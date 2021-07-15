تسجيل
15:08 GMT15 يوليو/ تموز 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    إيران تطلب مزيدا من الوقت من أجل الانتقال الرئاسي قبل استئناف محادثات فيينا

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202107151049581053--%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D8%AC%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7/

    الموضوعات: واشنطن تؤكد أن إيران طلبت مزيدا من الوقت من أجل الانتقال الرئاسي قبل استئناف محادثات فيينا، والرئاسة اللبنانية تقول إن التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري تختلف عن المتفق عليه، والدبيبة يقرر إنشاء غرفة عمليات مشتركة لتأمين الجنوب ويحدد مهامها.

    واشنطن تؤكد أن إيران طلبت مزيدا من الوقت من أجل الانتقال الرئاسي قبل استئناف محادثات فيينا

    أعلنت الولايات المتحدة، إنها مستعدة لاستئناف المحادثات النووية مع إيران، وإن طهران طلبت مزيدا من الوقت لحين انتقال السلطة للرئيس المنتخب إبراهيم رئيسي.

    وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أنه "عندنا تنتهي إيران من هذه العملية، فستكون واشنطن حينها مستعد لتخطيط عودتها إلى فيينا لمواصلة المحادثات".

    وأكدت أن بلادها "لا تزال مهتمة بالعودة المشتركة للالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، غير أن هذا العرض لن يظل مطروحا للأبد (مثلما أوضح وزير الخارجية أنتوني بلينكن)"، بحسب قولها.

    في هذا السياق، قال المحلل السياسي، د. عماد أبشانس، لإذاعة "سبوتنيك":

    إن "تحميل روحاني المعارضة مسؤولية الوضع الراهن هو نوع من الهروب للأمام، حيث كانت أمامه فرصة طويلة لحل المشكلة بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق".

    وأوضح أن "واشنطن وأوروبا لم يبدؤوا بالحديث عن العودة للمفاوضات، إلا بعد إعلان المعارضة عن إجراءاتها وقيام البرلمان باتخاذ خطوات عملية". 

    وأكد ابشناس أن "الرئيس رئيسي وفريقة لا يدعمون أي اتفاق خارج إطار رفع العقوبات بالكامل مقابل العودة للاتفاق وعلى هذا الأساس سيكون موقف الحكومة المقبلة مختلفا عن سابقتها "، مشيرا إلى أنه "لا يوجد حتى الأن عرض أمريكي حقيقي يثير شهية الإيرانيين للعودة إلى التفاوض". 

    الرئاسة اللبنانية تقول إن التشكيلة الحكومية التي قدمها الحريري تختلف عن المتفق عليه

    أعلنت رئاسة الجمهورية اللبنانية إن تشكيلة الحكومة التي قدمها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري تتضمن أسماء جديدة وتوزيعا جديدا للحقائب والطوائف، بشكل مختلف عما تم الاتفاق عليه سابقا.

    ولفتت الرئاسة إلى أن "الرئيس عون أبلغ الحريري أن التشكيلة المقترحة بالأسماء الواردة فيها وبالتوزيع الجديد للحقائب ستكون موضع بحث ودراسة وتشاور ليُبنى على الشيء مقتضاه".

    وكان رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، أعلن في وقت سابق أنه قدم تشكيلة وزارية من 24 وزيرا إلى الرئيس عون وفقا للمبادرة الفرنسية، وقال إنه ينتظر رده على التشكيلة، اليوم الخميس.

    في هذا الصدد، قال سركيس أبو زيد الكاتب والمحلل السياسي اللبناني:

    "إن التشكيل الأخير للحريري خطوة تنطوي على تناقضات، لأنها جاءت في أجواء غير تصالحية".

    وأشار إلى أن "رئيس الجمهورية اللبنانية أمامه خياران إما قبول هذه الحكومة على علاتها، أو رفضها، ما يعني أن الأمور غير واضحة حتى الآن".

    وأشار أبو زيد "هناك مصادر كثيرة قالت عبر تسريبات إن الحريري مرفوض من قبل السعودية وهي رافضة لتوليه الحكومة، لذا قامت أطراف أخرى بإحراجه من أجل إخراجه ورفع الحرج عن الرياض".

    وأشار أبو زيد إلى أن الوساطات العربية والإقليمية قامت بدور مهم في إخراج هذه الحكومة رغم تناقضات المشهد، وهي أطراف مثل مصر وفرنسا وغيرها".

    الدبيبة يقرر إنشاء غرفة عمليات مشتركة لتأمين الجنوب ويحدد مهامها

    قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، إنشاء غرفة أمنية جديدة تحت مسمى "غرفة العمليات الأمنية المشتركة" لتأمين المنطقة الجنوبية.

    وعين الدبيبة بموجب المادة الثانية من القرار وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، العميد محمود عمر سعيد، رئيسا للغرفة.

    وحدد القرار مهام الغرفة الأمنية المشتركة لتأمين المنطقة الجنوبية، التي من أهمها إعداد الخطط الكفيلة بتأمين حدود البلاد الجنوبية، والإشراف على تنفيذها بما في ذلك التنسيق مع دول الجوار عبر وزارة الخارجية، وفرض السيطرة الأمنية الكاملة على مناطق الجنوب وفتح نقاط للتمركز الأمني.

    في هذا الإطار، قال إسماعيل رويحة الكاتب والمحلل السياسي الليبي:

    "إن تشكيل غرفة عمليات مشتركة في الجنوب الليبي، "خطوة مهمة جدا"، لأن الجنوب عانى من غياب الدولة لفترات طويلة.

    وأضاف رويحة أن "ما قام به خليفة حفتر من عملية عسكرية وتحريك قواته صوب الجنوب هو خرق لما تم الاتفاق عليه في خارطة الطريق، لافتا إلى أنها خطوة استباقية من اللواء المتقاعد للسيطرة على مراكز انتخابية قبيل الانتخابات"، على حد قوله.

    وأضاف أن "الحكومة الليبية لن تجد صيغة للوافق مع حفتر، ومن ثم فلن يكون هناك تنسيق بين الطرفين في الجنوب، بل الأمر مرشح للصدام هناك".

    للمزيد من التفاصيل، استمعوا إلى برنامج "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ74
    مهرجان كان... اللون الأصفر يكتسح السجادة الحمراء
    من سيحصل على تأشيرة ملاذ الحلفاء إلى أمريكا؟
    من سيحصل على تأشيرة "ملاذ الحلفاء" إلى أمريكا؟
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    مقارنة بين الأسطولين المصري والبريطاني
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك