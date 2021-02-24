تصريح للدبيبة يؤكد وجود خلافات حول تشكيل الحكومة الليبية.. واشنطن قلقة بشأن صفقة طائرات روسية لمصر

موضوعات حلقة برنامج اليوم: أول تصريح للدبيبة يؤكد وجود خلافات حول تشكيل الحكومة الليبية الجديدة الموحدة، وبلينكن يعبر لشكري عن قلق واشنطن بشأن حقوق الانسان وصفقة طائرات روسية، والإمارات تعلن إبرام عقود للمعدات والخدمات الدفاعية بقيمة 5.9 مليار درهم.

أول تصريح للدبيبة يؤكد وجود خلافات حول تشكيل الحكومة الليبية الجديدة الموحدة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، الذي انتخب خلال ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف في الخامس من فبراير/شباط الجاري، أن لديه خياران في عملية اختيار شكل حكومته، مشيرا إلى أن عدم توافق مجلس النواب قد يدفعه لاعتماد الخيار الثاني. وقال الدبيبة في تغريدة له على "تويتر": "لدينا خياران في عملية اختيار شكل الحكومة، وعدم توافق النواب قد يدفعنا لاعتماد الخيار الثاني".

وتعتبر هذه أول تصريحات للدبيبة تشير إلى خلافات بشأن التوافق على حكومة موحدة تقود ليبيا في مرحلة انتقالية تؤدي الى انتخابات رئاسية وتشريعية.

وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك"، قال سنوسي إسماعيل المحلل السياسي الليبي:

"إن محاولة دبيبة صعبة لتشكيل حكومة وسط هذا الكم الهائل من الترشيحات والتناقضات الموجودة داخل مجلس النواب، وأضاف السنوسي أن تشكيل الحكومة من أطراف الصراع لتعمل بشكل واقعي على الأرض ليس بالأمر الهين في ليبيا. كما أن دبيبة أمامه الخيار الأفضل والأول وهو نيل الثقة من مجلس النواب وهو الواقعي والقانوني لكن الإشكالية أن المجلس منقسم، ولن يلتئم في الوقت الحالي تحت قبة واحدة، وواضح أن الوقت لن يسعف دبيبة لأن النواب يربطون بين مسألة منح الثقة للحكومة وترتيب أو تصحيح وضع مجلس النواب وتغيير رئاسته وتغيير اللائحة الداخلية، ومسائل أخرى؛ لذا سيلجأ بالتالي إلى الخيار الثاني وهو أن يتوجه إلى ملتقى الحوار".

بلينكن يعبر لشكري عن قلق واشنطن بشأن حقوق الانسان وصفقة طائرات روسية

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير، أنتوني بلينكن، أثار مخاوف بشأن حقوق الإنسان وأيضا بخصوص احتمال شراء مصر مقاتلات "سو-35" من روسيا، وذلك في اتصال هاتفي مع نظيره المصري. وأضافت في بيان أن "بلينكن بحث أيضا مع الوزير المصري سامح شكري تعاون البلدين بشأن الأمن ومكافحة الإرهاب، وكذلك مبادرات السلام الإقليمية."

وكتب بلينكن على "تويتر" أنه "أجرى اتصالا مع نظيره شكري تحدثا خلاله عن أهمية الحفاظ على حقوق الإنسان ودور المجتمع المدني وتقوية العلاقات التاريخية بين البلدين".

في حديثه لـ "عالم سبوتنيك"، قال العميد الدكتور خالد عكاشة، الخبير الأمني ومدير المركز الوطني للدراسات، إنه:

" منذ ايام أبرمت صفقة أسلحة مصرية مع الولايات المتحدة وتحدثت الخارجية الأمريكية ومن إدارة جو بايدن بكون الدولة المصرية أحد أهم الشركاء الاستراتيجيين للولايات المتحدة خارج حلف الناتو أي في موقع متقدم للغاية على مستوى العالم كله".

وأضاف أن "الواقع يؤكد خطأ القائلين بوجود خلاف بين القاهرة وواشنطن، وهذا النوع من التصريحات والترجيحات ليس سوى قراءة سطحية لنوع العلاقة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. لذا لا أتوقع أن يكون هناك قدر من الخلاف بين القاهرة وواشنطن استناداً إلى العلاقة الوطيدة والشراكة الاستراتيجية المستمرة منذ ثمانينيات القرن الماضي، وما يحدث لا يعدو سوى اختلاف في وجهات النظر أحيانا على مستوى قضايا أو ملفات أخرى وهذا لا يمنع المشتركات الكثيرة والتطابق في مواقف الجانبين بشكل عام".

الإمارات تعلن إبرام عقودا للمعدات والخدمات الدفاعية بقيمة 5.9 مليار درهم

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية أنها أبرمت عقودا للمعدات والخدمات الدفاعية مع شركات محلية وعالمية بقيمة 5.9 مليار درهم أي ما يعادل 1.61 مليار دولار. وقال العميد الركن فهد ناصر الذهلي المتحدث باسم البحرية في معرض آيدكس الدفاعي بأبوظبي إن أكبر هذه العقود كان عقدا بقيمة 2.96 مليار درهم مع شركة ياس القابضة الإماراتية لإمداد القوات المسلحة بصواريخ.

وحصلت شركة "بوينج" على عقد بقيمة 112 مليون درهم لبرنامج محاكاة لطائرات سي-17. وأعلن عن توقيع عقد بقيمة 66.4 مليون درهم مع شركة "تال" الفرنسية وعقد بقيمة 40.7 مليون درهم مع شركة "راينميتال" الألمانية.

في حديثه لـ "عالم سبوتنيك"، قال الخبير العسكري والأمني فايز الدويري، إن:

"حديث القوات المسلحة الإماراتية عن إبرام عقود للمعدات والخدمات الدفاعية ليس الصفقة الأولى ولن تكون الأخيرة، وهناك ما هو أكثر كلفة وهو صفقة طائرات "إف-35" ولها صفقات سابقة مع روسيا وألمانيا وفرنسا".

وأضاف الدويري أن "الإمارات تعتبر نفسها أنها تقوم بدور لاعب إقليمي وبالتالي عليها مسؤليات كبيرة في حفظ الأمن الإقليمي. كما أن الإمارات لا بد أن تدافع عن نفسها ولابد أيضا أن تنوع مصادر السلاح، وهذه المشتريات تؤكد الأرقام الحالية من أنه ومنذ عقود ومنطقة الخليج العربي هي الأعلى عالميا من حيث كمية مشتريات السلاح، إلا أن سباق التسلح بالمنطقة يعد معادلة صفرية الكل فيها خاسر، فالدول أنهكت والشعوب أرهقت".

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