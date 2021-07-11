القوات الأمريكية تتعرض لهجوم بالهاون شرقي سوريا... مصر مستعدة لكل الخيارات بشأن أزمة سد النهضة

القوات الأمريكية تتعرض لهجوم بقذائف صاروخية شرقي سوريا، فصيل عراقي مسلح يعلن رفض الوساطة لإيقاف التصعيد العسكري ضد القوات الأمريكية، مصر تجدد الاستعداد لكل الخيارات بشأن أزمة سد النهضة.

القوات الأمريكية تتعرض لهجوم بقذائف صاروخية شرقي سوريا

تعرضت قاعدة حقل "الكونيكو" للغاز الطبيعي التي يتخذها الجيش الأمريكي قاعدة لا له بريف دير الزور الشرقي، شرقي سوريا، لهجوم بقذائف الهاون.

وقال مراسل "سبوتنيك"، إن الهجوم الذي نفذه مجهولون على القاعدة الأمريكية في "كونيكو"، الذي يعد أكبر معمل لمعالجة الغاز الطبيعي في سوريا، لم يوقع أية إصابات بشرية.

ويعد هذا الهجوم هو الرابع من نوعه الذي تتعرض له المواقع الأمريكية في حقلي (العمر) النفطي و(كونيكو) الغازي شرقي سوريا.

في هذا السياق، قال الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، العميد هيثم حسون، إن "الهجمات التي تتعرض لها القوات الأمريكية بريف دير الزور شرقي سوريا، تتم بتنسيق بين بعض طلائع "المقاومة الشعبية"هناك و بين بعض الفصائل العراقية التي تتعرض لهجمات من قبل قوات الاحتلال الأمريكي في منطقة الحدود السورية العراقية أو في الداخل العراقي"، بحسب قوله.

وأضاف أنه "طالما لم يكن هناك أي إعلان عن تبني الهجوم من جهة معينة، فإن الجهات التي تعرضت لاعتداءات أمريكية هي من تقوم بتنفيذ تلك العمليات"، بحسب قوله.

فصيل عراقي مسلح يعلن رفض الوساطة لإيقاف التصعيد العسكري ضد القوات الأمريكية

أعلن المتحدث باسم كتائب "سيد الشهداء" المنضوي تحت لواء الحشد الشعبي العراق، كاظم الفرطوسي، رفض عدة "وساطات" من أطراف مختلفة بهدف إيقاف التصعيد العسكري ضد القوات الأمريكية بالعراق.

وأضاف أن التصعيد العسكري ضد القوات الأمريكية هدفه إخراج كامل القوات الأمريكية القتالية من الأراضي العراقية كافة، مشددا على أنه بخلاف ذلك لن تكون هناك أي تهدئة ولن يتم إيقاف التصعيد، مهما كانت الضغوط على الفصائل.

إلى ذلك، قال قائد مركز التنسيق المشترك في التحالف الدولي الكولونيل ديف ويليامز، أن هجمات الميليشيات المستمرة ضد القوات الأمريكية، أدت إلى تشتيتها عن مهمتها الأساسية في العراق المتمثلة بمحاربة تنظيم "داعش"، الإرهابي.

في هذا الإطار، قال المحلل السياسي العراقي، قاسم العبودي، إن "الفصائل العراقية أعلنت ساعة الصفر للبدء في عمليات عسكرية ضد التواجد الأمريكي في العراق واستنفذت المساحة الدبلوماسية لتطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج القوات الأجنبية فضلا عن القوات الأمريكية".

وأكد على أن "الفصائل المسلحة ليس في تفكيرها حاليا الامتثال لأي وساطة باعتبان أن التواجد الأمريكي أصبح مرفوضا تماما"، مشددا على وجود "اصطفاف شعبي خلف القرار البرلماني القاضي بإخراج القوات الأمريكية والاجنبية من العراق".

مصر تجدد الاستعداد لكل الخيارات بشأن أزمة سد النهضة

جددت مصر استعدادها لكل الخيارات بشأن التعامل مع أزمة سد النهضة، فيما أعلنت إثيوبيا عن تحقيق نجاح دبلوماسي في مجلس الأمن الدولي، الذي دعا لحل الأزمة من خلال المفاوضات عبر الاتحاد الافريقي.

وقال وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إن الحكومة المصرية لن تسمح بحدوث أزمة مياه في البلاد، وإنها جاهزة للتعامل مع أي طارئ في ما يخص انقطاع المياه.

إلى ذلك، قال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية سامويل وربيرغ، إن الجهود الأمريكية متواصلة عبر الاتحاد الأفريقي، لحل أزمة سد النهضة.

في هذا الصدد، نفى مدير منتدى شرق المتوسط للدراسات، محمد حامد، أن يكون مجلس الأمن قد فشل في استصدار قرار حول ملف سد النهضة، مستدلا "بعدم خروج بيان رئاسي أو عدم طرح مشرع القرار التونسي للتصويت".

وقال إنه في خلال هذا الأسبوع، "يتجلى الموقف الحقيقي لمجلس الأمن، مشيرا إلى أن القاهرة طالبت من يرفض مشروع القرار أن يعلن أسباب رفضه".

وأكد على أن "مصر والسودان لن تعودان إلى التفاوض أبدا إلا بسقف زمني للتفاوض وبضمانات دولية من أجل إنجاز هذا التفاوض".