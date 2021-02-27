واشنطن بصدد الإعلان عن تغييرات في سياستها تجاه السعودية وزير الخارجية العراقي يلتقي نظيره الإيراني

أهم المواضيع التي تناولتها حلقة "عالم سبوتنيك" لهذا اليوم: بايدن يبلغ العاهل السعودي أن بلاده بصدد الإعلان عن تغييرات مهمة في السياسة تجاه السعودية، وبعد الهجوم الأمريكي على سوريا، وزير الخارجية العراقي يلتقي نظيره الإيراني بطهران، ورئيس البرلمان الليبي يدعو لعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

بايدن يبلغ العاهل السعودي أن بلاده بصدد الإعلان عن تغييرات مهمة في السياسة تجاه السعودية

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه أبلغ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أن واشنطن ستعلن عن تغييرات مهمة في السياسة تجاه السعودية يومي الجمعة والاثنين المقبلين.

وأضاف بايدن في مقابلة مع شبكة "يونيفيجن" التلفزيونية الأمريكية، أن "واشنطن بصدد تحميل السعودية المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".

جاء ذلك بعدما نشرت الاستخبارات الوطنية الأمريكية تقريرا، رجحت خلاله أن يكون ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان وافق شخصيا على اغتيال الصحفي جمال خاشقجي عام 2018 بالسفارة السعودية بإسطنبول.

في هذا الصدد، قال الباحث في الدراسات الاستراتيجية، اللواء الركن، عبدالله غانم القحطاني، إن تقرير الاستخبارات الأمريكية الأخير حول مقتل خاشقجي "هذلي"، ولا يعتمد على حقائق ولا يعطي أدلة، على حد قوله.

وأكد القحطاني أن التقرير الجديد لن يغير في مجرى العلاقات الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية، لأن الرئيس بايدن لا يمكن أن يتخلى عن هذه العلاقات لأنه ليس هناك مبرر لذلك، كما أنه لا يمكنه أيضا أن يتخلى عن الشراكة مع السعودية في محاربة الإرهاب.

بعد الهجوم الأمريكي على سوريا، وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره العراقي بطهران

التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بالعاصمة طهران، نظيره العراقي، فؤاد حسين، بعد يوم من ضربة أمريكية على فصائل عراقية مدعومة من إيران في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين، التقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وبحث معه العلاقات الثنائية بين البلدين والوضع الإقليمي والدولي وانعكاساته على المصالح المشتركة".

إلى ذلك أعلن البنتاغون، أن واشنطن لم تستخدم المعلومات التي قدمها العراق، عند تحديد أهداف لضرباتها الجوية ضد الفصائل الموالية لإيران في شرق سوريا، الخميس الماضي، وذلك على الرغم من نفي بغداد لأي تبادل للمعلومات مع واشنطن بشأن الهجوم.

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي د.مناف جلال الموسوي، إن زيارة وزير الخارجية العراقي إلى طهران، ربما تحمل في طياتها أن يكون العراق لاعبا رئيسيا في المنطقة، وفي عملية تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران، خصوصا بعد حديث بايدن عن تخفيف العقوبات المفروضة على إيران وعن العودة للاتفاق النووي.

وأشار أيضا إلى أنه يمكن لهذه الزيارة أن تخفف الضغط الذي تمارسه الفصائل المسلحة العراقية، التي تقوم باستهداف الهيئات الدبلوماسية والقوات الأمريكية في العراق.

رئيس البرلمان الليبي يدعو لعقد جلسة لمنح الثقة للحكومة الجديدة

دعا رئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، إلى انعقاد جلسة للبرلمان في مدينة سرت وسط البلاد، الاثنين 8 مارس آذار، من أجل مناقشة منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، مطالبا اللجنة العسكرية 5+5 بالرد رسميا لتأمين الجلسة في سرت.

وأضاف في بيان أنه "إذا تعذر ذلك يكون مكان انعقاد الجلسة المقر المؤقت لمجلس النواب في مدينة طبرق في نفس الموعد.

ونفى صالح أي معارضة مسبقة لتشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً على منح الثقة للحكومة إذ قدمت "بالشكل المناسب"، معربا عن أمله في أن تكون "حكومة مصغرة" لقصر مدة توليها السلطة، بحسب تعبيره.

في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي، د. عبد العزيز اغنيه، إن تصريحات رئيس الحكومة الليبية الجديدة، عبد الحميد دبيبة، بشأن استمرار العمل باتفاقية الحدود البحرية مع تركيا "لا يمكن التعويل عليها".

وأوضح أن دبيبة يرأس حكومة مؤقتة لفترة قصيرة ولن يستطيع تغيير هذه الاتفاقيات، لأن مراجعة هذه الاتفاقيات او البت فيها، يحتاج إلى حكومة منتخبة وإلى ضغط كبير لتغيير هذه الأوضاع المرتبطة بالصراع بالمنطقة بالكامل"، على حد قوله.