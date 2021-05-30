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    حفتر: الجيش لن يتردد في فرض السلام بالقوة

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: حفتر يقول إن الجيش لن يتردد في فرض السلام بالقوة، ويدعو لحل الجماعات المسلحة في طرابلس..تحالف جديد لتشكيل حكومة إسرائيلية بالتناوب و نتنياهو يصفه بالاحتيال.. الرئيس العراقي يؤكد أن إجراء الانتخابات هو الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي  تشهدها البلاد.

    حفتر يقول إن الجيش لن يتردد في فرض السلام بالقوة، ويدعو لحل الجماعات المسلحة في طرابلس

    دعا القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، خلال عرض عسكري في بنغازي، لحل المجموعات المسلحة في طرابلس والتوجة نحو الانتخابات دون مماطلة، معربا عن أمله أن تكون انتخابات شعبية مباشرة.

    وأكد حفتر أنه: "لا سلام مع الاحتلال ولا المرتزقة ولا سلام إلا بيد الدولة"، مشيرا إلى أن الجيش "لن يتردد في خوض المعارك من جديد لفرض السلام بالقوة، إذا ما تمت عرقلته بالتسوية السلمية المتفق عليها".

    من جانبه، وصف المجلس الأعلى للدولة الليبية الجيش الليبي بقيادة حفتر بأنه "ميليشيا خارجة عن القانون"، ودعا المجتمع الدولي "لوقف التعامل مع حفتر والعمل مع الأجسام الشرعية والسلطات الرسمية".

    في هذا السياق، اعتبر الأكاديمي والمحلل السياسي الليبي علام الفلاح، أن خطاب القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، "تأكيد على تنفيذ مخرجات اتفاق برلين ومؤتمر جنيف الذي أكد على وجود استحقاقات ليبية والتي من ضمنها الانتخابات في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية".

    وأكد أن هناك رسائل في خطاب حفتر أولها: "أن الجيش مع إجراء الانتخابات وتنفيذ خارطة الطريق، وأنه يستطيع حماية أي مشروع ديموقراطي وتأمينه وحفظ سيادة الدولة".

    وأضاف الرسالة الثانية للداخل الليبي: لا يمكن لأي كان تهديد السلم والأمني الليبيين وأن كل الثروات الليبية خاصة الحقول النفطية وآبار النفط تحت سيطرة القوات المسلحة وليس هناك تهديد لها.

    تحالف جديد لتشكيل حكومة إسرائيلية بالتناوب ونتنياهو يصفه بالاحتيال  

    وافق رئيس حزب "يمينا" الإسرائيلي نفتالي بينيت، على الانضمام إلى حكومة مشتركة مع رئيس حزب "يوجد مستقبل" بزعامة يائير لبيد، بحسب ما أوردت القناة الإسرائيلية 12.

    وأوضحت أنه وفقا للاتفاق بين بينيت ولبيد، فإنّ "بينيت سيصبح رئيسا للحكومة حتى أيلول/ سبتمبر 2023، فيما سيخلفه لبيد من التاريخ المذكور، وحتى تشرين الثاني/ نوفمبر 2025".

    من جانبه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الاتفاق بأنه"عملية احتيال لا يمكن تصورها، لأنه انتهاك صارخ لجميع وعود نفتالي بينيت التي قطعها على نفســـه قبــل أسابيع".

    في هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس حنا عيسى: "إن رئيس الوزراء الإسرائيلي قاد الحرب على غزة حتى لا يتم تشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، وليبقى على سدة الحكم ليضمن عدم محاكمته".

    وأشار إلى أن نتنياهو "لم ينفذ متطلبات الجيش الإسرائيلي الذي وضع خطة بعيدة المدى لهزيمة حماس في القطاع، لافتا إلى أن نتنياهو رفض هذه الخطة من أجل مكاسب شخصية"، بحسب قوله.

    وأكد أن الحكومة الجديدة سوف تتشكل وسيخرج نتنياهو من الحكم بعد أن يشكلها يائير لبيد بالتوافق، متوقعا خروج نتنياهو أيضا من حزب الليكود.

    الرئيس العراقي يؤكد أن إجراء الانتخابات هي الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تشهدها البلاد

    شدد الرئيس العراقي برهم صالح، على أهمية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها، مؤكدا أن الاحتكام إلى الشعب هو الحل لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي يشهدها العراق.

    وجاءت تصريحات صالح، في أعقاب التوتر الذي تشهده العاصمة العراقية بغداد بعد اعتقال قيادي بالحشد الشعبي، قاسم مصلح، حيث حاولت بعض فصائل الحشد اقتحام المنطقة الخضراء، قبل أن تتدخل القوات الأمنية وتفرض السيطرة على العاصمة ومداخلها.

    و أكد وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، أن أسلحة الفصائل المسلحة لن تخيف الدولة، نافياً في الوقت ذاته إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي، قاسم مصلح، الذي اعتقل الأسبوع الماضي.

    في هذا الإطار، قال المحلل السياسي العراقي باسل الكاظمي: "إن مصير الانتخابات البرلمانية المبكرة "مجهول" بسبب التوتر الذي يشهده العراق و لأن هناك محاولات من بعض الأطراف السياسية لعرقلتها، رغم إصرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي على إجرائها في موعدها".

    وأضاف، أن الانتخابات البرلمانية المقبلة قد لا تكون  في صالح الأحزاب والقوى السياسية، مؤكدا أن الأيام القادمة في العراق ستكون مليئة بالمفاجآت.

    وفيما يتعلق باعتقال القيادي بالحشد الشعبي، قاسم مصلح، إنه لا يوجد هناك أي معلومات وكل ما ينقل بخصوص إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي، معلومات غير صحيحة ومزيفة.

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