اتفاق عسكري بين مصر والسودان... أمير الكويت يوافق على حكومة أخرى بعد أزمة مع البرلمان

موضوعات حلقة اليوم: مصر والسودان يوقعان اتفاقا عسكريا في ظل توتر مع إثيوبيا، وأمير الكويت يوافق على تشكيل حكومة أخرى بعد أزمة مع البرلمان، ووزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن ترتيبات أمنية خاصة مع دول الخليج لمواجهة إيران.

مصر والسودان يوقعان اتفاقا عسكريا في ظل توتر مع إثيوبيا

وقعت مصر والسودان اتفاقية عسكرية بحضور قائدي جيشي البلدين. وقال رئيس الأركان السوداني، الفريق محمد عثمان الحسين، إن الاتفاقية تهدف لتحقيق الأمن القومي لكل من السودان ومصر.

من جانبه، أكد رئيس الأركان المصري الفريق محمد فريد، استعداد القاهرة، لتلبية كافة طلبات الخرطوم في المجالات العسكرية، موضحا أن السودان ومصر، يواجهان تحديات مشتركة.

يأتي هذا الاتفاق في ظل التوتر غير المسبوق بين الخرطوم وأديس أبابا، على خلفية الاشتباكات المتكررة في منطقة الفشقة السودانية.

وأضاف هذا الملف توترا جديدا إلى العلاقات بين البلدين، المتوترة أصلا على خلفية بناء إثيوبيا سد النهضة على أهم روافد نهر النيل، الأمر الذي يهدد الأمن المائي لكل من مصر والسودان.

في حديثه لـ "عالم سبوتنيك"، قال دكتور أيمن سمير المتخصص في العلاقات الدولية إن:

"توقيع مصر والسودان اتفاقا عسكريا هو رسالة مزدوجة مصرية سودانية إلى اثيوبيا بأن الدولتين لا يمكن أن تتسامحا أكثر من ذلك في ظل التمادي الإثيوبي في أكثر من مسار".

وأضاف سمير أنه "يتمنى أن تتفهم إثيوبيا طبيعة هذه الرسالة وأن ما تفعله أديس أبابا لا يخدم مصالح الشعوب الثلاثة، فمصر والسودان حريصتان على مصالح الشعب الإثيوبي أكثر حتى من حكومته ذاتها التي تزج به في حروب هنا وهناك، ومصر والسودان يريدان اتفاقا عادلا وملزما لا أكثر، فمصر ليست أبدا ضد حق اثيوبيا في التنمية، وإذا انتهك أي طرف اتفاق المبادئ فمن حق الأطراف الأخرى اتخاذ ما يرونه مناسبا من خطوات".

أمير الكويت يوافق على تشكيل حكومة أخرى بعد أزمة مع البرلمان

أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، بعد نحو شهر ونصف الشهر من استقالة الحكومة السابقة التي ترأسها أيضاً الشيخ صباح الخالد على إثر خلافات مع مجلس الأمة " البرلمان «.

كان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح كلّف في 24 يناير/ كانون الثاني الماضي رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح تشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حكومته الثانية في أعقاب أزمة مع مجلس الأمة في 13 يناير 2021.

وجدد رئيس مجلس الوزراء التأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب التعاون مع السلطة التشريعية وأعضاء مجلس الأمة، مبيناً أن اللقاءات مع السلطة التشريعية «حققت الكثير من التقارب في وجهات النظر... والاتفاق على حزمة تشريعات وحلحلة بعض الملفات السياسية.

وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال دكتور محمد الدوسري إن:

"الحكومة قدمت استقالتها بناء على أزمات متعددة وليست واحدة فقط، وأعتقد أن جزءا منها مازال مستمرا، ومنها ملف المصالحة والعفو عن بعض المحكومين في بعض القضايا وخاصة قضايا دخول المجلس وهم نواب سابقون ومجموعة من الشباب بالإضافة إلى عدد آخر ممن هم خارج الكويت بسبب قضايا تمس حق إبداء الرأي".

وأضاف الدوسري أن "هناك ملفا آخر يعتقد أنه سيكون أكثر تأزيما وهو ملف الضمان المالي والعجز في ميزانية الدولة وهو الذي قد تسبب في صدام في المجلس السابق وهو مستمر حتى الآن لأن الحلول لم تلق قبولا من قبل المجلس. فضلا عن أنه من الغريب أن تتشكل الحكومة للمرة الثالثة بنفس رئيس الوزراء، لكن للأسف النظام الديمقراطي في الكويت يسمح بمثل هذا رغم أن أساسيات الديمقراطية تحتم عدم عودة رئيس مجلس الوزراء السابق".

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن ترتيبات أمنية خاصة مع دول الخليج لمواجهة إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه ينوي إقامة "ترتيب أمني خاص" مع دول الخليج العربية التي لها علاقات مع إسرائيل وتشاركها المخاوف بشأن إيران.

وأقامت دولة الإمارات والبحرين علاقات رسمية مع إسرائيل العام الماضي. واقترحت إسرائيل والإمارات إقامة تعاون دفاعي وعسكري في إطار التقارب المدعوم من الولايات المتحدة .

وقال غانتس لـ "رويترز": "لا أعتقد أنه سيكون اتفاق دفاع لكننا سنقيم علاقات دفاعية مع كل دولة لدينا علاقات معها."نسعى لإقامة ترتيب أمني خاص، ويمكننا مواصلة وتطوير علاقاتنا في إطار هذا الترتيب". وامتنع جانتس عن الخوض في تفاصيل بشأن ما سينطوي عليه مثل هذا الترتيب.

في حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال الدكتور عبدالخالق عبدالله أستاذ العلوم السياسية الإماراتي إن:

"إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي بترتيبات أمنية خاصة مع دول الخليج لمواجهة إيران هو إعلان من جانب إسرائيلي واحد ويكشف عن رغبة إسرائيل في عقد مثل هذه الترتيبات، أما تعميمه على دول الخليج العربي ففيه تضخيم للأمور ويجب أن تؤخذ هذه التصريحات بقدر كبير من الحذر".

وأضاف عبد الله أنه "من السابق لأوانه أن ترسل إسرائيل قوات أو قطعا حربية إلى دول الخليج أو منطقة الخليج العربي فهذا فيه استفزاز كبير لإيران، ولا أعتقد أن دول المنطقة مستعدة له ولا أعتقد انها ترغب في مثل هذا الاستفزاز حاليا فهناك اعتبارات الجيرة واعتبارات استراتيجية ودول الخليج أعقل وأكثر هدوءا من أنها تماشي مثل هذه الهرولة الإسرائيلية."

للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعونا على برنامج "عالم سبوتنيك"...