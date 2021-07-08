تسجيل
16:10 GMT08 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    هجمات في العراق بعد لقاء الكاظمي مع رئيس الاستخبارات الإيرانية... والجزائر تعلن حكومة جديدة

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202107081049511455-%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%B8%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%B9-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9/

    الموضوعات: الكاظمي يلتقي رئيس الاستخبارات الإيرانية وهجمات على السفارة الأمريكية وقاعدة عين الأسد، والجزائر تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة وزير المال أيمن عبد الرحمن، وفي أول زيارة سعودية في عهد بايدن نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي وزير الخارجية واليمن في صدارة المباحثات.

    الكاظمي يلتقي رئيس الاستخبارات الإيرانية وهجمات على السفارة الأمريكية وقاعدة عين الأسد

    أعلن الجيش العراقي أن ثلاثة صواريخ سقطت، ليل الأربعاء -الخميس، قرب السفارة الأمريكية في بغداد، وذلك بعد ساعات من لقاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي ورئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني حسين طائب.

    وقالت مصادر إعلامية إن الكاظمي أوصل رسالة لطائب بشأن دور الفصائل المسلحة المقربة من طهران، وما تقوم به من عمليات استهداف للبعثات الدبلوماسية وقوات التحالف الدولي في العراق، وأوضح له أن "ما يحدث يؤثر على جدول انسحاب القوات الأمريكية من العراق" مطالبا بضرورة أن تتوقف الفصائل عن عمليات القصف إذا ما كانت تتم بتنسيق بين الحرس، ووصف العمليات بأنها "إرهابية "، في المقابل أكد رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني للكاظمي أن طهران "ليست مع هذا التصعيد، وتعتقد أنه سيكون سببا في ذهاب المفاوضات بين طهران وواشنطن إلى طريق مسدود".

    في سياق متصل أعلن التحالف الدولي في سوريا والعراق الأربعاء، أن حصيلة الاستهداف الذي طال قاعدة عين الأسد التي تتواجد فيها القوات الأمريكية في محافظة الأنبار العراقية، بلغ 14 صاروخا اسفرت عن إصابات طفيفة.

    وفي حديثه لـ"سبوتنيك"، قال المحلل السياسي أثير الشرع:

    إن "زيارة رئيس الاستخبارات الإيرانية لبغداد تجئ لتفنيد الرواية التي تقول إن ثمة صراعا إيرانيا أمريكيا على أرض العراق من خلال المليشيات والفصائل، كما أنها تهدف إلى دفع مفاوضات فيينا إلى الأمام".

    ولفت الشرع إلى أن "الجديد في الهجوم على السفارة الأمريكية ليس هو مجرد استهدافها بصواريخ ، وإنما استهدافها بطائرات مسيرة وتعامل الدفاع الجوي الأمريكي من داخل السفارة معها، وذلك يعني أن هناك جناحا عسكريا متكاملا داخل السفارة الأمريكية في بغداد".

    الجزائر تعلن عن تشكيلة الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة وزير المالية أيمن عبد الرحمن

    أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، عن تشكيل حكومة جديدة من 34 عضوا برئاسة وزير المال  أيمن عبد الرحمن.

    واحتفظ 17 عضوا من الحكومة السابقة بمناصبهم في الحكومة الجديدة، أبرزهم وزراء المالية والطاقة، فيما أعاد تبون تعيين الدبلوماسي المعروف رمطان العمامرة وزيرا للخارجية خلفا لصبري بوقادوم، وتمثل المرأة في هذه الحكومة 4 وزيرات. 

    وتنتظر الحكومة الجديدة مهمة شاقة، حيث شهدت الانتخابات الأخيرة تراجعا في المشاركة، كما رفض جزء من المعارضة والحراك هذه الانتخابات، وسيتعين علي الحكومة أيضا تنفيذ ما تعهد به الرئيس تبون من إصلاحات سياسية واقتصادية لدي انتخابه في 2019.

    وقال المحلل السياسي - فيصل مطاوي:

    "بقاء عدد من وزراء الحكومة السابقة يمكن تفسيره بأنهم وزراء لحقائب بها ملفات تحتاج إلى استكمال مثل وزير الطاقة، لكن هذا ربما لا ينطبق على رمضان العمامرة ويمكن تفسير عودته بمكانة العمامرة الدبلوماسية، حيث أن السياسة الخارجية للجزائري أمامها تحديات في المرحلة القادمة مثل مشكلة الصحراء والعلاقة مع فرنسا، ويدرك العمامرة جيدا كيفية إدارة مثل هذه الملفات".

    وأكد الكاتب أن "الحكومة السابقة تقاعست بإزاء عدد مهم من الملفات وأمام الحكومة الجديدة مهام ثقيلة، مثل الملف الصحي والاقتصادي".

    في أول زيارة سعودية في عهد بايدن نائب وزير الدفاع السعودي يلتقي وزير الخارجية واليمن في صدارة المباحثات

    التقى نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في أول زيارة رسمية لمسؤول سعودي منذ تولي الرئيس جو بايدن الحكم.

    وحل اليمن في صدارة مباحثات المسؤول السعودي مع وزير الخارجية الأمريكي، والتي تركزت حول "الجهود المبذولة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار على مستوى البلاد والانتقال إلى عملية سياسية في اليمن".

    كما التقي نائب وزير الدفاع مع عدد من المسؤولين بوزارتي الخارجية والدفاع، وجيك ساليفان، مستشار الأمن القومي لبايدن، الذي ناقش معه "التزام الولايات المتحدة مساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها في الوقت الذي تواجه فيه هجمات من جماعات متحالفة مع إيران".

    والأمير خالد أحد من تتهمهم واشنطن بإصدار أمر بقتل الصحافي السعودي المقيم في الولايات المتحدة جمال خاشقجي والذي سبب توترا في علاقات المملكة مع واشنطن.

    وقال المحلل السياسي د.عبد الله العساف لإذاعة "سبوتنيك":

    "تأخر الزيارات السعودية للولايات المتحدة أمر يتعلق بتنسيقات وترتيبات بروتوكولية ليس إلا، والزيارة الحالية أسفرت عن أمور إيجابية، وربما تمهد لزيارة ولي العهد".

    وأشار العساف إلى أن "العلاقات السعودية الأمريكية علاقة استراتيجية حتى وإن شابها شئ من الفتور، فهي ترمم نفسها بنفسها، لافتا إلى أن ملف اليمن أصبح واضحا للأمريكيين الخطر الذي دفعته الرياض عن العالم كله في ممر مائي حيوي للعالم كله كان مهددا من قبل إيران" مشيرا إلى "حاجة واشنطن للرياض والعكس، لكن هذا لايعني أن هناك إملاء من قبل طرف على طرف، فالقرار السعودي لا يخرج إلا من المملكة".

    تابعوا المزيد على "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    صالون تجميل لانور بيوتي لاونج في دبي
    صالون تجميل عربي يقدم "أظافر ذكية" تحمل شرائح بالمعلومات الشخصية
    تسييس الللقاحات تمييز عنصري
    تسييس اللقاحات تمييز عنصري
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    قدرات الأسطول المصري وترتيبه عالميا في 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك