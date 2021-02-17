رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور طرابلس... حسن نصر الله يحذر إسرائيل من القيام بعمليات تخويف

الموضوعات : رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور طرابلس ويؤكد أن تشكيل الحكومة سيتم خلال أيام.. حسن نصر الله يحذر إسرائيل من القيام بعمليات تخويف، مشيرا إلى التدريبات القتالية الإسرائيلية... بايدن يعتزم إعادة ضبط العلاقات الأمريكية مع السعودية وسيتواصل من خلال الملك سلمان وليس ولي العهد.

رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور طرابلس ويؤكد أن تشكيل الحكومة سيتم خلال أيام

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عقب وصوله إلى العاصمة طرابلس، أن تشكيل الحكومة الجديدة سيكون جاهزا في غضون أيام وسيتم عرضه على البرلمان للتصويت عليه.

وتعتبر زيارة المنفي الأولى من نوعها الى طرابلس بعد توليه رئاسة المجلس، وكان في استقباله رئيس الحكومة المرتقبة عبد الحميد دبيبة وأعضاء من مجلس النواب وأعضاء من مجلس الدولة بالإضافة إلى شخصيات عسكرية وأمنية وأعيان ومشايخ طرابلس".

وكان المنفي، زار قبل أيام بنغازي، في شرق ليبيا، والتقى بقائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، في مقر الجيش بالرجمة، حيث أكد الأخير على دعم المجلس الرئاسي، والحكومة الوطنية الجديدة.

كان الملتقى السياسي الليبي قد صوت، الشهر الجاري، لصالح اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة سيقودها محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد دبيبة رئيسا للوزراء.

وقال إسماعيل محيشي الباحث في الشأن الليبي (من طرابلس ) في حديثه لـ"عالم سبوتنيك": "المرحلة الحالية مهمة في تاريخ ليبيا، ومن ثم الحديث عن قدوم السيد رئيس المجلس الرئاسي إلى مدينة طرابلس يدل على بداية توحيد الدولة الليبية، فبعد اتفاق الصخيرات مررنا بحكومات عدة في الشرق والغرب وهذا الانقسام المعروف، وبالتالي هناك بوادر لتوحيد السلطة التنفيذية وهي تعد خطوة مهمة وتاريخية في حال تحصلت علي الدعم من القوى السياسية الموجودة في شرق ليبيا وغرب ليبيا فضلا عن الدعم الدولي".

حسن نصر الله يحذر إسرائيل من القيام بعمليات تخويف، مشيرا إلى التدريبات القتالية الإسرائيلية

حذر حسن نصر الله الأمين العام لجماعة "حزب الله" اللبنانية إسرائيل من القيام بعمليات تخويف، مشيرا إلى التدريبات القتالية الإسرائيلية التي جرت في وقت سابق من هذا الشهر، ومحذرا من أن أي هجوم سيقابل بالمثل.

وأجرى الجيش الإسرائيلي مناورات واسعة النطاق على طول الحدود الشمالية مع لبنان يومي التاسع والعاشر من فبراير/ شباط. وقال إن التدريبات ستبحث الدروس المستفادة من أنشطة العمليات التي جرت على طول الحدود اللبنانية خلال الصيف وتجهز القوات لمجموعة متنوعة من السيناريوهات بما في ذلك الاستعداد "لأيام قتالية".

وقال نصر الله: "وأنا أيضا أريد أن أحذر أن هذه التهديدات التي نسمعها في الأيام الأخيرة، أيام قتالية وغيره، أنا أود أن أحذر إنه حتى لعبة الأيام القتالية هي لعبة خطر ، ولا أحد يستطيع أن يضمن أن لعبة الأيام القتالية لن تجر إلى حرب شاملة وإلى حرب كبيرة".

وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال ميخائيل عوض لبنان بيروت، الكاتب الصحفي اللبناني إنه: "بحسب تقدير السيد حسن أن التدريبات القتالية الإسرائيلية هي مناورات لشد عصب الإسرائيليين ولرفع معنوياتهم ولتخويف مقاتلي حزب الله ولترهيب الشعب اللبناني لاسيما القاعدة الاجتماعية للمقاومة، كذلك تأتي المناورات في نفس التوقيت الذي تصاعدت فيه حملة شعواء اتهامية لكل شاردة وواردة من حزب الله وإطلاق الأحكام هنا وهناك وهذا ما يشار إليه في المناخات اللبنانية من قبيل أي اغتيال أو حدث يؤثر في المشهد اللبناني أو أي تحرك"..

بايدن يعتزم إعادة ضبط العلاقات الأمريكية مع السعودية وسيتواصل من خلال الملك سلمان وليس ولي العهد

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس جو بايدن يعتزم إعادة ضبط العلاقات الأمريكية مع السعودية وسيتواصل مباشرة مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وليس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتشكل تصريحات ساكي بشأن السعودية تغييرا مفاجئا في السياسة التي كان ينتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والذي كان صهره ومستشاره الكبير جاريد كوشنر مقربا من ولي العهد السعودي.

وقالت ساكي: "أوضحنا منذ البداية أننا سنعيد ضبط علاقتنا مع السعودية". وفي رد على أسئلة بشأن تحدث بايدن إلى ولي العهد السعودي قالت ساكي إن بايدن سيعود إلى التواصل "على مستوى النظراء، ونظير الرئيس هو الملك سلمان وأتوقع أنه في الوقت المناسب سيتحدث معه.

وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال دكتور طارق وهبي الباحث في العلاقات الدولية في جامعة باريس (من فرنسا) إن بايدن يعيد ما كان يحدث حينما كان نائبا لأوباما، وكان أوباما يتعاطى مع الملك السعودي مباشرة، لذا فعندما جاء على البيت الأبيض يريد أن يعيد هذه الحقبة بهذا الشكل، وأنا أرى أن هذا الموضوع له علاقة بكل ما يدور بفلك ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وله أيضا علاقة بمفهوم كيفية التعاطي مع الرؤساء، علما بأن الأمير محمد بن سلمان على عاتقه مسؤليات داخلية مهمة في إدارة المملكة العربية السعودية.

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