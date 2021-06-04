نتنياهو يحاول عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة... أمريكا تتوقع جولة سادسة من المحادثات مع إيران

موضوعات حلقة اليوم: نتنياهو يحاول عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة فهل يساعده رئيس الكنيست؟ أمريكا تقول إنها تتوقع جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة مع إيران؛ بريطانيا تستضيف قمة لمجموعة السبع وضغوط للتوسع في توزيع لقاحات كورونا.

نتنياهو يحاول عرقلة تشكيل الحكومة الجديدة فهل يساعده رئيس الكنيست؟

انتقد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اتفاق خصومه السياسيين على تشكيل حكومة تضم أحزابا من تيارات اليسار والوسط واليمين.

وقال نتنياهو على تويتر "يتعين على كل المشرعين اليمينيين المنتخبين معارضة حكومة اليسار الخطرة هذه كما استهدف المشاركة العربية التاريخية في الائتلاف."

يأتي ذلك بعد إعلان يائير لابيد المنتمي لتيار الوسط نجاحه في تشكيل حكومة ائتلافية يتولى فيها السياسي القومي نفتالي بينيت (49 عاما)، وهو وزير دفاع سابق ومليونير، منصب رئيس الوزراء أولا، ثم يسلم المنصب إلى لابيد (57 عاما)، وهو مقدم برامج تلفزيونية سابق ووزير مالية سابق، في غضون نحو عامين.

ويبقى نحو أسبوعين على تصويت الكنيست على الحكومة ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحاول رئيس الكنيست، وهو من الموالين لنتنياهو الذي بقي في ال، تعطيل أي محاولة من جانب المشرعين لتقديم موعد التصويت، ليستغل رئيس الوزراء هذه الفترة لمحاولة التأثير على المشرعين.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مائير كوهين إن:

"نتنياهو يعمل جاهدا من أجل افشال هذه الحكومة بكل الطرق الممكنة، إما عن طريق التخويف، وهو ما أعلنه أمس بأن هذه الحكومة يسارية ستؤدي إلى وضع خطير في إسرائيل وإما بالضغط على أعضاء الكنيسيت من خلال التحريض ضدهم وهو ما شهدناه في المظاهرات التي يقوم بها اليمين والليكود وهذا الأمر سيتوقف عليه تصويت الكنيسيت".

وأكد كوهين أن "رئيس الكنيسيت ليكودي ويدعم نتنياهو وسيحاول إرجاء عملية التصويت لأقصى موعد ربما الى الاثنين بعد المقبل وفي هذه الفترة من المتوقع أن تحدث تغيرات وربما يحدث انسحاب من أعضاء حزب يمينا شركاء الائتلاف الجديد حيث ان مشاركتهم مع اليسار افقدتهم جمهورهم خاصة النائبة إيليت شاكيد شريكة بينيت التي سيتوقف مستقبلها السياسي ومستقبل حزبها أيضا على مشاركتها في هذا الائتلاف".

أمريكا تقول إنها تتوقع جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة مع إيران

قال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن واشنطن تتوقع جولة سادسة من المحادثات غير المباشرة مع إيران، وتتوقع أن تمتد المفاوضات إلى جولات أخرى تالية، بهدف إحياء الاتفاق النووي.

كان مبعوث الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المحادثات، قد قال إنه يرى أن من الممكن إبرام اتفاق في الجولة المقبلة التي ستبدأ الأسبوع القادم لكن دبلوماسيين كبارا قالوا إن "القرارات الأصعب لم تتخذ بعد".

وقال برايس إن هناك عقبات لا تزال قائمة، رغم إجراء خمس جولات. لكن برايس قدم توقعات أكثر حذرا من المسؤول الأوروبي رغم أنه لم يستبعد احتمال التوصل إلى اتفاق في الجولة المقبلة.

وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال الكاتب والمحلل السياسي د.ماك شرقاوي:

إن "بايدن اعتاد على الشكل البرجماتي في التعامل مع الأمور والتأني في هضم المعلومات بعد عقود من عمله في مجلس الشيوخ، ويريد أن يكون هناك ماراثون تفاوضي، وستتوالى الجولات واحدة تلو الأخرى، وهناك الكثير من المفاجآت، خاصة بعد التسريبات بأن أمريكا اشترت النفط من إيران في مارس/ آذار رغم الضغوط التي كانت تحاول خنق الاقتصاد الإيران خلال فترة إدارة ترامب وهذه التسريبات ربما تكون أيضا بالون استكشاف لردود الفعل".

وأوضح الكاتب أن "هناك وساطات كثيرة أبرزها من سلطنة عمان التي كان لها دور كبير في استئناف المفاوضات لكن هناك ميوعة في الموقف الأمريكي وحديث على استحياء حول تخفيف العقوبات مقابل أن تقدم إيران شيئا ويبدو أنه لا توجد رؤية واضحة أمام الإدارة الأمريكية ".

بريطانيا تستضيف قمة لمجموعة السبع وضغوط للتوسع في توزيع لقاحات كورونا

استضافت بريطانيا وزراء الصحة بمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في أكسفورد في قمة تستمر لمدة يومين وذلك مع تصاعد الضغط لبذل جهد أكبر من أجل التوسع في الحصول على اللقاحات المضادة لكوفيد-19 عالميا.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إن المساواة في الحصول على لقاحات فيروس كورونا ستكون على قمة جدول الأعمال عند اجتماع قادة المجموعة الأسبوع القادم.

وخلال الاجتماع قال ريتشارد هاتشيت الرئيس التنفيذي للتحالف من أجل الابتكارات في مجال الاستعداد لمواجهة الأوبئة إن هناك واجب أخلاقي على دول مجموعة السبع للبدء في التبرع بلقاحات "كوفيد-19" الآن.

وتقول منظمات خيرية إن بمقدور بريطانيا بذل المزيد لدعم استصدار استثناء مؤقت من حقوق الملكية الفكرية المملوكة لشركات الأدوية.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال أستاذ الاقتصاد بجامعة لندن د. ناصر قلاوون:

"إن "الشركات في دول مجموعة السبع رائدة في تصنيع اللقاحات بالإضافة إلى الصين وروسيا، وبالتالي هناك مسؤولية دولية، لكن بعض من دول مجموعة السبع نفسها كانت تعاني من نقص اللقاحات أحيانا لأسباب لوجستية بسبب الوباء، وقد تخلفت اليابان نفسها عن حملات التطعيم بسبب قيامها بإجراء تجارب مستقلة، وكل هذه الأمور أدت إلى البعد عن مشاكل العالم النامي حيث توجد البؤر الكبيرة، وهو ما جعل هناك ضغوطا على الدول الكبرى مثل الصين وروسيا للقيام بإرسال منح من اللقاح، وأيضا على بريطانيا وبرنامج "كوفاك" الدولي الذي ترعاه مجموعة العشرين" .

وأكد الخبير أن "مجموعة السبعة هي المحرك الأساسي لعرض مشكلة اللقاحات على مجموعة العشرين بحكم ان الأخيرة تمثل السوق الاستهلاكي الضخم في العالم حيث تضم الصين وغيرها."

للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...