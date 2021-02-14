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    بدء مشاورات تشكيل الحكومة الليبية الجديدة... محاولات جديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي

    عالم سبوتنيك
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    بدء مشاورات تشكيل الحكومة الليبية الجديدة، الكاظمي يقول إن هناك من يعرقل جهود الحكومة العراقية لتنفيذ الإصلاحات، كتلة "الإصلاح" توقع على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي.

    بدء مشاورات تشكيل الحكومة الليبية الجديدة

    أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الليبي المكلف، عبد الحميد دبيبة، أن رئيس الحكومة بدأ مشاوراته مع الأطراف المختلفة من أجل تشكيل الحكومة الجديدة.

    وأضاف في بيان، أن رئيس الوزراء ملتزم بالإطار الزمني المحدد لتشكيل الحكومة الجديدة، قبل أن يتم عرضها على البرلمان لنيل الثقة.

    وأعلن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، خلال لقائه رئيس المجلس الرئاسي الجديد، محمد المنفي، في بنغازي شرق ليبيا، دعم الجيش للمجلس الرئاسي و حكومة الوحدة الوطنية التي انتجها الحوار الوطني.

    ويعتزم المنفي زيارة كل مناطق ليبيا ، في إطار سعيه لتحقيق التوافق بين جميع الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة.

    قال عبد العزيز إغنية الكاتب والمحلل السياسي الليبي، إن الحكومة القادمة قد تتشكل في موعدها المحدد، لكنه اكد أن امام الحكومة المقبلة مشكلتين خطيرتين: الأولى هي تجاوز ين المحاصصة والكفاءة في اختيار عناصر الحكومة، أما الثانية هي البرلمان المنقسم بإزاءها وإزاء تمريرها.

    وأضاف إغنية أن هناك مساعي الآن لإقناع بعض المناطق مثل مصراته وبنغازي بالاشتراك في الحكومة، مشيرا إلى أن عمر الحكومة قصير جدا مما سيؤثر على جهودها من حيث استكمالها، فضلا عن أن هناك تحديات اخرى تجابهها وتصطدم بعمر الحكومة القصير مثل النفط والمليشيات وتركيا وغيرها، من الملفات التي تحتاج حكومة ثابتة وليست مؤقتة.

    الكاظمي يقول إن هناك من يعرقل جهود الحكومة العراقية لتنفيذ الإصلاحات

    أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه "عمل منذ رئاسته للحكومة على بناء الدولة وليس إضعاف القوى السياسية"، مشيرا إلى أن هناك من يعرقل جهود الحكومة لتنفيذ الخطة الإصلاحية لإنقاذ العراق.

    وأوضح أن حكومته حققت خطوات إيجابية في مكافحة الفساد، معربا عن تمسكه باستمرار عمل لجنة مكافحة الفساد، مؤكدا أن حكومته ستطبق الورقة الإصلاحية البيضاء لإنقاذ العراق .

    وحول ملف الانتخابات، شدد الكاظمي، على أنه يتعامل "بشفافية مع ملف الانتخابات"، معتبرا أن ثمة "فرصة تاريخية لاستعادة ثقة الشعب عبر الانتخابات".

    إلى ذلك، قال الرئيس العراقي برهم صالح، أن العراق " بحاجة لمراجعة مجمل العملية السياسية و التأسيس لعقد سياسي جديد يضمن تصحيح المسارات ويلبي طموحات الشعب".

    في هذا السياق، قال  أستاذ العلوم السياسية، د.إحسان الشمري، إن الأطراف التي لم يسمها الكاظمي هي تلك الأطراف التي فقدت نفوذها وخسرت معادلة السلطة في زمن عادل عبد المهدي مثل كتلة القانون والفتح وأجنحتها العسكرية، لافتا إلى ان الكاظمي لم يسمها حتى لا يفتح جبهات جديدة تعرقل خططه الإصلاحية .

    وأضاف الشمري أن أولويات الكاظمي هي وقف النزيف الاقتصادي وهو يعمل على كافة المستويات في سبيل ذلك، وفي هذا الإطار يأتي تأجيله للانتخابات حتى أكتوبر تشرين القادم القادم.

    كتلة "الإصلاح" توقع على سحب الثقة من رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي

    قال رئيس كتلة "الإصلاح" في البرلمان التونسي، حسونة الناصفي، إن موقف الكتلة من سحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، لن يتغيّر.

    و اعتبر سحب الثقة من الغنوشي في البرلمان ضرورة لتغيير المشهد البرلماني بما يكفل حسن إدارة الخلافات والتعامل على المسافة ذاتها مع الجميع، حسب تعبيره.

    وأكد الناصفي إن إمضاءات أعضاء كتلة "الإصلاح" موجودة في عريضة سحب الثقة الحالية، مشيرا إلى وجود اتفاق بين الكتل على تقديمها عند بلوغ 109 توقيع.

    في هذا السياق، قال عبد الرءوف بالي الكاتب الصحفي التونسي إن مسألة سحب الثقة من رئيس البرلمان تواجه صعوبات لأنها تخضع لتوازنات سياسية، في إطار صراع بين البرلمان ورئاسة الجمهورية، لافتا إلى أن المسألة قد لا تمر.

    وأشار بالي إلى أن ما يحدث على الساحة السياسية التونسية يعقد الأزمة السياسية والاقتصادية أكثر مما يحلها، لأن التحالفات الموجودة على حالها في البرلمان و في التعديل الوزاري الأخير.

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    الكلمات الدلالية:
    ليبيا, العراق, تونس
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