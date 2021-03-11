السعودية تعلن دعمها للتسوية السياسية في سوريا...ونتنياهو يلغي زيارة للإمارات للمرة الرابعة

أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أهمية إيجاد مسار سياسي يؤدي إلى تسوية واستقرار الوضع في سوريا، وبالتالي عودتها إلى محيطها العربي و الإقليمي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أن "المملكة تؤكد على أهمية استمرار دعم الجهود الرامية لحل الأزمة السورية، بما يكفل أمن الشعب السوري وحمايته من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية، التي تعطل الوصول إلى حلول حقيقية".

إلى ذلك، اعتبر وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، أن "التحدي الأكبر الذي يواجه التنسيق والعمل المشترك مع سوريا هو قانون قيصر"، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية حول القانون".

وقال المحلل السياسي، غسان يوسف: إن الموقف السعودي تجاه سوريا وتأكيدها علي ضرورة عودة سوريا للجامعة العربية سينعكس علي باقي الدول العربية، وأن دمشق ستتلقى هذه الرسالة بشكل جيد وسترد عليها بشكل ايجابي.

وأكد يوسف أن التصريحات التي صدرت متناغمة بين الإمارات والسعودية ستكون بداية لعهد جديد من العلاقات بين سوريا ودول الخليج وقد تمتد للدول العربية كافة.

وأوضح أن الدول العربية حليفة للولايات المتحدة وإذا كانت مصلحة هذه الدول تكمن في الحوار مع سوريا وفي وقف قانون قيصر، فإن هذا سيؤثر ايجابا علي العلاقة بين سوريا والولايات المتحدة الأمريكية.

نتنياهو يلغي زيارة كانت مقررة للإمارات اليوم

قالت وسائل إعلام عبرية إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرجأ زياته التي كانت مقررة، اليوم الخميس 11 مارس/آذار إلى الإمارات، وذلك للمرة الرابعة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، عن مصدر سياسي إسرائيلي، زعمه إلغاء زيارة نتنياهو إلى الإمارات، على خلفية إصابة قرينة رئيس الوزراء، سارة نتنياهو، بالتهاب الزائدة الدودية.

وسبق أن أرجأ نتنياهو الزيارة التي كان مقررا أن تشمل أبوظبي ودبي ومملكة البحرين، ثم قصرها لاحقا على أبوظبي، بسبب القيود المفروضة لمنع تفشي فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، قال خبير الشؤون الاسرائيلية، د.عبد المهدي مطاوع: إن "إلغاء زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي للإمارات كان متوقعا، وهي ليست المرة الأولي التي تُلغي فيها الزيارة، لأن نتنياهو اليوم ليس كما كان سابقا حيث لم يعد يحظى بنفس الاهتمام من قبل الإدارة الأمريكية، كما أن فرص فوزه في الانتخابات المقبلة ليست كبيرة.

وأكد، مطاوع، أن حرص نتنياهو علي هذه الزيارة يأتي من منطلق رغبته في إيصال رسالة إلي المجتمع الإسرائيلي بأنه حقق ما لم يحققه أي رئيس وزراء سابق، وهو الانفتاح علي المجتمع العربي، مؤكدا أن نتنياهو بحاجة ماسة إلي إبراز إنجازاته خاصة مع المنافسة الشديدة التي يتعرض لها في الانتخابات.

"الناتو" يقول إن بغداد طلبت رسميا زيادة قواته بالعراق

قال قائد بعثة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق، الجنرال بيير أولس، إن "قواته ستستمر في تقديم المشورة والتدريب للجيش العراقي، ولن تأخذ دور القوات الأمريكية هناك".

وأضاف أولسن، أن "مستشار الأمن الوطني العراقي، قاسم الأعرجي، قدم طلبا رسميا بزيادة عدد قوات الناتو في العراق".

وأوضح أن "الناتو لن يأخذ الدور الأمريكي في العراق، مشيرا إلى أنه في الأشهر القادمة ستحدد اجتماعات الحلف المؤسسات التي سيتم تقديم التدريب والمشورة لها بالعراق".

في هذا الصدد، قال الباحث بمركز العراق للتنمية والدراسات السياسية، صلاح بوشي: إن "القوات الأمنية العراقية بحاجة إلي شريك للاستشارة والتطوير في المجال العسكري وتنمية القدرات، مؤكدا أن هناك رفضا لزيادة حجم قوات حلف "الناتو" بالعراق.

وأوضح بوشي، أن القوى السياسية والسلطة التنفيذية مرحبة بوجود قوات حلف "الناتو"، لأنها موجودة بطلب من الحكومة العراقية من أجل المساعدة الأمنية والاستخبارية في تطوير القدرات، مضيفا أن الترحيب بوجود الناتو يقابله رفض للقوات الأمريكية باعتبارها قوات احتلال.