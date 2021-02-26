تسجيل
15:19 GMT26 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    هجوم أمريكي يستهدف مواقع في سوريا على حدود العراق.. أول اتصال بين بايدن والملك سالمان

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202102261048221670-%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/

    موضوعات حلقة برنامج اليوم: هجوم أمريكي يستهدف مواقع في شرق سوريا على حدود العراق، ومستقبل العلاقات الأمريكية السعودية يثير الجدل بعد أول اتصال بين بايدن والملك سلمان، ومصر والسودان تؤيدان توسيع مفاوضات سد النهضة والسودان تحذر من تهديد حياة 20 مليون مواطن.

    هجوم أمريكي يستهدف مواقع في شرق سوريا على حدود العراق

    قال التلفزيون الرسمي السوري إن هجوما أمريكيا استهدف عدة مناطق في شرق سوريا على الحدود مع العراق.

    من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أعطى توجيهاته بشن ضربات جوية في شرق سوريا استهدفت منشآت تابعة لجماعات مدعومة من إيران في رد محكوم على هجمات صاروخية على أهداف أمريكية بالعراق.

    وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي في بيان أن الرئيس بايدن سيعمل على حماية الجنود الأمريكيين وقوات التحالف. كما أننا تحركنا على نحو محسوب يهدف لعدم تصعيد الوضع العام في كل من شرق سوريا والعراق".

    وقال إن الضربات دمرت عدة منشآت في نقطة سيطرة حدودية تستخدمها جماعات متشددة مدعومة من إيران ومنها كتائب حزب الله وكتائب سيد الشهداء.

    وقال الخبير العسكري والإستراتيجي السوري العميد هيثم حسون:

    "إن الولايات المتحدة الأمريكية في كل تحركاتها واعتداءاتها داخل الأراضي السورية تدعي أنها تستهدف مجموعتين، المجموعة الأولى هى بقايا داعش وهذا أمر غير صحيح والمجموعة الثانية هى التنظيمات الثورية العراقية التي تستهدف قوات الإحتلال الأمريكية في الأراضي السورية والعراقية"، وتابع قوله "إن الولايات المتحدة لا تريد استهداف هذه التنظيمات داخل الأراضي العراقية لأن هذا الأمر سيسبب ثورة ضد وجود القوات الأمريكية أو حتى ضد الوجود السياسي لأمريكا داخل العراق لذلك فأمريكا دائماً تستعيض الإستهداف داخل الأراضي العراقية بإستهداف ذات الفصائل أو مجموعاتها العاملة داخل الأراضي السورية بذريعة دعم الجيش السوري لمكافحة الإرهاب".

    مستقبل العلاقات الأمريكية السعودية يثير الجدل بعد أول اتصال بين بايدن والملك سلمان

    قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث إلى العاهل السعودي الملك سلمان وأكد على أهمية حقوق الإنسان وحكم القانون عالميا وتعهد بجعل العلاقة بين البلدين أكثر قوة وشفافية.

    وقال البيت الأبيض إن الزعيمين تناولا الالتزام الأمريكي بمساعدة المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها أمام هجمات الجماعات المتحالفة مع إيران.

    وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان أكد في الاتصال مع بايدن "حرص المملكة للوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن وسعيها لتحقيق الأمن والنماء للشعب اليمني".

    قال الكاتب والمحلل السياسي، مبارك العاتي، إن:

    "الرياض أخذت زمام المبادرة باتصال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالرئيس الأمريكي جو بايدن لتوجيه آليات وحيثيات ومكونات الاتصال".

    وأكد وجود "توافق كبير بين الجانبين حول ملفات المنطقة والعالم أولها ضرورة أن يعم السلام في اليمن والحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة تدعمه الرياض وواشنطن".

    ولفت إلى أن "الملك وبايدن اتفقا على عدم حصول إيران على السلاح النووي وهي نقطة كانت تؤرق المملكة وهذا يوضح عزم الإدارة الأمريكية منع طهران من الوصول إلى السلاح النووي".

    وأشار إلى أن "ألاتصال لم يتطرق إلى مسألة خاشقجي الذي كان الإعلام الأمريكي يتحدث فيه كثيرا ما يؤكد إدراك الرئيس بايدن لمكانة وقوة السعودية".

    مصر والسودان تؤيدان توسيع مفاوضات سد النهضة والسودان تحذر من تهديد حياة 20 مليون مواطن

    أكدت وزارة الخارجية المصرية تأييدها للمقترح السوداني بشأن مشاركة رباعية دولية في مفاوضات سد النهضة تضم إلى جانب الاتحاد الأفريقي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. يأتي هذا فيما تؤكد القاهرة على ضرورة التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد في أقرب فرصة ممكنة.

    من جانبه حذر السودان من أن إصرار إثيوبيا في المضي قدماً في ملء بحيرة سد النهضة في يوليو/ تموز المقبل بشكل أحادي  دون التوصل إلى اتفاقية قانونية ملزمة بين الدول الثلاث في القضايا الفنية والقانونية يمثل خطراً على السدود السودانية في الروصيرص وسنار ويهدد حياة وسلامة 20 مليون سوداني يعيشون أسفل سد الروصيرص.

    قال رئيس المعهد الإثيوبي للدبلوماسية الشعبية، ياسين أحمد، إن:

    "الأرضية التي ترتكز عليها مفاوضات سد النهضة هي المباديء العامة التي وقعت عليها الدول الثلاث في 2015". وذكر أن "المبادئ تنص على أن سكون هناك "إجماع وتوافق ثلاثي في حالة إشراك طرف رابع سواء كان إقليمي أو دولي"، مشيرا إلى أن "الاتحاد الإفريقي هو المخول بالوساطة بما أن الدول الثلاث أعضاء في المنظمة".

    وأضاف: "تدويل القضية في الأمم المتحدة وقبلها دخول الولايات المتحدة كوسيط لن يجدي نفعا لأنه من الضروري احترام الاتحاد الأفريقي كمؤسسة إقليمية نثق فيها لا تحاز لأي طرف".

    وشدد على ضرورة أن تحل الازمة في "إطار الدول الثلاث"، وعدم التدخل الخارجي، بالعودة إلى اتفاق المباديء بالخرطوم 2015 لأنه لابد من توافق كل الأطراف على تدخل طرف رابع من أي جهة.

    وقال ياسين إن "سد النهضة لا يشكل خطرا على السودان وأمنه وسلامة مواطنيه"، مرجعا سبب التصريحات السودانية الأخيرة إلى "حسابات سياسية لمحاولة تسييس سد النهضة وهو ما يخالف تصريحات وزير الري السوداني قبل الأزمة".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فاطمة دودييفا (روسيا) أثناء معركة ملاكمة مع تاتيانا أليكسييفا (روسيا) (يمين) في إطار عرض أمسية الملاكمة في فيغاس سيتي هول، موسكو، روسيا 20 فبراير 2021
    الذهب يجلب الحظ وسيلفي من المريخ... أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    أنف الغريب في شؤون الآخرين
    أنف الغريب في شؤون الآخرين
    واتسآب أم تلغرام... معركة بين التطبيقين
    واتسآب أم تلغرام... معركة بين التطبيقين
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك