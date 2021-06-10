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    عالم سبوتنيك

    مصر تعلن تأجيل الحوار الفلسطيني... وقطر تقول إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية غير مناسبة الآن

    عالم سبوتنيك
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    مصر تعلن تأجيل الحوار الفلسطيني إلى أجل غير مسمى، وقطر تقول إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ليست خطوة مناسبة في الوقت الراهن، وبريطانيا والولايات المتحدة توقعان ميثاق الأطلسي الجديد.

    مصر تعلن تأجيل الحوار الفلسطيني إلى أجل غير مسمى

    أعلن أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، أن مصر أبلغت الفصائل الفلسطينية تأجيل موعد الحوارات التي كانت مقررة في القاهرة السبت، دون أن تحدد موعدا بديلا، وقال البرغوثي إن الجانب المصري لم يكشف عن أسباب التأجيل.

    وقالت مصادر إعلامية إن هناك صعوبات في مساري تبادل الأسرى بين حركة "حماس" وإسرائيل، والمصالحة الفلسطينية – الفلسطينية.

    كانت حماس أعلنت في وقت سابق إنها جاهزة للبدء في حديث حول صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل، إلا أن ناطقاً باسمها قال إنه "لا يمكن ربط ملف الأسرى بأي ملف من الملفات الأخرى، والحركة لاتقبل ضغوطا في هذا الملف"

    وفيما يتعلق بملف المصالحة قال المصدر إنه "يوجد عدم رضا في رام الله عن اللغة التي تحدثت فيها حماس عن المصالحة بعد الحرب حيث يدعم الرئيس الفلسطيني التوصل إلى حكومة وفاق أولاً، لكن حماس تصر على دخول منظمة التحرير أولاً".

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الكاتب الصحفي المتخصص بالشأن الفلسطيني إن "الإخفاق في التوصل لنتيجة في ملف المصالحة ومن ثم إعلان القاهرة تأجيل جلسات الحوار جاء بسبب اتساع الهوة بين فتح وحماس حيث ترفض حماس تشكيل حكومة وحدة وطنية وتطالب بتوسيع منظمة التحرير لتشمل فتح وحماس وغيرها".  وأشار أبو الهول إلى أن "مصير صفقة الأسرى مختلف لأن الأطراف في هذه الصفقة هي حماس وإسرائيل فقط، ومن ثم فهو ملف منفصل عن المصالحة، ومن المستبعد أيضا تأثير ما حدث على التهدئة الأخيرة لأن كلا الطرفين يرغب في استمرارها لأسباب داخلية تتعلق بكل طرف".

    قطر تقول إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية ليست خطوة مناسبة في الوقت الراهن

    أعربت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر عن قناعة الدوحة بأن عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة العربية "ليست خطوة مناسبة في الوقت الراهن."

    وأشارت الخاطر في حوار نشرته الأربعاء صحيفة "كوميرسانت" الروسية، إلى أن موقف قطر بهذا الشأن لا يختلف كثيرا عن مواقف جيرانها في منطقة الخليج، وأنه "يجب التريث قليلا والنظر إلى سير التطورات".

    ولفتت المتحدثة القطرية إلى أن الدوحة تعتبر أن "هناك الكثير من التساؤلات حول طبيعة تنظيم الانتخابات في سوريا ولاسيما في ما يتعلق بمدى إتاحة التصويت فيها لجميع السوريين" مشيرة إلى أن "تقارير وسائل الإعلام تظهر انشقاقا داخل المجتمع السوري.

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال الإعلامي القطري صالح الغريب إن "اللقاء الذي تم في الدوحة بين وزراء خارجية قطر وتركيا وروسيا تناول الملف السوري بكل جوانبه، بما في ذلك عودة دمشق لمقعدها في الجامعة، ورأي المجتمعون أن  الوقت لم يحن لاتخاذ هذه الخطوة حيث أن الوضع في سوريا لم يتغير منه شئ على أي مستوى سياسي أو إنساني"

    وأشار الغريب إلى أن "هذا الرأي لم يكن رأي الدوحة فقط وإنما رأي بقية الأطراف المشار إليها، وقد اتفقوا على ضرورة دعم المجتمع السوري إنسانيًا أكثر من دعم المنظمات والجماعات" .

    بريطانيا والولايات المتحدة توقعان ميثاق الأطلسي الجديد

    يوقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأميركي جو بايدن خلال لقائهما الأول اليوم الخميس "ميثاقا أطلسيا" جديدا يأخذ في الاعتبار خطر الهجمات الإلكترونية والاحتباس الحراري وتداعيات جائحة كورونا.

    وقالت رئاسة الحكومة البريطانية في بيان إن "ميثاق الأطلسي" الجديد وضع وفق صيغة "الميثاق" الذي وقعه رئيس الحكومة الأسبق وينستون تشرشل والرئيس الأميركي الأسبق فرانكلين روزفلت.

    وبحسب الحكومة البريطانية ينص الميثاق الجديد على أن "العالم تغير لكن قيم الديموقراطية والأمن الجماعي والتجارة الدولية باقية وستعترف الدولتان بتحديات أحدث مثل الهجمات الإلكترونية وتغيّر المناخ والتعافي من أثار الجائحة"

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال  الكاتب والمحلل السياسي أحمد أصفهاني إن "مشكلة الناثو أنه ومنذ زوال الاتحاد السوفيتي يبحث له عن دور جديد خارج إطار أوربا والأطلس مثل وجوده ليبيا وأوكرانيا وحوض المتوسط والعراق وغيرها".

    وأشار أصفهاني إلى أن "قمة الأطلسي الأحد القادم هي التي ستحدد ملامح الحلف الجديدة، ومنها التوسع في أوروبا مثل انضمام جورجيا وأوكرانيا، أو التفكير في فرع للناتو في جنوب شرق آسيا لمحاصرة الصين".

    وأضاف أصفهاني أن "لقاء بوتين بايدن المرتقب سيشمل موضوعات كثيرة مثل إيران والصين والناتو وانضمام أوكرانيا له، ولاتوجد آمال كبيرة معلقة على هذا اللقاء"

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    الكلمات الدلالية:
    بريطانيا, أمريكا, الجامعة العربية, فلسطين
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