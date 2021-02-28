إيران بصدد إنشاء مفاعلين نوويين جديدين..الرئيس التونسي يعتبر مظاهرات حركة النهضة "إفلاسا سياسيا"

موضوعات الحلقة: إيران بصدد إنشاء مفاعلين نوويين جديدين، وتؤكد قدرتها على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، والرئيس التونسي يؤكد أنه لا يتحرك وفقا لحسابات البعض، ويعتبر مظاهرات النهضة "إفلاسا سياسيا"، وسط استمرار المظاهرات... تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث ذي قار جنوبي العراق.

إيران بصدد إنشاء مفاعلين نوويين جديدين.. وتؤكد قدرتها على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

أعلن علي أكبر صالحي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن بلاده بصدد إنشاء مفاعلين نوويين جديدين، مؤكدا في الوقت نفسه أن إيران لديها القدرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % خلال 24 ساعة.

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا يحق لها الوصول إلى المعلومات التي تسجلها كاميرات المراقبة التابعة للوكالة في المنشآت النووية الإيرانية لفترة 3 أشهر.

وشدد على أنه إن لم يتم رفع الحظر المفروض على إيران في غضون هذه الفترة فسيتم حذف هذه المعلومات وستتم إزالة الكاميرات.

قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، عماد أبشناس، إن "إيران عضو في المنظمة الدولية للطاقة الذرية وتعمل تحت إشرافها، وبحسب القوانين الدولية يحق لها أن تخصب اليورانيوم إلى أي مستوى تحتاجه".

وأضاف أن من حق طهران فتح معامل لتخصيب اليورانيوم وصناعة أجهزة الطرد المركزي وإجراء أبحاث في المجال النووي، طالما كل برامجها تحت إشراف المنظمة الدولية للطاقة الذرية.

وأوضح أن مدة الثلاثة أشهر لرفع العقوبات عن إيران "تضغط على الجانب الآخر المتمثل في الأمريكان والأوروبيين، وإلا فإن إيران سوف تعود إلى برنامجها النووي إلى ما قبل الاتفاق النووي أيضا".

الرئيس التونسي يؤكد أنه لا يتحرك وفقا لحسابات البعض... ويعتبر مظاهرات النهضة "إفلاسا سياسيا"

أكد الرئيس التونسي قيس سعيِّد إنه لن يقبل بأي مقايضة في حق الشعب أو أي مقايضة تتعلق بسيادة البلاد، وذلك تعليقا على المظاهرات التي نظمتها حركة النهضة، السبت 27 فبراير/ شباط.

وأضاف سعيد إنه "لا يتحرك وفق حسابات البعض أو ترتيباتهم بل وفق المبادئ التي عاهد الشعب التونسي عليها"، واصفا المظاهرات بأنها "إفلاس سياسي".

إلى ذلك دعا رئيس البرلمان التونسي خلال تجمع عشرات الآلاف من أنصار حركة النهضة في مسيرة في قلب العاصمة، "الجميع للوحدة والحوار"، من أجل تجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

قال المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، إن المظاهرات التي نظمتها حركة النهضة، لا تغير شيئا من الوضع السياسي أو توازن القوى على الساحة السياسية التونسية.

وأشار إلى أن "الشارع التونسي طالب بحل البرلمان والتخلص من النخبة السياسية الحالية ومحاربة الفساد".، مشيرا إلى أن "الشارع سوف يسير في اتجاه الضغط لاستقالة الحكومة وحل البرلمان، بعيدا عن أن يكون في مواجهة الرئيس التونسي قيس سعيد".

وسط استمرار المظاهرات... تشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث ذي قار جنوب العراق

وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بتشكيل لجنة عليا للتحقيق في أحداث العنف التي وقعت في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، خلال المظاهرات التي شهدتها المحافظة مؤخرا، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني أن اللجنة التي تضم في عضويتها عددا من كبار ضباط وزارتي الدفاع و الداخلية وصلت بالفعل إلى محافظة ذي قار وباشرت أعمالها على الفور.

وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات الجديدة هي بداية للشروع في "حملة كبرى لإعمار المحافظة".

في هذا الإطار قال المحلل السياسي العراقي، علي البيدر، إن "قضية ذي قار لا تتعلق بشخص المحافظ فقط بل تتعلق بإدارة الحياة ومفاصل الدولة في العراق بشكل كامل".

وأوضح أن "هناك هيمنة كاملة من قبل الأحزاب السياسية على الدولة وعدم السماح للمواطنين المستقلين بأن يكونو جزء من هذه الإدارة، إضافة إلى وجود سلطة قوية للمليشيات ومشاركتها في صناعة القرار الأمني والسياسي".

وأوضح أن "المواطنين خرجوا للبحث عن وطن أصبح جزء من الإدارات الخارجية لذلك سيكون هناك تصعيد إذا لم تتخذ الحكومة إجراءات إصلاحية أكثر عمقا".

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