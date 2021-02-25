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    عالم سبوتنيك

    الدبيبة يقدم تشكيلته الوزارية للبرلمان الليبي... لأول مرة وصول قطع حربية أمريكية إلى السودان

    عالم سبوتنيك
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    موضوعات الحلقة: رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة يعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان اليوم، ولأول مرة منذ 25 عاما وصول قطع حربية امريكية لميناء بالسودان، ومصر توافق على مقترح سوداني بشأن توسيع آلية مفاوضات "سد النهضة".

    رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة يعرض تشكيلته الوزارية على البرلمان اليوم

     قال محمد حمودة، الناطق باسم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة، إن رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة، سيقدم تشكيل حكومته لمجلس النواب، الخميس 25 فبراير/ شباط.

    وأضاف بن حمودة، إن دبيبة "مستعد لتسليم التشكيلة الوزارية لمجلس النواب، الخميس، لمنحها الثقة"، دون تفاصيل عن قائمة المرشحين أو مقر انعقاد مجلس النواب الذي ستقدم له التشكيلة الوزارية.

    إلى ذلك، دعا 84 عضوا بمجلس النواب الليبي، باقي أعضاء المجلس لسرعة عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية، برئاسة دبيبة، مؤكدين دعمهم الحكومة دون قيد أو شرط.

    في هذا الصدد، قال أبو بكر بعيرة النائب في مجلس النواب الليبي إنه:

    "لم يصدر بيان رسمي حتى الآن بخصوص الحكومة المقترحة، لافتا إلى أن ما يتم تداوله مجرد تكهنات". 

    وأشار بعيرة إلى "أن سبب التأخير هو كثرة المتقدمين للمناصب، مؤكدا أن هناك جهودًا حثيثة لعقد جلسة البرلمان والتي ستكون على الأرجح في سرت بانضمام الأعضاء في شرق البلاد".

    وأضاف بعيرة "أن نصاب مائة وعشرين نائباً ليس ضروريا لاعتماد الحكومة الجديدة، وإنما يكفي أن يكون هناك جلسة بعدد نصابها وهو سبعة وثمانون نائبا، ثم يتم التصويت ويكفي لتمرير الحكومة تصويت عدد نصف الحاضرين زائد واحد"، بحسب قوله.

    لأول مرة منذ 25 عاما... وصول قطع حربية امريكية لميناء بالسودان

    يستقبل ميناء بورتسودان السوداني، لأول مرة منذ 25 عاما سفينتين حربيتين أمريكيتين، وذلك تعزيزا للعلاقات الأمنية والسياسية بين البلدين، بحسب ما نقلت صحيفة السوداني عن مصدر سوداني مطلع.

    وأوضح المصدر أن الملحق العسكري الأمريكي، وقف على الترتيبات النهائية لوصول سفينة استطلاع أمريكية للميناء، مشيرا إلى أن القطعة الحربية الأخرى وهي مدمرة حربية ستصل ميناء بورتسودان، الاثنين المقبل الأول من مارس/ آذار.

    وأضاف المصدر أن الزيارة تأتي في إطار تعزيز واستدامة رسالة السلام والصداقة وحفظ أمن وخصوصية النقل والملاحة البحرية في حوض البحر الأحمر، كما تأتي لتقوية العلاقات العسكرية في المجالات البحرية بين البلدين.

    في هذا السياق، قال خالد الصوارمي سعد المتحدث السابق للجيش السوداني، إن:

    "القوات الأمريكية والسفن الحربية الموجودة في الموانئ السودانية مهمتها تدريبية في المقام الأول ودعم للجيش السوداني في المهام التدريبية والاستشارية، لافتا إلى أن وجودها مؤقت".

    وأشار سعد إلى أن "واشنطن تسعى لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في هذه المنطقة لكن لا يمكن الجزم بذلك الآن لأنه لا توجد اتفاقية عسكرية أو أمنية بين الخرطوم واشنطن تسمح بمثل هذه القاعدة".

    مصر توافق على مقترح سوداني بشأن توسيع آلية مفاوضات سد النهضة

    أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، تأييد مصر لمقترح سوداني لتطوير آلية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وذلك عبر تشكيل لجنة رباعية دولية تشمل بجانب الاتحاد الافريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

    وأعرب شكري عن تطلعه للدور المهم الذي تستطيع دولة الكونغو الديمقراطية الاضطلاع به من أجل المساعدة على التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث.

    إلى ذلك، قال المستشار القانوني في الخارجية الإثيوبية، ابراهيم إدريس، إن " أديس أبابا ستقوم بتعبئة المرحلة الثانية من السد، بعيدا عن المفاوضات الجارية بين الدول الثلاث، بحسب صحيفة النيلين السودانية.  

    وقال هانئ رسلان المتخصص بالشأن الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية:

    "إن انضمام مصر إلى السودان في طلب الأخيرة بتكوين رباعية دولية كوسيط في مفاوضات سد النهضة يمثل وسيلة ضغط على اثيوبيا وعلى موقفها وإصرارها على إلحاق الضرر بمائة وأربعين مليون يعيشون أسفل المجرى".

    وحول مسار المفاوضات في ضوء هذه المستجدات، أوضح رسلان إلى أن "الموقف الآن متعثر جدا والمفاوضات متوقفة، وهناك جهود تبذلها دولة الكونغو باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي لمرحلة الموقف، تمثلت في زيارة من مبعوثها إلى مصر التي أبلغته بتطورات الموقف".

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