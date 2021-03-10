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    عالم سبوتنيك

    البرلمان الليبي يصوت بالموافقة على حكومة وحدة وطنية

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: البرلمان الليبي يصوت بالموافقة على حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة؛ قائد الجيش اللبناني يحذر من انفجار نتيجة الضغط المادي والمعنوي على الجنود؛ ابن سلمان يلتقي المبعوث الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف.

    البرلمان الليبي يصوت بالموافقة على حكومة وحدة وطنية برئاسة الدبيبة

    صوَت البرلمان الليبي بالموافقة على حكومة وحدة وطنية يرأسها عبد الحميد الدبيبة في إطار خطة تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء عقد من الفوضى والعنف تشمل إجراء انتخابات في ديسمبر/ كانون الأول.

    وصوّت 130 عضوا من أعضاء برلمان منقسم دعما لحكومته في جلسة نادرة في مدينة سرت ولم يصوت بالرفض سوى قلة.

    وتمثل موافقة البرلمان على الحكومة أكبر فرصة تسنح منذ سنوات لإيجاد حل للصراع الليبي لكن لا تزال هناك عقبات كبرى لتوحيد إدارتين متنافستين وللإعداد لانتخابات نزيهة على مستوى البلاد.

    في حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال النائب البرلماني علي التكبالي، إن :"مجلس النواب منح حكومة الدبيبة الثقة رغم كل التقارير التي تشير إلى عدم أهليتها وعدم اتباعها الطريق السوي في الحكم.. وأضاف أن ليبيا بذلك تدخل مرحلة جديدة بالفعل لكن هل ستكون في صالح الشعب أم لا هذا ما لا نستطيع التكهن به ولكن من معرفتي بالأشخاص الموجودين بهذه الحكومة أقول إنها لن تكون مرحلة صحية".

    وأوضح التيكبالي أن الحكومة ليست سوى حكومة مؤقتة وحكومة لتهيئة الجو للانتخابات لكنني أراها سوف تتدخل في كل شيء.

    وقال التيكبالي كذلك أنه على الشعب الليبي الذي يعرف مصلحته أكثر من غيره أن يتحرك وأن يقول رأيه في هذه الحكومة فإذا أرادها عليه أن يتعاون معها وإذا كان لا يريدها فعليه أن يخرج إلى الشوارع لرفض هذه الحكومة وغيرها من الحكومات التي لا تلبي طموحه.

    قائد الجيش اللبناني يحذر من انفجار نتيجة الضغط المادي والمعنوي على الجنود

    أكد قائد الجيش اللبناني، العماد جوزيف عون، خطورة الوضع في البلاد مع تصاعد الاحتجاجات على الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن الجيش بالرغم من تأثره بالأزمة لن يسمح بالمساس بالسلم الأهلي.

    وخلال اجتماع لقيادة الأركان والمجلس العسكري، وجه العماد جوزيف عون عدة تساؤلات إلى المسؤولين قائلا: "إلى أين نحن ذاهبون، ماذا تنوون أن تفعلوا، لقد حذرنا أكثر من مرة من خطورة الوضع وإمكان انفجاره والجيش هو جزء من هذا الشعب ويعاني مثله.

    وأكد أن: "الجيش مع حرية التعبير السلمي التي يرعاها الدستور والمواثيق الدولية، لكن دون التعدي على الأملاك العامة والخاصة، ولن يسمح بالمس بالاستقرار والسلم الأهلي"، مشيرا إلى أن "موازنة الجيش تخفَض في كل سنة بحيث أصبحت الأموال لا تكفي حتى نهاية العام".

    في حديثه ل"عالم سبوتنيك" قال الكاتب والمحلل السياسي اللبناني أحمد الزين الخبير بالشؤون الدولية إن الوضع الاقتصادي في لبنان أصبح يلقي بظلاله على غالبية الشعب اللبناني، والأوضاع المعيشية تنبيء بانفجار، فضلا عن التحذيرات بأنه إن لم يكن هناك إتمام تشكيل حكومة في هذا الشهر فإنه بحلول شهر نيسان أبريل وخاصة بعد عدم قدرة مصرف لبنان على دعم للمحروقات والسلة الغذائية فسوف نشهد انفجارا شعبيا كبيرا.

    وأضاف الزين أن الأزمة اللبنانية تتفاقم يوما بعد يوم بسبب أن المسؤلين اللبنانيين معظمهم للأسف طبقة فاسدة لا تأبه لوجع المواطن، لا بل هناك بعض المتفلتين الذين يلعبون بالدولار تحت رقابة السياسيين من أجل الربح على حساب الجميع، ويلهثون بجشع لكسب مزيد من الدولارات وبلا حسيب وبلا رقيب، فهي طبقة لا تشعر بالمواطن اللبناني بأي حال.

    بن سلمان يلتقي بالمبعوث الروسي الخاص لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتييف

    التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، في الرياض، المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة السورية.

    حضر اللقاء الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، والأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.

    كما حضر من الجانب الروسي السفير لدى السعودية سيرغي كوزلوف، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة بوزارة الدفاع اللواء سيرغي أفاناسييف.

    وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك" قال سليمان العقيلي الكاتب والمحلل السياسي السعودي إن :"المملكة تؤيد الشعب السوري وحقوقه وتلتزم بدعمه إنسانيا وسياسيا وهي تلتزم كذلك بقرار مجلس الأمن 2254 كقاعدة للحل والتسوية السياسية في سوريا؛ لذا فقد خففت المملكة ارتباطاتها بالقوى السياسية المتشددة التي لا تسهل عملية الحل. كما أعلنت السعودية مؤخرا إنهاء استضافتها قوى المعارضة التي لا تقوم بدعم العملية السياسية وما يسمى بمنصة الرياض حتى تدفع هذه القوى إلى التعاون في التسوية السياسية.

    وأضاف العقيلي أن هناك تعاونا سعوديا روسيا في مختلف القضايا وخاصة قضايا الشرق الأوسط وفي مقدمتها القضية السورية، والمملكة متعاونة مع كافة القوى الدولية مع مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ومع الدبلوماسية الروسية التي أنشأت عدة منصات لإنهاء التسوية السورية. والمملكة مؤخرا أعلنت وأكدت دعمها الجهود الروسية لأنه لموسكو دور مهم جدا في التسوية السورية..

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