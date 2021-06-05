تسجيل
17:15 GMT05 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    لجنة أممية لحسم اختيار "المناصب السيادية" في ليبيا... تبون يرفض إملاءات الأقلية الرافضة للانتخابات

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202106051049167907-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%85%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%86-%D9%8A%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D8%A5%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B6%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/

    موضوعات حلقة اليوم: لجنة أممية برعاية مغربية تحسم إشكالية اختيار "المناصب السيادية" في ليبيا، الرئيس الجزائري يؤكد رفضه لإملاءات الأقلية التي ترفض إجراء الانتخابات، والكاظمي يؤكد أنه لن يسمح لأطراف خارجية بإملاء قرار سيادي يخص سلاح الحشد الشعبي.

    لجنة أممية برعاية مغربية تحسم إشكالية اختيار "المناصب السيادية" في ليبيا

    قال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، إنه تم تشكيل لجنة تحت إشراف الأمم المتحدة وبرعاية المملكة المغربية من أجل اختيار المناصب السيادية في ليبيا.

    وأوضح خلال مؤتمر صحفي مع رئيس مجلس النواب المغربي، الحبيب المالكي، أنه في "حوارات بوزنيقة" تم الاتفاق بين لجنتي مجلسي النواب والدولة حول كيفية اختيار المناصب السيادية، مؤكدا أنه لا دخل لرئيسي المجلسين فيها.

    وشدد صالح على التزامه بمخرجات مؤتمر برلين الأول ومخرجات اتفاق الصخيرات، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن "الطرف الآخر لم يلتزم، ولم ينفذ هذه المخرجات"، مضيفا أن "مجلس النواب يلتزم بالمخرجات الدولية بما يحفظ سيادة ليبيا وعدم التدخل في شؤونها".

    في هذا السياق، قال المحلل السياسي الليبي، كامل المرعاش، إنه من المؤسف أن يأتي هذا التصريح من رئيس البرلمان وهو أحد أعمدة السلطة التشريعية والسيادية في ليبيا وهذا يعد تنازل عن اختصاص سيادي أصيل للبرلمان وإعطائه لما تسمى بلجنة دولية.

    وقال إن "الأزمة الليبية يتم التلاعب بها من أطراف عدة ما بين لجان دولة ولجان إقليمية وهذا يعد مضيعة للوقت".

    وأضاف أنه لا توجد ضمانات لقبول باقي الأطراف بقرارات اللجنة الأممية ولا توجد ضمانات لتنظيم الإنتخابات.

    الرئيس الجزائري يؤكد رفضه لإملاءات الأقلية التي ترفض إجراء الانتخابات

    قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إنه يرفض إملاءات الأقلية، التي ترفض إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها، مشددا في الوقت نفسه على أنه "لن يترشح لولاية ثانية".

     وأضاف في تصريحات صحافية، إن بلاده كانت على "حافة الهاوية" عندما تم انتخابه في 2019، مشيرا إلى أن "إيديولوجية الإسلام السياسي لن يكون لها وجود في الجزائر".

    وعن طبيعة الحراك الشعبي في الجزائر، أكد الرئيس عبد المجيد تبون أن كلمة "حراك" لم تعد موجودة، مؤكدا أن "الظروف التي أدت إلى الحراك الشعبي في عام 2019 تغيرت ولم تعد هناك كلمة حراك" .

    في هذا السياق، قال بدر الدين زواقة الباحث السياسي الجزائري، إن "تصريحات الرئيس بأن الأقلية ترفض الانتخابات وأنه يرفض إملاءاتها تدل على أنه هناك ارتباك على مستوى السلطة السياسية خاصة بعد شبه الانتهاء من الحراك".

    وأشار إلى أن هناك مفاجآت على مستوى الانتخابات القادمة، التي تراهن عليها السلطة الجزائرية في نجاح باقي المؤسسات التشريعية.

    وأضاف زواقة أنه يعتقد بوجود إشكاليتين ستطرحان على مستوى الانتخابات القادمة أولا قلة المشاركين، والنقطة الثانية أن منطقة القبائل مازالت في حراكها الدائم والمستمر وهذا ما يؤثر على رؤية السلطة، وبالتالي ستكون مشاركتها ضئيلة جدا، بحسب قوله.

    الكاظمي يؤكد أنه لن يسمح لأطراف خارجية بإملاء قرار سيادي يخص سلاح الحشد الشعبي

    أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، أنه "من غير المعقول" أن يسمح لأطراف خارجية أن تملي على الحكومة العراقية قراراً سيادياً يخص سلاح الحشد الشعبي أو أي مؤسسة أمنية بالعراق. 

    وشدد على أن الحشد الشعبي "مؤسسة دستورية عراقية، وجزء من المنظومة الأمنية العراقية، ومنظومة الأمن القومي العراقي، مشيرا إلى أن حكومته تعمل  على دعم الحشد وتطوير قدراته ودفاعاته".

    وحول العلاقة مع طهران، قال إن "إيران مرت بظروف صعبة، ويجب مساعدتها على تصحيح كثير من المسارات، مؤكدا أنه إذا طلب من العراق أي دور فسوف يقوم به بكل تأكيد".

    في هذا الصدد، قال المتخصص في الشأن العراقي، مهدي خزعل، إن حديث الكاظمي يأتي كنوع من ترطيب الأجواء بعد التوتر مع الحشد الشعبي.

    وأضاف إن الأطراف الخارجية التي يقصدها الكاظمي، هم الذين يريدون أن ينزعوا سلاح الحشد الشعبي، إضافة للأطراف التي تساند الحشد الشعبي من الخارج ويدعموه وهى دول محور المقاومة التي ربما تريد تحريك سلاح الحشد الشعبي بشكل إيجابي أو بشكل سلبي، بحسب قوله.

    وأضاف أن الكاظمي ربما أراد أيضاً عمل نوع من المقايضة مع طهران بشأن مساعدة العراق لإنهاء التوتر مع الحشد الشعبي، مقابل مساعدة طهران اقتصاديا وسياسيا.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...

    انظر أيضا:

    تبون: الجزائر لن تهاجم جيرانها أبدا لكنها سترد إذا تعرضت للهجوم
    خبير: تصريحات عقيلة صالح عن اختيار المناصب السيادية في ليبيا "تنازل مؤسف"
    الكلمات الدلالية:
    الحشد الشعبي, الانتخابات, ليبيا, مناصب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    فنان من تيك توك أثناء معاينة تجربة تيك توك في يوزيوم في المول التجاري ويستفيلد هولندا لايدسخيندام، هولندا في 2 يونيو 2021
    أبرز أحداث الأسبوع في صور من "سبوتنيك"
    أمريكا استفادت من الدنمارك في التجسس على ميركل
    أمريكا "استفادت" من الدنمارك في التجسس على ميركل
    إنفوجرافيك... من هو رئيس إسرائيل الجديد؟
    من هو رئيس إسرائيل الجديد؟
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك