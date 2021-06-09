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    عالم سبوتنيك

    مسيرة لليمين اليهودي المتطرف تثير جدلا في إسرائيل وباريس تستضيف اجتماعا دوليا لدعم للجيش اللبناني

    عالم سبوتنيك
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    أهم الموضوعات التي تناولتها حلقة "عالم سبوتنيك" لهذا اليوم، جدل في إسرائيل بعد إلغاء وإعادة مسيرة لليمين اليهودي المتطرف بقرار من نتنياهو، مما يهدد باندلاع مواجهات جديدة في القدس، واستضافة باريس اجتماعا دوليا في 17 يونيو/ حزيران لحشد الدعم للجيش اللبناني الذي يسعى لاجتياز أزمة اقتصادية، بالإضافة إلى مطالبة أمريكا الجانب الإيراني بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطتها وتحذرها من تقويض محاولات إحياء الاتفاق النووي.

    مسيرة لليمين اليهودي المتطرف تثير جدلا بعد إلغائها ثم إعادتها من نتنياهو مما يهدد باندلاع مواجهات جديدة في القدس

    جندي أمريكي يلتقط سيلفي
    © REUTERS / Alaa Al-Marjani
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    قال مسؤولون إسرائيليون إنهم سيسمحون بتنظيم مسيرة لليمين المتطرف عبر البلدة القديمة في القدس، وذلك بعد يوم من إلغاء المسيرة بسبب مخاوف من أن تشعل مرة أخرى القتال بين إسرائيل والمسلحين الفلسطينيين في قطاع غزة.
    كانت عدة جماعات يمينية متطرفة إسرائيلية قد خططت لمسيرة بالأعلام عند باب العامود في البلدة القديمة وفي الأحياء التي يقطنها مسلمون يوم الخميس المقبل مما دفع الفصائل الفلسطينية إلى التحذير من تجدد القتال في حالة القيام بها.
    ورفضت الشرطة الاسرائيلية السماح بالمسيرة لكن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قال بعد اجتماع للمجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية إن الوزراء وافقوا على تنظيم المسيرة الأسبوع المقبل.
    وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال المحلل السياسي الإسرائيلي، إيلي نيسان، إنه قد جرت العادة كل عام أن تجرى مسيرة لذكرى توحيد شطري القدس وهي تمر عادة عبر باب العمود، ولكن هذا العام بسبب الوضع الأمني وبسبب إطلاق الصواريخ باتجاه القدس تم إلغاء هذه المسيرة، وهناك كذلك عادة لدى المتدينين في مطلع كل شهر عبري جديد أن تقام مسيرة عند أبواب القدس لكن الآن تم إلغاء هذه المسيرة لأنها تتطلب المزيد من القوى البشرية في جهاز الشرطة.

    وأضاف نيسان أن رئيس الوزراء نتنياهو أصر على أن تقام هذه المسيرة وفعلا بعد أن تم التئام المجلس الوزاري المصغر أقر أعضاؤه بالإجماع قيام هذه المسيرة يوم الثلاثاء، وربما تتم عبر باب الخليل وليس باب العمود لتجنب مزيد من التوتر، ولربما يريد نتنياهو بذلك أن يضع قنبلة موقوتة بالفعل أمام الحكومة الجديدة.

    مومياء مصرية
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    باريس تستضيف اجتماعا دوليا في 17 يونيو/ حزيران لحشد الدعم للجيش اللبناني الذي يسعى لاجتياز أزمة اقتصادية

    قالت وزارة القوات المسلحة الفرنسية إن باريس ستستضيف اجتماعا دوليا عبر الإنترنت في 17 من يونيو/ حزيران لحشد الدعم للجيش اللبناني الذي يسعى لاجتياز أزمة اقتصادية تهدده بالانهيار. وتسعى فرنسا، لزيادة الضغط على ساسته المتشاحنين بعد فشل محاولات حثهم للاتفاق على تشكيل حكومة جديدة والشروع في إصلاحات للحصول على مساعدات مالية من الخارج.

    وزار قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، فرنسا الشهر الماضي للتحذير من الأوضاع السيئة لتقدم فرنسا أغذية ومستلزمات طبية لأفراد الجيش الذين تراجعت قيمة رواتبهم خمسة أو ستة أضعاف، مما أجبر بعضهم على الاشتغال بأعمال إضافية. ووُجهت الدعوة لدول من مجموعة الدعم الدولية للبنان، والتي تشمل دولا خليجية عربية والولايات المتحدة وروسيا والصين وقوى أوروبية.

    في حديثه لعالم سبوتنيك قال علي المرعبي، رئيس تحرير مجلة "كل العرب" الصادرة في باريس، إن المشكلة الاقتصادية التي يعاني منها لبنان وصلت إلى جميع مستويات الحياة في البلد، ومنها مؤسسة الجيش اللبناني التي تعاني فعلا من ضائقة مالية كبيرة جدا تشمل الرواتب وتراجع مستوى الدخل بسبب هبوط الليرة اللبنانية، وكذلك الضمان الصحي لأفراد ومنتسبي الجيش وعائلاتهم، حيث لم تعد المستشفيات قادرة على تلبية ذلك، إذ أن الدعم الاقتصادي للجيش يشكل نقطة مهمة لمنعه من الانهيار على الأقل حاليا ريثما يستقر الوضع السياسي، فالجيش اللبناني الآن ليس بحاجة لسلاح وإنما لدعم مالي واقتصادي.

    وأضاف المرعبي، أن فرنسا حاولت منذ انفجار مرفأ بيروت أن تدعم لبنان بكل السبل والوسائل، كما حاول مرارا الرئيس ماكرون الدفع في سبيل تشكيل حكومة جديدة تتحمل المسؤولية فهي خطوة أولى وضرورية لتقديم أي دعم، ومنذ عام ونصف عقد مؤتمر في باريس لتقديم مساعدات للبنان وتخصيص نحو 11 مليار دولار كقروض ميسرة ومساعدات لاجتياز الأزمة اللبنانية ولكن دون وجود حكومة مستقلة بعيدا عن التأثيرات الإقليمية التي يعاني منها البلد لا يمكن لأي دولة سواء عربية أو غربية أن تقدم أي دعم للبنان.

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    الولايات تطالب إيران بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطتها وتحذر من تقويض محاولات احياء الاتفاق النووي

    طالبت الولايات المتحدة إيران بالسماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة أنشطتها على النحو المبين في اتفاق تم تمديده مؤخرا حتى 24 يونيو/ حزيران، وذلك لعدم تقويض المحادثات الرامية لإحياء اتفاق إيران النووي.
    وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قد توصلتا في فبراير/ شباط إلى اتفاق مدته ثلاثة أشهر يخفف من وطأة قرار طهران تقليص تعاونها مع الوكالة بإنهاء تدابير المراقبة الإضافية الواردة في اتفاق 2015.

    وحذر بيان أمريكي من عدم سماح إيران للوكالة الدولية بمراقبة انشطتها وقال إن أي إجراء من هذا القبيل سيعقد ، بشكل خطير الجهود الجارية للتوصل إلى تفاهم حول الاتفاق النووي . ومن المقرر أن تُستأنف في فيينا هذا الأسبوع المحادثات الأمريكية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء الاتفاق.  

    وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال دكتور عماد أبشناس، الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، إنه إذا ما كانت الولايات المتحدة مهتمة بإحياء الاتفاق النووي فعليها أن تقوم بتنفيذ تعهداتها طبقا للاتفاق النووي، فالجميع يعلم أن إيران وقعت على الاتفاق مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها وإذا كانت العقوبات لم ترفع حتى الآن فبالتالي لا يوجد سبب يقنع الإيرانيين بتنفيذ تعهداتهم في الاتفاق النووي بينما الطرف الآخر يتلاعب بهم.

    وأضاف أبشناس، أنه يتصور أن الجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة سوف تعقد كما أن كل طرف يحاول أن يشد الحبل باتجاهه ولصالحه وكل هذه الأمور عبارة عن ممارسة من هذا القبيل ونوع من شد الحبل بالفعل بين إيران والولايات المتحدة، ولو كانوا لا يريدون أن يعقدوا هذه الجولة كانوا قد أعلنوا وقف المفاوضات في فيينا.

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك" في الملف الصوتي المرفق.

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    الكلمات الدلالية:
    أمريكا, إيران, فرنسا, لبنان
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