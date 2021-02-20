البيت الأبيض يؤكد أنه لا يوجد خطط لرفع العقوبات عن إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا

موضوعات حلقة اليوم: البيت الأبيض يؤكد أنه لا يوجد خطط لرفع العقوبات عن إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا، ورئيس الحكومة الليبية لن يقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في كل أنحاء البلاد، و"أنصار الله" تنتقد مطالب غريفيث بوقف التصعيد العسكري في مأرب شمال شرقي اليمن.

البيت الأبيض يؤكد أنه لا يوجد خطط لرفع العقوبات عن إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا

أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، أن واشنطن لا تخطط لرفع العقوبات عن إيران قبل الانضمام لمحادثات مع أوروبا، كما أعلنت موافقة بلادها على المشاركة في محادثات تحضرها إيران لبحث سُبل إحياء الاتفاق النووي الإيراني، بدعوة من الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عثرت على آثار يورانيوم في موقعين إيرانيين فتشتهما العام الماضي بعد شهور من المماطلة.

وأضاف الدبلوماسيون أن الوكالة تعتزم توبيخ طهران على إخفاقها في شرح سبب العثور على هذه الآثار في الموقعين، الأمر الذي قد يعقد جهود الولايات المتحدة لإحياء الدبلوماسية النووية، على حد قولهم.

في هذا السياق، قال الباحث في الفلسفة السياسية، د. رامي الخليفة العلي، أن "واشنطن تريد توجيه رسالة إلى أوروبا بأن سياساتها اختلفت تماماً عن سياسة ترامب الذي همش أوروبا ودورها في جميع القرارات التي اتخذها".

أما الأمر الثاني بحسب العلي، "فهو متعلق بإيران على وجه التحديد بأن واشنطن اقتربت من وجهة النظر الأوروبية التي ترى أن الإتفاق النووي يمثل ضمانة لعدم وصول إيران إلى صناعة القنبلة النووية، وبالتالي يجب العودة إلى أوروبا ومن ثم ممارسة الضغوط والعقوبات حول القضايا الأخرى وهذا على ما يبدو توجه الإدارة الأمريكية الجديدة"، بحسب قوله.

رئيس الحكومة الليبية لن يقبل أي مرشح للحكومة لا يستطيع العمل في كل أنحاء البلاد

قال رئيس الحكومة الليبية الجديد، عبدالحميد الدبيبه، إنه سيقوم بعدة زيارات لباقي مدن وبلديات المنطقة الشرقية فور اعتماد تشكيلته الحكومية.

جاء ذلك خلال زيارته القصيرة التي أجراها الجمعة 19 فبراير/ شباط، لمدينة طبرق شرقي البلاد، ولقائه برئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وأكد الدبيبة أن زيارة جميع المناطق الليبية يُعد أحد المعايير الرئيسية لقبول ترشيحات لشغل المناصب القيادية في الحقائب الوزارية، مشددا على أنه لن يقبل أي مرشح لا يستطيع العمل في أنحاء البلاد.

قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي إسماعيل رويحة، أن رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد دبيبة، "لن يقبل أي مرشح للحكومة من داخل الكتل السياسية المتناحرة، مشيرا إلى أن الحكومة الجديدة ستضم وزراء تكنوقراط حتى تكون مقبولة من الجميع".

وأضاف رويحة، أن "رئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد دبيبة، يلمح إلى أن هذه التشكيلة الوزارية لن تتضمن شخصيات من الكتل السياسية المتناحرة داخل الدولة الليبية، ولن يكون الاختيار بحسب الانتماء الجغرافي أيضا".

"أنصار الله" تنتقد مطالب غريفيث بوقف التصعيد العسكري في مأرب شمال شرق اليمن

انتقد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" محمد علي الحوثي، دعوة المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لوقف القتال في محافظة مأرب شمال شرق البلاد، لأنه "يهدد آفاق عملية السلام في اليمن.

وأضاف الحوثي أن "المعركة مستمرة لم تتوقف منذ فشل هجوم دول العدوان على مديرية نهم شرقي العاصمة صنعاء".

وأكد أن "المبعوث الأممي، يعلم أن دول العدوان رفضت من البداية مبادرة النقاط التسع بخصوص مأرب تحت مبرر أن دول العدوان ومرتزقته ماضون في تحرير العاصمة صنعاء، ولم يقبلوا وقف الغارات وفك الحصار مقابل وقف القصف للأراضي السعودية"، على حد قوله.

في هذا الصدد، قال الباحث اليمني في العلاقات الدولية، د. عادل المسني إن "تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب الإستراتيجية يأتي في سياق متغيرات دولية وإقليمية".

وأعرب عن اعتقاده أن "الملف اليمني تم ربطه بقضية المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، حيث يوجد إهتمام أمريكي كبير في هذا السياق، وبالتالي فإن هجوم الحوثيين يأتي في سياق رفع مطالبهم وابتزاز الولايات المتحدة الأمريكية".

وأوضح أن إيران تصعد إعلامياً والحوثيين يصعدون عسكرياً، مؤكدا أن الهدف واحد هو تحقيق المزيد من المكاسب فيما يتعلق بفرض أولوياتهم على المفاوضات القادمة، ومحاولة إخراج الحكومة الشرعية بالكامل من المشهد، لأن هناك ضغوط كبيرة في سياق إنهاء الحرب والذهاب نحو تسوية سياسية".

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