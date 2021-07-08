هجمات في العراق بعد لقاء الكاظمي مع رئيس الاستخبارات الإيرانية... والجزائر تعلن حكومة جديدة

الموضوعات: الكاظمي يلتقي رئيس الاستخبارات الإيرانية وهجمات على السفارة الأمريكية وقاعدة عين الأسد، والجزائر تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة وزير المال أيمن عبد الرحمن، وفي أول زيارة سعودية في عهد بايدن نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي وزير الخارجية واليمن في صدارة المباحثات.

الكاظمي يلتقي رئيس الاستخبارات الإيرانية وهجمات على السفارة الأمريكية وقاعدة عين الأسد

أعلن الجيش العراقي أن ثلاثة صواريخ سقطت، ليل الأربعاء -الخميس، قرب السفارة الأمريكية في بغداد، وذلك بعد ساعات من لقاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ورئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسين طائب.

وقالت مصادر إعلامية إن الكاظمي أوصل رسالة لطائب بشأن دور الفصائل المسلحة المقربة من طهران، وما تقوم به من عمليات استهداف للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي في العراق، وأوضح له أن "ما يحدث يؤثر على جدول انسحاب القوات الأمريكية من العراق" مطالبا بضرورة أن تتوقف الفصائل عن عمليات القصف إذا ما كانت تتم بتنسيق بين الحرس، ووصف العمليات بأنها "إرهابية "، في المقابل أكد رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني للكاظمي أن طهران "ليست مع هذا التصعيد، وتعتقد أنه سيكون سببا في ذهاب المفاوضات بين طهران وواشنطن إلى طريق مسدود".

في سياق متصل أعلن التحالف الدولي في سوريا والعراق الأربعاء، أن حصيلة الاستهداف الذي طال قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية، بلغ 14 صاروخا اسفرت عن إصابات طفيفة.

وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال المحلل السياسي أثير الشرع:

إن "زيارة رئيس الاستخبارات الإيرانية لبغداد تجئ لتفنيد الرواية التي تقول إن ثمة صراعا إيرانيا أمريكيا على أرض العراق من خلال المليشيات والفصائل، كما أنها تهدف إلى دفع مفاوضات فيينا إلى الأمام".

ولفت الشرع إلى أن "الجديد في الهجوم على السفارة الأمريكية ليس هو مجرد استهدافها بصواريخ ، وإنما استهدافها بطائرات مسيرة وتعامل الدفاع الجوي الأمريكي من داخل السفارة معها، وذلك يعني أن هناك جناحا عسكريا متكاملا داخل السفارة الأمريكية في بغداد".

الجزائر تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة وزير المالية أيمن عبد الرحمن

أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن تشكيل حكومة جديدة من 34 عضوا برئاسة وزير المال أيمن عبد الرحمن.

واحتفظ 17 عضوا من الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الجديدة، أبرزهم وزراء المالية والطاقة، فيما أعاد تبون تعيين الدبلوماسي المعروف رمطان العمامرة وزيرا للخارجية خلفا لصبري بوقادوم، وتمثل المرأة في هذه الحكومة 4 وزيرات.

وتنتظر الحكومة الجديدة مهمة شاقة، حيث شهدت الانتخابات الأخيرة تراجعا في المشاركة، كما رفض جزء من المعارضة والحراك هذه الانتخابات، وسيتعين علي الحكومة أيضا تنفيذ ما تعهد به الرئيس تبون من إصلاحات سياسية واقتصادية لدي انتخابه في 2019.

وقال المحلل السياسي - فيصل مطاوي:

"بقاء عدد من وزراء الحكومة السابقة يمكن تفسيره بأنهم وزراء لحقائب بها ملفات تحتاج إلى استكمال مثل وزير الطاقة، لكن هذا ربما لا ينطبق على رمضان العمامرة ويمكن تفسير عودته بمكانة العمامرة الدبلوماسية، حيث أن السياسة الخارجية للجزائري أمامها تحديات في المرحلة القادمة مثل مشكلة الصحراء والعلاقة مع فرنسا، ويدرك العمامرة جيدا كيفية إدارة مثل هذه الملفات".

وأكد الكاتب أن "الحكومة السابقة تقاعست بإزاء عدد مهم من الملفات وأمام الحكومة الجديدة مهام ثقيلة، مثل الملف الصحي والاقتصادي".

في أول زيارة سعودية في عهد بايدن نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي وزير الخارجية واليمن في صدارة المباحثات

التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي منذ تولي الرئيس جو بايدن الحكم.

وحل اليمن في صدارة مباحثات المسؤول السعودي مع وزير الخارجية الأمريكي، والتي تركزت حول "الجهود المبذولة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد والانتقال إلى عملية سياسية في اليمن".

كما التقي نائب وزير الدفاع مع عدد من المسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع، وجيك ساليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، الذي ناقش معه "التزام الولايات المتحدة مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها في الوقت الذي تواجه فيه هجمات من جماعات متحالفة مع إيران".

والأمير خالد أحد من تتهمهم واشنطن بإصدار أمر بقتل الصحافي السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي والذي سبب توترا في علاقات المملكة مع واشنطن.

وقال المحلل السياسي د.عبد الله العساف لإذاعة "سبوتنيك":

"تأخر الزيارات السعودية للولايات المتحدة أمر يتعلق بتنسيقات وترتيبات بروتوكولية ليس إلا، والزيارة الحالية أسفرت عن أمور إيجابية، وربما تمهد لزيارة ولي العهد".

وأشار العساف إلى أن "العلاقات السعودية الأمريكية علاقة استراتيجية حتى وإن شابها شئ من الفتور، فهي ترمم نفسها بنفسها، لافتا إلى أن ملف اليمن أصبح واضحا للأمريكيين الخطر الذي دفعته الرياض عن العالم كله في ممر مائي حيوي للعالم كله كان مهددا من قبل إيران" مشيرا إلى "حاجة واشنطن للرياض والعكس، لكن هذا لايعني أن هناك إملاء من قبل طرف على طرف، فالقرار السعودي لا يخرج إلا من المملكة".

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