تسجيل
15:38 GMT16 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    قمة بوتين وبايدن بين الخلافات والتطلعات... هدوء حذر في غزة وإسرائيل بعد تصعيد عنيف

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202106161049272442-%D9%82%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%AF%D9%88%D8%A1-%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%86%D9%8A%D9%81/

    موضوعات حلقة اليوم: قمة بوتين وبايدن بين الخلافات والتطلعات لحوار يفيد العالم، وهدوء حذر في غزة وإسرائيل بعد تصعيد عنيف نتيجة مسيرة الأعلام في القدس، وقبل ساعات من الانتخابات الإيرانية هل يسيطر المتشددون على الحكم في إيران؟

    قمة بوتين وبايدن بين الخلافات والتطلعات لحوار يفيد العالم

    رغم الخلافات الحادة بينهما إلا أن روسيا والولايات المتحدة اختارتا الحوار كوسيلة لمحاولة الوصول إلى أرض مشتركة لحل الخلافات بينهما. 

    وقد اختار الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، جنيف، حيث جرى في عام 1985 اجتماع الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفييتي، ميخائيل غورباتشيوف والرئيس الأميركي رونالد ريغان. 

    ويتطلع العالم إلى هذه القمة للبدء في وضع حلول للعديد من القضايا أهمها الحد من التسلح وتحقيق قدر من التقارب حول النزاعات المختلفة حول العالم بما فيها سوريا وليبيا وأوكرانيا. 

    كان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال، إن وضع العلاقات الروسية الأمريكية معقد للغاية، مشيرا إلى أنه لا ينبغي أن  نتوقع إنجازا كبيرا من القمة المرتقبة بين رئيسي البلدين. 

    وفي حديثها لـ"عالم سبوتنيك" قالت دكتورة سماء سليمان، المتخصصة في العلاقات الدولية:

    "إن الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية دولتان كبيرتان في النظام العالمي وهذا أمر يصعب انكاره، لكن المشكلة أن الولايات المتحدة تسعى إلى الهيمنة على النظام الدولي ولا ترغب في تحويله إلى نظام متعدد الأقطاب، وهي في ظل إدارة بايدن ترغب أن تكون الدولة القائدة في النظام العالمي ولا تريد التراجع عن هذا الهدف".

    وأضافت أن "الولايات المتحدة تريد تقليص الدور الروسي في كل قارات العالم، لكن روسيا دولة كبيرة ويحق لها أن تؤمن أمنها القومي من وجهة نظرها وأن تبسط نفوذها في مناطق التهديد بالنسبة لها، وبالتالي الصراع الحاصل مع الولايات المتحدة يجعل هذه الاشكاليات دائما على طاولة النقاش والمفاوضات، لذا لا بد وان تكون هناك نقاط توافق بين الدولتين حتى تستقر الأوضاع في العالم كله".

    هدوء حذر في غزة وإسرائيل بعد تصعيد عنيف نتيجة مسيرة الأعلام في القدس

    ساد الهدوء قطاع غزة وإسرائيل بعد أن قصفت طائرات إسرائيلية مواقع تابعة لحركة "حماس" في القطاع وذلك بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع في أول هجمات من نوعها منذ وقف هش لإطلاق النار أنهى قتالا استمر 11 يوما الشهر الماضي.
    وجاء العنف في أعقاب مسيرة نظمها قوميون يهود في القدس الشرقية وكانت "حماس" التي تدير قطاع غزة قد هددت بالرد على المسيرة.

    وفي حوار خاص مع "سبوتنيك"، قال عدنان غيث، محافظ مدينة القدس:

    "إن إسرائيل تستمر في فرض سياسة الأمر الواقع مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينت لن تختلف عن سابقتها، فالأجندة الإسرائيلية ثابتة، وهي السعي للتهجير القسري للفلسطينيين واستبدال الوجود العربي في القدس بالوجود اليهودي الإسرائيلي". 

    وأضاف غيث أن "هناك استهدافا واضحا لأحياء مقدسية بأكملها كحي الشيخ جراح وحي بطن الهوى، واستهداف واضح لتهجير أهلها مشيرا إلى أن أكثر من 360 ألف مقدسي في العاصمة المحتلة عرضة لسياسات التهجير القسري جراء هذه التشريعات، سواء بسحب الهويات المقدسية، أو فرض الضرائب الباهظة، أو استمرار سيناريو هدم المنازل اليومية لدفعنا أن نعيش خلف جدار الفصل العنصري، ضمن مخطط الاحتلال الإسرائيلي لجعل القدس ذات أغلبية يهودية وأقلية عربية".

    قبل ساعات من الانتخابات الإيرانية هل يسيطر المتشددون على الحكم في إيران؟

     الإيرانيون على موعد مع انتخابات رئاسية جديدة لاختيار خلف للرئيس الإصلاحي، حسن روحاني، بينما هذه المرة يسيطر على السباق غالبية من المرشحين المتشددين المقربين من الزعيم الأعلى، آية الله علي خامنئي. 

    وتشهد إيران منذ سنوات غضبا شعبيا نتيجة تعثر الاقتصاد صاحبه بعض المظاهرات خلال حكم الرئيس روحاني.
    المرشح الأبرز في السباق الانتخابي هو إبراهيم رئيسي، القاضي المتشدد، الذي يرى محللون أنه يمثل الوجه الأشد إثارة للرهبة في المؤسسة الأمنية.
    ينافسه كبير المفاوضين النوويين سابقا سعيد جليلي، وهو من المحافظين المقربين ايضا لخامنئي، كما ينافس أيضا عبد الناصر همتي، المرشح المعتدل وهو شخص عملي تولى منصب محافظ البنك المركزي الإيراني لمدة ثلاث سنوات منذ عام 2018 واستقال من منصبه الشهر الماضي. 

    وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال دكتور حكم أمهز خبير الشؤون الإيرانية والإقليمية:

    "إن الأطراف سواء كانت إصلاحية او أصولية كلهم ابناء الثورة الإيرانية، وهناك هدف استراتيجي للجميع ولكن كل واحد منهم وكل تيار يحاول الوصول اليه بطريقة تكتيكية خاصة به، لذلك لا شيء اسمه سيطرة المتشددين على الدولة لأن هناك قيادة في الدولة وهي ليست شخصا واحدا وإنما مؤسسات".

    وأضاف أمهز أنه "لا يجب استخدام توصيف المتشددين فهذا حديث ليس في مكانه لكن المفروض الحديث عن مبدئيين وأصوليين باعتبار هؤلاء ملتزمين ولكن أيضا الأطراف الأخرى من الإصلاحيين هم في الحقيقة أصوليون وبالتالي لا يمكن الحديث عن حسم الفوز للأصوليين وكأنه تعيين، ولكن رغم ذلك فإن المرجح كذلك أن الأصوليين هم من سيفوزون في هذه الانتخابات ولكن عندما يصل الأصوليون بالفعل فهم يفوزون بأصوات غالبية الناخبين من التيارين حاملين رأي الشعب وبالتالي من سيربح سيربح بأصوات الشعب بكل فئاته وهذه هي الديمقراطية".

    للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"…

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشجعو منتخب كرواتيا يشاهدون مباراة المجموعة الرابعة في يورو 2020، إنجلترا ضد كرواتيا - زغرب، كرواتيا - 13 يونيو 2021
    "اشتقنا لكم"... مشجعو "يورو 2020" من كل أنحاء العالم
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    تداول الذهب عبر الإنترنت... اكسب الأموال من المنزل
    خطوات تداول الذهب عبر الإنترنت... اربح المال من منزلك
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك