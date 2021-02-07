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    عالم سبوتنيك

    الجيش الليبي يأمل في قيام الحكومة الجديدة بتنفيذ استحقاقات المرحلة الانتقالية

    عالم سبوتنيك
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    قدمت القيادة العامة في الجيش الليبي، التهنئة للشعب الليبي على انتخاب السلطة التنفيذية الجديدة بقيادة محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، ,عبد الحميد دبيبة رئيسا للحكومة، ووصفتهم بـ "الشخصيات الوطنية".

    وأضافت في بيان أن "الليبيين يأملون في قيام الحكومة الجديدة بالعمل الدؤوب وتقديم الخدمات وتهيئة البلاد لإجراء استحقاق الانتخابات العامة في ديسمبر/كانون الأول المقبل، لبداية انطلاق العملية الديمقراطية، وبناء دولة ليبيا الجديدة دولة المؤسسات والقانون".

    من جهته، أكد رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، حرصه على الوفاء بالتزاماته تجاه الاستحقاق الانتخابي".، مشيرا إلى أن " التوافق على خارطة طريق سيكون مسارا لإنهاء النزاع والوصول للانتخابات لتنتهي معها المراحل الانتقالية".

    و استبعد النائب في البرلمان الليبي، محمد العباني أن تستطيع السلطة التنفيذية الجديدة التي تم انتخابها مؤخرا، تنفيذ استحقاقات المرحلة الجديدة بسهولة نظرا لتعدد جهات الصراع من جهة وانتشار السلاح في يد المليشيات التي تدين بولائها لجهات خارجية من جهة أخرى.

    أشار العباني إلى أنه بإمكان الدول الفاعلة في المشهد الليبي أن تساعد السلطة الجديدة على تلك المهمة، لافتا إلى أن تركيا بحاجة إلى الشرق الليبي في المرحلة القادمة.

    وأضاف العباني أن المشكلة ليست في منح البرلمان الثقة للحكومة الجديدة بقدر ما تكمن في قدرة البرلمان نفسه في عقد جلسة مكتملة النصاب لمنح الثقة .

    أنصار الله تؤكد أن قرار واشنطن حذفها من قائمة الإرهاب خطوة متقدمة نحو السلام

    وصفت جماعة أنصار الله (الحوثيين)، إعلان واشنطن اعتزامها شطب الجماعة من قائمة الإرهاب، بأنه "خطوة متقدمة في اتجاه السلام" في اليمن.

    ونقلت وكالة "فرانس برس"، عن عبد الإله حجر، مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت بداية جيدة، معتبر أنها "أوفت بما كانت تعد به".

    وشدد على أن مصداقية القرارات الأمريكية لن تتحقق إلا إذا ثبتت في الواقع وشعر بها الشعب اليمني في فك الحصار وإيقاف الحرب الدائرة في البلاد.

    إلى ذلك، وصل المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتين غريفيث، إلى العاصمة الإيرانية طهران لإجراء مباحثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين بشأن الحل السياسي في اليمن.

    في هذا الصدد، قال مستشار وزارة الإعلام بحكومة الإنقاذ الوطني اليمنية توفيق الحميري، إن قرار إلغاء التصنيف الأمريكي لأنصار الله من قائمة الإرهابيين لا يعني شئ بالنسبة لأنصار الله وتم التعامل مع هذا القرار بأن شيئاً لم يكن.

    وأضاف أن كل الدعوات والمبادرات المطروحة والتي تسهم في إيقاف العدوان وفك الحصار المفروض على اليمن، يرحب بها أنصار الله من أي جهةٍ كانت.

    وأشار إلى أن زيارة المبعوث الأممي لليمن لإيران تعد إقتراباً لتحقيق خطوات جادة لأن هناك اطمئنان للجانب الإيراني، خاصةً لأن هناك علاقات دبلوماسية جادة وفاعلة بين الجانب الإيراني والجانب اليمني.

    مظاهرات حاشدة في تونس على وقع الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد

    شهدت العاصمة التونسية مظاهرات حاشدة، تنديدا بما وصفوه بـ"السياسة الأمنية القمعية والاعتداء على الحريات"، وذلك تزامنا مع ذكرى اغتيال السياسي شكري بلعيد، فيما فرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا وأغلقت شوارع في العاصمة.

    واحتشد المتظاهرون في ساحة حقوق الإنسان على بعد بضع مئات من الأمتار من مقرّ وزارة الداخلية، بدعوة من منظمات عدّة بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد.

    وكُتِب على لافتات رفعها المحتجون "لا للإفلات من العقاب"، و"يسقط النظام البوليسي"، مطالبين بالإفراج عن جميع الشبان الذين أوقفوا خلال التحركات الاحتجاجية الأخيرة.

    في هذا السياق، قال القيادي بالتيار الشعبي التونسي محسن النابتي إن المظاهرات بالأصل موجهة ضد مؤسسات الحكم في تونس التي خربت تونس وأنهكت الشعب التونسي ودمرت كل المقدرات الإقتصادية والإجتماعية.

    وأضاف أن التونسيين لا يعولون على مؤسسات الحكم الحالية، خاصةً البرلمان التونسي ورئاسة الحكومة، فالمطالب الشعبية التي رفُعت في مسيرات الإحتجاجات كانت للمطالبة بحل البرلمان والحكومة الحالية والذهاب في إتجاه تغيير شامل للمنظومة بتونس.

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