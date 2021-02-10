تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا بشرط...الفصائل تتفق على ضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية

موضوعات حلقة اليوم: أردوغان يقول إن تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا، والفصائل الفلسطينية تتفق على خطوات تهدف لضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية، ونتنياهو يقول ردا على بلينكن إن إسرائيل ستحتفظ بهضبة الجولان إلى الأبد.

أردوغان يقول إن تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستبحث سحب قواتها من ليبيا إذا انسحبت القوات الأجنبية الأخرى أولا. وأضاف متحدثا في أنقرة، أن أفراد القوات المسلحة التركية نُشروا في ليبيا فقط من أجل تدريب الوحدات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا والتي مقرها طرابلس.

يأتي ذلك عقب مطالبات من مجلس الأمن الدولي بسحب القوات الاجنبية من ليبيا تمهيدا لتولي الحكومة الجديدة الموحدة في لييا مهام عملها قبل الترتيب لإجراء انتخابات تشريعية خلال العام الجاري .

وليبيا منقسمة بين حكومة في شرق وأخرى في الغرب وقوات متصارعة في طرابلس وبنغازي وكل طرف تساعده قوى أجنبية من بينها تركيا التي قدمت المساعدة إلى طرابلس.

قال طه عودة أوغلو، الكاتب والمحلل السياسي التركي، إن:

"مشكلة سحب القوات الأجنبية هذه إحدى المشاكل الأساسية فيما يحدث على الساحة الليبية، فاتفاق برلين الأخير كان على خروج القوات الأجنبية، وفي تصوري المشكلة كبيرة وعائقة أعتقد أن تصريحات الرئيس رجب طيب اردوغان تسببت في إحراج بعض الأطراف الاخرى المتصارعة على الساحة الليبية والتي لها تواجد عسكري في ليبيا وتركيا استبقت الجميع وتحدثت عن الموضوع بأن أي حل سياسي يجب ان يستبق بخروج هذه القوات خلال فترة تسعين يوما".

الفصائل الفلسطينية تتفق على خطوات تهدف لضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية

قال بيان مشترك إن الفصائل فلسطينية اتفقت في القاهرة على خطوات تهدف إلى ضمان إجراء الانتخابات الفلسطينية في موعدها وتعهدت باحترام نتائجها.

واجتمعت فتح، التي تهيمن على الضفة، وحماس، التي تحكم غزة، لإجراء للتحضير للانتخابات البرلمانية في 22 مايو/ أيار والرئاسية في 31 يوليو/ تموز.

وقال بيان مشترك في ختام الجلسة التي استمرت يومين إن الحركتين و12 فصيلا فلسطينيا آخر من بينها حركة "الجهاد الإسلامي" تعهدت "بالالتزام بالجدول الزمني" للاقتراع و"احترام وقبول" النتائج.

ولم تجر أي انتخابات فلسطينية في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة والقدس الشرقية منذ 15 عاما وسط خلاف عميق بين حركة "فتح" و"حماس"؟

وفي حديثه إلى "عالم سبوتنيك"، قال أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية وخبير العلاقات الدولية"، إنه:

"يجب تقديم التحية إلى مصر ورئيسها عبد الفتاح السيسي على رعايتها هذه الجهود المباركة منذ 2007 و2008 عندما بدأت الحوارات المكثفة بعد الانقسام الفلسطيني وتولت مصر رعاية المصالحة، لكن الإصرار الفلسطيني بالدرجة الأولى من خلال الرئيس الفلسطيني ومن ثم دعوة مصر، كل هذه جهود من جميع الأطراف أدت إلى ما وصلنا إليه من تقدم، وفي الأيام المقبلة سيبدأ فعليا العمل على الأرض في إجراءات الانتخابات والتسجيل، فهذه المرة الأجواء إيجابية ويريد الجميع أن تكون أفضل فعليا من سابقاتها".

نتنياهو يقول إن إسرائيل ستحتفظ بهضبة الجولان إلى الأبد ردا على بلينكن

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بهضبة الجولان إلى الأبد، وذلك بعدما أدلى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتصريحات امتنع فيها عن تأييد الاعتراف بسيادة إسرائيل عليها.

وخالف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب القوى العالمية الأخرى بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان في عام 2019. واحتلت إسرائيل الهضبة الاستراتيجية في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981.

وتطالب سوريا بعودة الجولان إلى سيادتها كما لم يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على الجولان حتى الآن حيث تعتبر أرضا محتلة.

وقال دكتور خوليف زيدان، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، إن:

"دوام الحال من المحال، فنتنياهو كان يراهن على فرس تسمى ترامب حتى يرتب أموره لذا اندفع معه إلى آخر شوط، وتصريحات نتنياهو الآن بأنه سيحتفظ بالجولان إلى الأبد تعني أنه يريد أن يتحدى بايدن ويتحدى الإدارة الأمريكية الجديدة حتى تأتي وتسايره ولكن الإدارة الأمريكية قد تأكدت بالفعل أن هذه الدولة مارقة وكل ما فيها مارق والدليل أنه قبل خروج ترامب مباشرة قام نتنياهو بنزع صوره حتى مع ترامب وبالتالي عرف بايدن أن نتنياهو سينقلب عليه هو أيضا تبعا لمصلحته".

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