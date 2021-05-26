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    شكوك أمريكية في نزاهة الانتخابات السورية.. عباس يؤكد على الالتزام بالمقاومة السلمية - دون النشر

    عالم سبوتنيك
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    موضوعات حلقة برنامج اليوم: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا يشككون في نزاهة الانتخابات الرئاسية السورية والرئيس بشار الأسد يقلل من قيمة هذه التصريحات، الرئيس الفلسطيني خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي يؤكد على الالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية ونبذ العنف بكافة أشكاله، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن يبدأ زيارة إلى السعودية وعمان لبحث وقف إطلاق النار.

     

    شكوك أمريكية في نزاهة الانتخابات السورية

    قالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إن الانتخابات الرئاسية في سوريا لن تكون حرة ولا عادلة. يأتي هذا في وقت خرج في السوريون بكثافة للإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس للبلاد.

    من جهته، قلل الرئيس السوري بشار الأسد من أهمية تصريحات الدول الغربية التي تنفي شرعية الانتخابات في سوريا. وأكد الأسد في تصريح للصحفيين، عقب إدلائه بصوته في مركز اقتراع بمدينة دوما، على أن بلاده لا تولي أي اهتمام لتصريحات الغرب عن الانتخابات الحالية.

    ويحق لـ18 مليون سوري المشاركة في هذا الاستحقاق، لانتخاب واحد من بين ثلاثة مرشحين، هم الرئيس الحالي بشار الأسد، والوزير السابق والنائب السابق عن الحزب الاشتراكي عبد الله سلوم عبد الله، ومن المعارضة الداخلية محمود أحمد مرعي، الأمين العام للجبهة الديمقراطية السورية.

    في حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال عضو مجلس الشعب السوري، مهند الحاج:

    "إن البيانات الصادرة عن واشنطن ودول أوروبية بأن الانتخابات الرئاسية في سوريا لن تكون حرة ولا عادلة "موضوع متوقع من قبل واشنطن والمجتمع الأوروبي".

    وأوضح في مداخلة مع "راديو سبوتنيك"، أن "الانتخابات في أي دولة بالعالم لا تكتسب الشرعية إلا من شعبها، فالكل يأخذ شرعيته من شعبه ودستوره، وقد قمنا بدعوة أكثر من 14 دولة لمواكبة العملية الانتخابية لكن الولايات المتحدة التي تدعي الديمقراطية سوف تعترض على الانتخابات ونتائجها بكل تأكيد".

    عباس يؤكد على الالتزام بالمقاومة السلمية

    أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التزام الجانب الفلسطيني بالمقاومة الشعبية السلمية ونبذ العنف بكافة أشكاله، جاء ذلك خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله.

    كما بحث اللقاء آخر المستجدات لتثبيت التهدئة في كامل الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس والضفة وقطاع غزة، وجهود إعادة إعمار قطاع غزة، وسبل التوصل للحل السياسي وتعزيز الشراكة الفلسطينية الأمريكية.

    وطالب عباس بوقف اعتداءات المستوطنين المتواصلة في مدينة القدس المحتلة، وخاصة المسجد الأقصى ومنع الاستيلاء على منازل المواطنين الفلسطينيين وطردهم من أحياء مدينة القدس في الشيخ جراح وسلوان، ووقف الاعتقالات وهدم المنازل والاستيلاء على الأرض الفلسطينية من خلال التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس.

    في حديثها لـ "عالم سبوتنيك" قالت دكتورة حكمت المصري، الباحثة والأكاديمية الفلسطينية:

    "إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي جاءت بهدف أساسي وهو تثبيت التهدئة في كامل المناطق الفلسطينية، فضلا عن الحديث حول إعادة العلاقات الأمريكية الفلسطينية وتعزيز الشراكة بينهما بعد فترة من الفتور، كذلك مسألة إعادة الإعمار ووقف الاعتداءات من قبل الطرفين".

    وأضافت المصري أن "الرئيس عباس رحب بموضوع إعادة إعمار غزة وتعزيز الشراكة ورحب أيضا بالتهدئة، وطالب بوقف اعتداءات المستوطنين المدعومين من قبل قوات الاحتلال والمعتدين من مدينة القدس، كما طالب بمنع الاستيلاء على حي الشيخ جراح وحي سلوان لأنه يجب على الأمريكيين والرباعية الدولية احترام الوضع القانوني القائم بالمسجد الأقصى، كما شكر عباس الشعب الأمريكي عل تقديم بعض المساعدات".

    المبعوث الأمريكي إلى اليمن يبدأ زيارة إلى السعودية

    بدأ المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، جولة يبحث خلالها محادثات مع مسؤولين في السعودية وعمان، بهدف التوصل إلى وقف إطلاق النار في اليمن، بالتنسيق مع المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.

    وقالت الخارجية الأمريكية إن ليندركينغ، سيواصل الضغط من أجل تدفق البضائع دون عوائق عبر جميع الموانئ وسيعمل على إجماع دولي لوقف الهجوم، مشيرة في الوقت نفسه إلى العواقب المدمرة لهجوم الحوثيين على مأرب.

    في المقابل، أعلنت جماعة "أنصار الله"، دعم جهود رفع القيود المفروضة على منافذ تديرها، ووقف إطلاق النار الشامل باليمن، مجددين مطالبهم لرفع الحظر المفروض من قبل التحالف كشرط للتعامل مع أي دعوات لإحلال السلام في البلاد.

    في حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال دكتور عادل المسني، الباحث في العلاقات الدولية:

    "إن الولايات المتحدة الأمريكية تريد تحقيق اختراق فيما يتعلق بالأزمة النووية مع إيران وتعتبر اليمن مدخلا للوصول إلى تهدئة في المنطقة كلها، كما تريد واشنطن أن تقدم نهجا جديدا بعيدا عن مسلك الرئيس السابق، فاليمن تعد نقطة صراع ساخنة لاسيما بين إيران والسعودية".

    وأضاف المسني أن "هناك تعقيدات كثيرة للتسوية فأنصار الله يصرون على إسقاط مأرب ومن ثم الذهاب إلى تسوية سياسية، والشرعية اليمنية وخلفها المملكة العربية السعودية الداعمة لها تستميت في إفشال جهود إسقاط مأرب ومن ثم مضت شهور كبيرة دون أن يتمكن الحوثيون من تحقيق نجاحات كبيرة، كذلك هنالك ربط أي تسوية بمسألة الحصار المفروض ما يقف عائقا أمام أي مبادرة لأي تسوية".

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