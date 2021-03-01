فرقاطة عسكرية روسية ترسو في ميناء بورتسودان...عقد جلسة منح الثقة للحكومة الليبية في سرت

موضوعات حلقة اليوم: فرقاطة عسكرية روسية ترسو في ميناء بورتسودان السوداني، لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث، وأنقرة وطهران تتبادلان استدعاء السفراء على خلفية اتهامات متبادلة بانتهاك سيادة العراق، واللجنة العسكرية "5+5" توافق على عقد جلسة منح الثقة للحكومة الليبية في سرت.

فرقاطة عسكرية روسية ترسو في ميناء بورتسودان السوداني لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث

أفاد المكتب الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي، أن فرقاطة "أدميرال غريغوريفيتش" رست في ميناء بورتسودان السوداني على البحر الأحمر، وذلك لأول مرة في تاريخ روسيا الحديث.

وجاء في بيان الأسطول، أن طاقم فرقاطة الأدميرال غريغوروفيتش التابع لأسطول البحر الأسود قام بزيارة ميناء بورتسودان، حيث سيتم بموجب اتفاق بين روسيا وجمهورية السودان إنشاء مركز لوجستي للبحرية الروسية.

في هذا السياق، قال الخبير الأمني والاستراتيجي السوداني، الفريق جلال تاور:

"التواجد العسكري الروسي في ميناء بورتسودان، مفيد للخرطوم خاصة في مجال الدعم التكنولوجي والدعم الفني والتدريب والمساعدات العسكرية والاستخباراتية".

وأوضح أن "وصول البارجة الروسية إلى ميناء بورتسودان، مبني على اتفاق تم في عهد الرئيس البشير، مشيرا إلى أن الهدف هو تأمين الوجود الروسي في المياه الدافئة في البحر الأحمر بشكل محدد، يقتصر على 300 جندي لتقديم العون الأمني والمساعدات الفنية".

أنقرة وطهران تتبادلان استدعاء السفراء على خلفية اتهامات متبادلة بانتهاك سيادة العراق

تبادلت وزارتا الخارجية في كل من إيران وتركيا، استدعاء السفراء على خلفية اتهامات متبادلة بانتهاك سيادة العراق.

واستدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير التركي في طهران، للاحتجاج على تصريح لوزير الداخلية التركي حول تواجد عناصر لحزب "العمال الكردستاني" على الأراضي الإيرانية، ووصفته بأنه "غير مقبول".

جاء ذلك ردا على استدعاء وزارة الخارجية التركية، السفير الإيراني في أنقرة، على خلفية اتهامات إيرانية لتركيا بانتهاك سيادة العراق، مؤكدة أن ما تنتظره أنقرة من إيران هو دعم تركيا في مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف ضدها.

في هذا الإطار، قال د.على الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، إن "هناك حرص على ألا تتطور الخلافات بين الطرفين إلى نشوب صراعات كبيرة، لافتا إلى أن الصراعات سيتم ضبطها داخل الأطر الدبلوماسية.

وأكد الأحمد أن "خلافات انقرة وطهران حول الملف السوري حاده جدا، وظهور هذه الخلافات الدبلوماسية الآن يمكن أن ينعكس على التنسيق بين البلدين بشأن هذا الملف، وهو منطقة اشتباك رئيسية"، معربا عن اعتقاده بأن "الجانب الروسي سيتدخل لتبريد الغليان في هذه العلاقات"، على حد قوله.

اللجنة العسكرية "5+5" توافق على عقد جلسة منح الثقة للحكومة الليبية في سرت

وافقت اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" على طلب مجلس النواب الليبي عقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية في مدينة سرت.

وأضافت في بيان، أن "مدينة سرت جاهزة وآمنة لانعقاد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية طيلة الفترة من بداية الجلسة إلى انتهائها".

إلى ذك كشف تقرير أعده خبراء من الأمم المتحدة من المقرر تقديمه إلى مجلس الأمن في شهر آذار/مارس المقبل، عن تلقي أعضاء بملتقى الحوار الليبي بتونس رشاوي للتصويت لعبد الحميد دبيبة كرئيس للوزراء“.

في هذا الصدد، قال رئيس مركز الأمة للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد الأسمر إن "موافقة لجنة 5+5 على عقد جلسة منح الثقة للحكومة في سرت إجراء هام جدا، جاء في الإطار العام للجنة التي ذهبت إلى توحيد المسارات الليبية".

وأكد أن "مقترح تغيير رئيس المجلس الرئاسي الذي يقترحه بعض النواب، والجدل بشأن اكتمال النصاب والتقرير الأممي الذي اتهم المشاركين بملتقي الحوار بتلقي رشى للتصويت لصالح دبيبة كلها مشاهد مربكة للمشهد السياسي الليبي".

لكن هذه التطورات لن تعيق انعقاد جلسة البرلمان، لأن هناك إجراءات سريعة ورادعة لدي لجنة العقوبات تطبقها على المتورطين، مشيرا إلى أن هناك تغاضي من اللجنة الأممية عن هذا الموضوع، إلا عندما تريد استخدامه بشكل سياسي"، على حد قوله.

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