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    عالم سبوتنيك

    الكاظمي يتهم مسلحي الحشد الشعبي بانتهاك الدستور..مستشارة الأسد تتوقع تحسن العلاقات مع السعودية قريبا

    عالم سبوتنيك
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    موضوعات حلقة اليوم: الكاظمي يتهم مجموعات مسلحة اقتحمت المنطقة الخضراء بانتهاك الدستور ويدعو لتحقيق فوري، مستشارة الأسد تقول إن بلادها قد تشهد قريبا نتائج في العلاقات بين دمشق والرياض، وملتقى الحوار السياسي الليبي يبحث مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات وخلافات حول آلية انتخاب الرئيس.

    الكاظمي يتهم مجموعات مسلحة اقتحمت المنطقة الخضراء بانتهاك الدستور ويدعو لتحقيق فوري

    أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أن القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، مازال في عهدة قيادة العمليات المشتركة حتى انتهاء التحقيق معه في الاتهامات المنسوبة إليه، فيما أشارت مصادر بهيئة الحشد الشعبي بأن أمن الحشد سيتسلم القيادي المعتقل، مع استمرار التحقيقات معه من قبل لجنة مشتركة.

    جاء ذلك بعد قيام مجموعة من مسلحي الحشد بحصار المنطقة الخضراء الأربعاء، في أعقاب اعتقال مصلح. 

    وأشار الكاظمي إلى أن "المظاهر المسلحة التي حدثت من قبل مجموعات مسلحة تعد انتهاكا خطيرا للدستور العراقي والقوانين النافذة"، ووجه بإجراء تحقيق فوري في هذه التحركات حسب القانون.

    وأفادت مصادر محلية بأن الحكومة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى المنطقة الخضراء الحكومية على خلفية التوتر مع الحشد الشعبي.

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال المحلل السياسي باسل الكاظمي إن:

    "ما حدث بالأمس عند المنطقة الخضراء ينم عن عدم احترام الأطراف كلها للقانون العراقي، وتحكم الأجندات الخارجية في هذه الأطراف، والحشد الشعبي منذ تأسيسه هو شكل من أشكال الانقسام داخل القوات المسلحة العراقية، لأنها لا تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة". 

    وأوضح المحلل أن رئيس الوزراء "يحاول احتواء الوضع الآن بالسبل السياسية، والوضع الحالي يؤثر سلبًا على الانتخابات ويهدد بعدم إجرائها في موعدها".

    مستشارة الأسد تقول إن بلادها قد تشهد قريبا نتائج في العلاقات بين دمشق والرياض

    قالت المستشارة الخاصة في رئاسة الجمهورية السورية إن "هناك جهودا تبذل لعلاقات أفضل بين دمشق والرياض، وقد تشهد في قادم الأيام نتائج بهذا

    الرياض، المملكة العربية السعودية يونيو 2020
    © AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
    وزير السياحة السوري يبدأ زيارة إلى السعودية لحضور فعاليات سياحية في أول زيارة منذ نحو 10 سنوات
    الموضوع".

    وفي تصريح لإذاعة محلية وصفت شعبان زيارة وزير السياحة السوري محمد رضوان مرتيني إلى الرياض بأنها "خطوة إيجابية" وأشارت إلى أنها "لم تكن ممكنة قبل سنوات".

    ونشرت وزارة السياحة السورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ زيارة أجراها وفد سوري إلى السعودية،  وقالت إن الوزير مارتيني كان في مقدمة الوفد، وإن الزيارة جاء تلبية لدعوة من وزارة السياحة السعودية ومنظمة السياحة العالمية.

    كانت المملكة قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا، عام 2012، وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى لوفد سوري إلى السعودية، منذ 10 سنوات.

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال كاتب الرأي والمحلل السياسي أحمد الظفيري إن:

    "هناك بوادر انفتاح عربي مع سوريا، بعد أحد عشر عامًا على الحرب، وهناك خطوات تمت بالفعل في هذا الاتجاه، وهناك بوادر علاقات سعودية سورية ظهرت في الأفق، ومنها زيارة الوزير السوري إلى الرياض"لافتا إلى ان "المسار الإيراني السعودي شئ والمسار السعودي السوري شئ آخر تماما، وليس بينهما اتصال".

    وأعتبر الظفيري أن "النظام السوري ألقى نفسه في الدائرة الإيرانية، ومن هنا فالدعم السياسي العربي لسوريا ضروري في هذه المرحلة لإحداث توازن مع الدعم الإيراني".

    ملتقى الحوار السياسي الليبي يبحث مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات وخلافات حول آلية انتخاب الرئيس

    تعقد اليوم الخميس الجلسة الثانية لملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي يبحث سبل اعتماد القاعدة الدستورية، التي ستجرى على أساسها الانتخابات المقررة نهاية العام الحالي.

    ويتوقف على هذه الجلسة حسم الخلافات حول آلية انتخاب الرئيس التي طلبت الأمم المتحدة بحسمها قبل منتصف يوليو/ تموز، وذلك بعد رفض تيار

    البرلمان الليبي
    © Sputnik . mostafa el atar
    الاستفتاء أم الانتخابات... أطراف ليبية تدفع نحو عرقلة المشهد
    الإخوان مبدأ انتخاب الرئيس من قبل الشعب مباشرة، ومطالبتهم بحصر اختيار الرئيس بموافقة نواب البرلمان، ما يعني إجراء انتخابات برلمانية فقط والتخلي عن الانتخابات الرئاسية، كما طالبوا باجراء استفتاء على الدستور قبل الانتخابات رغم تأكيد المفوضية العليا للانتخابات استحالة تنظيمه خلال الأشهر السبعة المتبقية على موعد الانتخابات.

    وتهدد الخلافات حول آلية اختيار الرئيس بإطالة أمد الفترة الانتقالية في ليبيا إلا أن الأمم المتحدة تصر على عقد الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، أن هناك شبه إجماع على إجراء الانتخابات في موعدها أولا مقابل استكمال العملية الدستورية لاحقا حيث تحتاج إلى وقت أطول.

    وحول هذه الخلافات قال المحلل السياسي المختص بالشأن الليبي عبد الستار حتيتة إنه:

    "في حال فشل مجلس النواب في وضع تصور قانوني لشكل الانتخابات، ستكون لجنة الحوار السياسي هي المنوط بها تحديد القاعدة الدستورية التي تقوم عليها الانتخابات، وهذا الأمر محل تجاذب الآن".

     وأكد الخبير أن "البعثة الأممية تعتمد على ملتقى الحوار السياسي في حسم الخلافات وهو ملتقى فضفاض وليس حاسما في حل الخلافات، وعلى الرغم من هذا فالبعثة الأممية لديها اوراق ضغط للدفع بالانتخابات في موعدها".

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