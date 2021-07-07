وزير الخارجية القطري يزور لبنان لتقديم الدعم...هجوم على مطار أربيل يستهدف القاعدة الأمريكية بالمطار

الموضوعات: وزير الخارجية القطري يزور لبنان عقب تحذير من حسان دياب بأن لبنان على شفير الكارثة؛ هجوم على مطار أربيل وواشنطن تقول لا وجود لخسائر أو إصابات؛ إيران تقول إن المحادثات مع السعودية تحرز تقدما لكنها تحتاج لوقت.

وزير الخارجية القطري يزور لبنان عقب تحذير من حسان دياب بأن لبنان على شفير الكارثة

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون، خلال لقائه وزير الخارجية القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني الذي يزور بيروت حاليا، عن تقدير لبنان بالدعم القطري الدائم لحل الأزمة اللبنانية.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان أن "قطر تعلن دعم الجيش اللبناني بـ 70 طنا من المواد الغذائية شهرياً لمدة عام"، مضيفة أن "هذا الإعلان يأتي في إطار مساعي دولة قطر الثابتة للمساعدة في حلحلة الأزمة السياسية في لبنان.

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه رئيس حكومة تصريف الأعمال بلبنان حسان دياب من أن بلاده وشعبه "على شفير الكارثة" ودعا المجتمع الدولي للتحرك لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية الطاحنة.

وقال دياب "أصبح ربط مساعدة لبنان بتشكيل الحكومة يشكل خطرا على حياة اللبنانيين لأن الضغوط التي تُمارس والحصار المطبق على لبنان لا يؤثر على الفاسدين، بل يدفع الشعب اللبناني وحده ثمنا باهظا يهدد حياته ومستقبله. ووصف البنك الدولي الأزمة اللبنانية بأنها أسوأ حالة كساد في التاريخ الحديث.

في حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال جورج علم المحلل السياسي اللبناني:

"إن الكارثة التي يتحدث عنها رئيس حكومة تصريف الأعمال هي الانفجار الاجتماعي في لبنان الذي قد يؤدي إلى انفجار أمني في ظل الضائقة المعيشية التي تضغط على اللبنانيين بعد أزمة الكهرباء وأزمة البنزين والخبز والدواء وحليب الأطفال وما إلى ذلك، فالأزمة انهيار اقتصادي وانهيار لقيمة العملة الوطنية والتي ربما تؤدي إلى ضرب السلم الأهلي.

وأضاف علم أن قطر سبق واستضافت عام 2008 اجتماعا للقادة اللبنانيين سمي يومها باتفاق الدوحة وأدى إلى انتخاب ميشيل سليمان رئيسا للجمهورية وكان لبنان حينها يمر بأزمة سياسية كبرى، فهل يعني ذلك أن الدوحة الآن تهيء لاستضافة مؤتمر حوار وطني لبناني لإخراج الأزمة من النفق، هذا سؤال افتراضي لأنه ليست هناك معلومات مدققة لكن عناوين زيارة وزير الخارجية القطري في بيروت تتحدث عن استعداد قطر لمساعدة لبنان، وفهم أبعاد الأزمة والحلول الممكن توافرها، فضلا عن تقديم مساعدات مباشرة كمنح الجيش اللبناني سبعين طنا من المواد الغذائية شهريا لمدة عام.

هجوم على مطار أربيل وواشنطن تقول لا وجود لخسائر أو إصابات

قالت مصادر أمنية كردية إن طائرة مسيرة هاجمت مطار أربيل في شمال العراق بالمتفجرات، مستهدفة القاعدة الأمريكية على أرض المطار. وأضافت المصادر أن صفارات الإنذار دوت من القنصلية الأمريكية في أربيل. وذكرت أنه تم تعليق الرحلات الجوية عقب الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان إنها على علم بتقارير عن هجوم بطائرة مسيرة، وإن المعلومات الأولية لا تشير إلى حدوث أضرار مادية أو إصابات أو خسائر في الأرواح.

جاء الهجوم بعد يوم من هجمات بصواريخ وطائرة مسيرة على قاعدة عين الأسد الجوية، التي تستضيف قوات أمريكية، والسفارة الأمريكية في بغداد.

وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال محمود الهاشمي، الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي إنه:

"لا يعتقد بوجود عمليات جهاد بغرض التأجيج للوضع بين الجانبين الأمريكي والإيراني وإنما الولايات المتحدة هي التي لم تحسن التعاطي مع الواقع العراقي وظلت تتعامل بنوع من العنجهية والافتخار بعد عمليات اغتيال الشخصيات الكبرى والمؤثرة ما خلق أزمة كبيرة في الداخل العراقي".

وأضاف الهاشمي أن "الولايات المتحدة بدلا من أن تخرج قواتها بعد عمليات الاغتيال الأخيرة رفضت الخروج وقالت إن وجودها بأمر من الحكومة العراقية وبالتالي بدأت تتشكل مجاميع مقاومة ضد الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية ما فاقم الأزمات فالقضية ليست قضية صراع أمريكي إيراني بل عدم الفهم الأمريكي لطبيعة الواقع العراقي هو الذي خلق الأزمات المتوالية بهذا الشكل".

إيران تقول إن المحادثات مع السعودية تحرز تقدما لكنها تحتاج لوقت

قالت إيران إن محادثاتها مع السعودية تحرز "تقدما جيدا" لكن بعض الخلافات معقدة وقد تحتاج وقتا لحلها.

وتواصل السعودية وحلفاؤها، دول الخليج العربية، الضغط على إيران بسبب برنامجها النووي، وصواريخها الباليستية ودعمها لفصائل مسلحة. وتدعم إيران جماعة أنصار الله الحوثييين في اليمن ضد التحالف العربي بقيادة السعودية.

بينما تنتقد إيران العلاقات الوثيقة بين دول الخليج العربية والولايات المتحدة، عدو طهران اللدود منذ فترة طويلة، كما انتقدت خطوات بعض هذه الدول لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وهي دولة لا تعترف طهران بها وتدعم الفلسطينيين.

وبدأت السعودية وإيران محادثات مباشرة في أبريل/ نيسان في مسعى لاحتواء التوترات بينهما.

في حديثه لـ "عالم سبوتنيك" قال دكتور محمد حربي أستاذ العلوم السياسية السعودي وخبير الشؤن الإقليمية إنه:

"بالتأكيد هناك محادثات وقد أوردت الأخبار بالفعل عقد اجتماع بوساطة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بداية أبريل نيسان في بغداد وذلك بين الجانبين السعودي والإيراني، كما سبق وأن أعلن ولي العهد بأن الخيار الاستراتيجي للمملكة هو السلام في ظل عدة محاور وشروط، مع ذلك ما زالت الأمور غير متضحة بالنسبة لنا لكن الكل ينشد السلام والاستقرار في هذه المنطقة المهمة من العالم".

وأضاف حربي قائلاً: "نلاحظ حالة هدوء، ولكن ما زالت إيران تبعث برسائل بالخطأ إلى المملكة عبر الحوثيين وهو ملف تستخدمه إيران ربما كورقة قوة في مفاوضات فيينا، وفي رأيي الشخصي لم نلحظ من إيران أي خطوات لإحلال السلام والتوافق في المنطقة. ورغم ذلك لا عداوات ثابتة أو صداقات ثابتة لكن هناك مصالح مشتركة، إلا أن النظام الإيراني لم يرسل أي رسالة إيجابية إلى المملكة العربية السعودية والدليل ما يحدث في اليمن حيث يستخدمون أذرعهم للضغط في المفاوضات".

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