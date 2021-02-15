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    عالم سبوتنيك

    تبادل الاتهامات بين الحريري وعون بشأن الحكومة الجديدة.. ومشاورات للرئيس الجزائري مع أحزاب معارضة

    عالم سبوتنيك
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    تناولت حلقة "عالم سبوتنيك" لهذا اليوم عدد من المواضيع الهامة؛ على رأسها تأكيد الحريري حاجة لبنان إلى تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية، بالإضافة إلى تواصل حملة الاعتقالات في صفوف حزب "المؤتمر الوطني" بالسودان، قيام الرئيس الجزائري بإجراء مشاورات مع أحزاب معارضة تتناول إجراء انتخابات مبكرة.

    الحريري يؤكد حاجة لبنان لتشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية

    أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، أن كافة الدول تريد مد يد العون للبنان، لكنها تنتظر تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسيين بحسب نص المبادرة الفرنسية، مؤكدا أنه لا مخرج من الأزمة بمعزل عن العرب والمجتمع الدولي.

    و أرجع في كلمة له في الذكرى 16 لاغتيال والده، رفيق الحريري، تعثر تشكيل الحكومة، لاصطدامه بعراقيل توزيع الحصص الوزارية والتوازن السياسي في لبنان.

    وأشار الحريري إلى أنه "لا تراجع عن عدم إعطاء "الثلث المعطل" لأي طرف، لأن ذلك يعني العودة إلى صاحب الثلث ومقايضته في الملفات"، على حد قوله.

    إلى ذلك قال مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، إن رئيس الوزراء المكلف يحاول من خلال تشكيل الحكومة فرض أعراف جديدة خارجة عن الأصول والدستور والميثاق

    في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني، راجح خوري، إن تصريحات رئيس الوزراء المكلف و رئاسة الجمهورية الأخيرة، تشير إلي أن البلاد دخلت في نفق طويل لا يمكن معه تشكيل أي حكومة، وأن البلد في حالة من الانهيار المتسارع الذي ينذر بأن لبنان مهدد بالزوال.

    وأكد أن الدعوة لتحرك دولي عربي ينضم إلي المبادرة الفرنسية غير مجدية ولن تمر لأن الذي يسيطر علي القرار السياسي في البلد هو  إيران عبر حزب الله، مستبعدا عودة العلاقات إلي صفائها واستقامتها بعد اتهام رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء المكلف سعد الحريري بالكذب وبالتالي الإبقاء علي الأزمة اللبنانية وتعقيداتها.

    تواصل حملة الاعتقالات في صفوف حزب "المؤتمر الوطني" بالسودان

    واصلت السلطات السودانية حملة الاعتقالات في صفوف حزب "المؤتمر الوطني" المنحل، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها عدة مدن سودانية بسبب سوء الأوضاع المعيشية.

    و بدأت السلطات السودانية، منذ الأربعاء الماضي، حملة اعتقالات في صفوف أعضاء حزب المؤتمر، بمختلف مناطق البلاد، من بينهم نائب الرئيس السوداني الأسبق، حسبو عبد الرحمن، وآخرون.

    وتقول السلطات السودانية، إن اعتقال أعضاء حزب "المؤتمر الوطني"، يأتي ضمن التحقيقات القضائية الجارية حول عدد من القضايا بينها "القيام بأعمال عنف ونهب خلال الاحتجاجات".

    في هذا الإطار، قال المحلل السياسي السوداني عمر صديق، إن حملة الاعتقالات في صفوف حزب المؤتمر الوطني تزيد من الاحتقان السياسي في البلد الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة.

    وأكد أنه لا علاقة بين حزب المؤتمر الوطني والاحتجاجات الشعبية التي خرجت  للتنديد بسوء الأوضاع المعيشية .

    من جانبه قال الباحث السياسي  العميد السابق ساتي محمد، إن هناك مبالغة من قبل السلطات عند الحديث عن سيطرة الاسلاميين والمؤتمر الوطني، مستنكرا محاولة تحميل المؤتمر الوطني كل المشاكل التي تحدث بالسودان.

    الرئيس الجزائري يجري مشاورات مع أحزاب معارضة تتناول إجراء انتخابات مبكرة

    قال زعيم حزب "جبهة المستقبل" بالجزائر عبد العزيز بلعيد، إن الرئيس عبد المجيد تبون، يستعد لإصدار قرار حل البرلمان، والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة خلال الأيام القادمة.

    وأضاف أن القرار قد يعلن قبل يوم 18 فبراير شباط الجاري الموافق لـ "اليوم الوطني للشهيد".

    جاء ذلك بعد لقاءات أجراها تبون مع رؤساء عدد من الأحزاب من بينها أيضا حزب "حركة البناء الوطني"، الذي يرأسه  المرشح السابق للانتخابات الرئاسية عبد القادر بن قرينة، الذي أكد أن من محاور محادثاته مع رئيس الجمهورية "الدعوة لانتخابات برلمانية مسبقة مع حل المجلس الشعبي الوطني في الأيام القادمة".

    في هذا الصدد، قال رئيس حزب "جيل جديد" الجزائري المعارض سفيان جيلالي، إن لقاءات 6 من رؤساء أحزاب المعارضة مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، دارت بالأساس حول ضرورة تجديد المؤسسات المنتخبة بداية بالمجلس التشريعي  والمجالس المحلية.

    كما دارت اللقاءات حول شروط الانتخابات والترشح ومتابعة وإدارة الانتخابات، معتبرا أن ما قام به الرئيس هو خطوة مهمة جدا لإعادة الثقة بين السلطة الحاكمة والأحزاب خاصة المعارضة، مؤكدا أن المجتمع الجزائري ينتظر تغييرات عميقة لمنظومة الحكم، بحسب جيلالي .

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    الكلمات الدلالية:
    السودان, الجزائر, لبنان
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