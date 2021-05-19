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    مصر تقدم مقترحا للتهدئة في قطاع غزة... "اجتماع ثلاثي" لدعم التعاون العسكري

    عالم سبوتنيك
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    موضوعات حلقة اليوم: مصر تتقدم بمقترح للتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، والكاظمي يشدد على ضرورة أن تنحصر علاقة الناتو بالعراق في المجالات غير القتالية، واجتماع ثلاثي لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان لدعم التعاون العسكري.

    مصر تتقدم بمقترح للتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة

    ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر تقدمت باقتراح للتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، على أن يسري اعتبارا من غد الخميس، 20 مايو/أيار.

    يأتي ذلك في وقت تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن بلاده ستواصل هجومها على قطاع غزة "طالما كان ذلك ضروريا".

    إلى ذلك، نفت حركة "حماس"، التوصل لاتفاق مع إسرائيل لوقف التصعيد العسكري في قطاع غزة، مشيرة إلى أن "الجهود والاتصالات من الوسطاء جادة ومتواصلة"، لكن لم يتم التوصل لاتفاق أو توقيتات محددة لوقف إطلاق النار.

    في هذا السياق، قال المحلل السياسي، إبراهيم المدهون، إن "القاهرة معنية بوقف نزيف الدماء ووقف العدوان الإسرائيلي، مشيرا إلى أن هناك إرادة مصرية واضحة وتحرك سياسي مستمر للتوصل لتهدئة".

    وأضاف المدهون أن "إسرائيل غير قادرة على فرض معادلة جديدة بتحييد قطاع غزة عن أحداث القدس، وبالتالي حركة "حماس" لا تريد أن توقف هذه المقاومة دون أن تأخذ تعهدا بأن يكف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح".

    الكاظمي يشدد على ضرورة أن تنحصر علاقة الناتو بالعراق في المجالات غير القتالية

    أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، سعي بغداد لتعزيز العلاقات مع حلف الناتو والارتقاء بها، ولكن في المجالات غير القتالية.

    جاء ذلك بعد لقاء الكاظمي، مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) جون مانزا والوفد المرافق له، في بغداد، حيث بحثا الدور الذي تقوم به بعثة الحلف من خلال دعم العراق في حربه ضد الإرهاب"، ورفع مستوى قدرات العراق العسكرية ضمن أطر التدريب والمشورة، بحسب بيان الحكومة العراقية.

    وأضاف البيان إن "الحكومة العراقية تؤكد على ضرورة تعزيز العلاقات مع الناتو، لتنحصر في المجالات غير القتالية، وفق متطلبات الحكومة واحترام سيادة البلد".

    في هذا الصدد، قال محمود الهاشمي، الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي:

    "إن العراق ليس بحاجة إلى تواجد القوات الأجنبية على أرضه لأن العراق يمتلك حوالي مليون وربع مليون مقاتل منتسب في قواته الأمنية وهو عدد كبير يفيض حتى عن حاجة العراق، كما اكتسب خبرة واسعة أثناء الحرب على الإرهاب".

    وأضاف الهاشمي أن "وجود القوات الأجنبية على أرض العراق يخلق مشكلة، كما أن مجلس النواب العراقي أصدر قرارا ملزما للحكومة بإخراج كافة القوات الأجنبية فضلا عن خمسة ملايين مواطن عراقي خرجوا في تطاهرة ببغداد دعما شعبيا لهذا التوجه".

    اجتماع ثلاثي لوزراء دفاع مصر وقبرص واليونان لدعم التعاون العسكري

    أعلن الجيش المصري، عن إجراء محادثات ثلاثية على مستوى وزراء الدفاع بين مصر وقبرص واليونان، لدعم التعاون العكري بين البلدان الثلاثة.

    ووفقا لبيان الجيش المصري، غادر القاهرة، وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى متوجهاً إلى جمهورية قبرص، في زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

    ويشهد الاجتماع أيضا مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين مصر وقبرص واليونان في العديد من المجالات.

    في هذا الإطار، قال اللواء سمير راغب، الخبير العسكري والاستراتيجي:

    "إن أهداف الاجتماع تأتي في إطار التعاون العسكري بين الدول الثلاث، مشيرا إلى أن التنسيق مازال مستمرا بين الدول الثلاث". وأوضح أن "مصر لن تخسر فضاءات كسبتها على مدى سنوات لتبني علاقات جيدة مع تركيا، فمصر لن تضحي بعلاقاتها المتميزة التاريخية والمتراكمة مع دول متشاطئة من أجل تركيا، إلا أن مسألة ترسيم الحدود هي من تخلق المشكلة".

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