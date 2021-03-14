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    عالم سبوتنيك

    واشنطن تعلن عن بدء اتصالات غير مباشرة مع طهران بخصوص الاتفاق النووي

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: واشنطن تعلن عن بدء اتصالات غير مباشرة مع طهران بخصوص الاتفاق النووي، والجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في تعز جنوب اليمن وسط احتدام المعارك على عدة جبهات، ونتنياهو يُلمح إلى إن الصواريخ التي اطلقها الحوثيون على السعودية تسببت في إلغاء زيارته للإمارات.

    واشنطن تعلن عن بدء اتصالات غير مباشرة مع طهران بخصوص الاتفاق النووي

    أعلن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، أن واشنطن تقيم اتصالات غير مباشرة مع إيران لمناقشة الاتفاق النووي.

    وأضاف أن "الدبلوماسية مع إيران مستمرة، ولكن بشكل غير مباشر في الوقت الراهن، عبر الاتحاد الأوروبي وقنوات أخرى للاتصال، مشيرا إلى أن ذلك يساعد في شرح موقف واشنطن للإيرانيين بشأن الالتزام (بالاتفاق النووي) وأيضا الاطلاع على موقفهم".

    وأوضح أن الولايات المتحدة تنتطر من إيران أفكارا بشأن خطواتها التالية، مشيرا إلى أن واشنطن "على ثقة بأنه يمكن المضي قدما إلى الأمام وتحقيق الهدف الذي يتمثل في منع إيران من امتلاك السلاح النووي بطرق دبلوماسية".

    و قال  المحلل السياسي، زيدان خوليف، إن هناك اتصالات خفية بين الولايات المتحدة وإيران، لافتا إلى أن الإيرانيين سارعوا بزيادة التخصيب استغلالا لهذه اللحظة .

    وتوقع خوليف أن يكون رجوع واشنطن للاتفاق النووي قبل انتصاف مدة بايدن استغلالا للأغلبية الديمقراطية في الكونغرس، مشيرا إلى أن بايدن سيسوق لاتفاق مثل هذا داخليا على أنه انتصار للسلام.

    الجيش اليمني يعلن السيطرة على مواقع استراتيجية في تعز جنوبي اليمن وسط احتدام المعارك على عدة جبهات

    أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، استعادة السيطرة على مواقع جديدة في محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بعد معارك عنيفة مع مسلحي جماعة انصار الله (الحوثيين)، للأسبوع الثاني.

    ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبثُ من عدن والرياض، عن مصادر عسكرية أن "قوات الجيش استعادت السيطرة على جبل غباري الاستراتيجي في مديرية الوازعية المطل على منطقة البَرح على الطريق الرئيسي، الذي يربط مدينة تعز بالساحل الغربي".

    و أضافت أن "قوات الجيش حررت جبل القرقرة في محيط منطقة الطوير الأعلى بجبهة مَقبنة غربي تعز جنوب غربي اليمن".

    في هذا الإطار، قال فؤاد مسعد الكاتب والمحلل السياسي اليمني، إن فشل الجهود الدبلوماسية في وقف الصراع، دفع التحالف العربي والقوات الحكومية لتحريك الجبهات عسكريًا، مضيفا أن الحوثيين استغلوا الفترة الماضية في تكثيف القصف على المواقع المدنية في السعودية وفي الداخل اليمني .

    وأضاف مسعد أن المراهنة على الحسم العسكري بات خيارا وحيدا للحوثي، بخلاف التحالف العربي الذي ينتظر حلا دبلوماسيا أو ضغطا دوليا، لافتا إلى أنه بدون هذا الضغط لن يكون هناك حل ولن يكتب لأي حل النجاح بما في ذلك جنيف وستوكهولم وغيرها.

    نتنياهو يُلمح إلى إن الصواريخ التي اطلقها الحوثيون على السعودية تسببت في إلغاء زيارته للإمارات

    ألمح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن "صواريخ" تم اطلاقها تجاه السعودية حالت دون عبور طائرته أجواء المملكة إلى الإمارات بعد منع الأردن عبور مجاله الجوي، وذلك في في إشارة إلى الهجمات التي شنها الحوثيون على السعودية الأسبوع الماضي.

    و أكد نتنياهو أن الأردن "بحاجة إلى علاقات جيدة مع إسرائيل ليس أقل من حاجة إسرائيل لعلاقات جيدة مع عمان".

    إلى ذلك، تحدثت وسائل إعلام عبرية، عما وصفته استعدادات الجيش الإسرائيلي لمواجهة التقدم الكبير في الإمكانيات الإيرانية، التي تتجسد في هجمات الحوثيين الصاروخية على السعودية.

    في هذا السياق، قال الخبير بالعلاقات الدولية، د. طارق عبود إن تصريحات نتانياهو الأخيرة تشير إلى أزمات داخلية يعاني منها رئيس الوزراء الإسرائيلي ويبحث عن مخرج منها بالتوجه للخارج، مشيرا إلى أن الأردن أسهم في تعقيد الموقف بمنع طائرته من العبور بالأجواء الأردنية.

    وأضاف عبود أن الحديث عن مواجهة بين إسرائيل ولبنان أو سوريا سيعود بالضرر فقط على إسرائيل فهي تهرب من المواجهة دومًا في ظل إحاطتها بعدد من القوى الحاضرة والواضحة عسكريا، مشيرا إلى أنه منذ 2008 ونحن نسمع بالتحضير للمواجهة الكبرى.

    انظر أيضا:

    المبعوث الأمريكي لدى اليمن يشيد بالقيادة السعودية وينتظر استجابة "أنصار الله" لوقف إطلاق النار
    التحالف العربي يستهدف مواقع لجماعة "أنصار الله" في اليمن
    الكلمات الدلالية:
    نتنياهو, اليمن, إيران, واشنطن
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