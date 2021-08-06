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    عالم سبوتنيك

    إسرائيل تقصف لبنان... واشنطن تدعو إسرائيل لعدم ترحيل عائلات الشيخ جراح

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: الجيش الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان بعد إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع إسرائيلية، والخارجية الأمريكية تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن ترحيل العائلات من الشيخ جراح، رئيس تونس يقول لا عودة للوراء ولا حوار مع خلايا سرطانية.

    الجيش الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان بعد إطلاق "حزب الله" عشرات الصواريخ على مواقع إسرائيلية

    قال "حزب الله" اللبناني إنه أطلق عشرات الصواريخ على مناطق مفتوحة قرب مواقع إسرائيلية حول مزارع شبعا ردا على ضربات جوية شنتها إسرائيل هذا الأسبوع

    ولم ترد بعد تقارير عن أضرار أو خسائر بشرية. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نظام القبة الحديدية الدفاعي اعترض بعض الصواريخ.

    وقال الجيش الإسرائيلي إن صافرات الإنذار انطلقت في الجليل الأعلى بشمال إسرائيل وفي هضبة الجولان التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967.

    وفي حديثه لـ "عالم سبوتنيك"، قال الصحفي اللبناني، ميخائيل عوض:

    "إن حزب الله هو الذي بدأ بتصعيد الأمر وبادر بإطلاق الصواريخ أول أمس وهو الذي يريد الحرب مع إسرائيل، وليست إسرائيل التي تريد الحرب وبمجرد تفكيرها في الانسحاب، يخرج حسن نصرالله على القنوات يهدد ويردد تصريحات بإطلاق الصواريخ وبدء الهجوم والتصعيد، علماً بأن حزب الله منذ فترةٍ أشار وأكد مراراً وتكراراً أنه سيتعامل مع الاعتداءات الإسرائيلية ، وأن يد حزب الله ستكون هى العليا على إسرائيل، وبالتالي إسرائيل جاوزت قواعد اللعبة أول أمس عندما اخترقت طائرتها وهذا الأمر لم تفعله منذ حرب تموز 2006، وجاء بيان من حزب الله ليعلن فيه أنه رد على القصف الإسرائيلي بإطلاق صواريخ استهدفت المناطق الفارغة المحيطة بالمعسكرات ونقاط الجيش الإسرائيلي".

    الخارجية الأمريكية تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن ترحيل العائلات من الشيخ جراح

    أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تحث إسرائيل على الامتناع عن ترحيل العائلات الفلسطينية من منطقة الشيخ جراح بالقدس الشرقية.

    وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إن واشنطن تعتقد أن المقترح الذي قدمته المحكمة الإسرائيلية في 2 أغسطس/ آب يجب أن يدرسه الطرفان الإسرائيلي والفلسطيني وأن يتخذا القرار بأنفسهم".

    وأكد برايس أن بلاده قالت مرات عديدة، إن العائلات يجب ألا تبعد من منازلها التي كانت تعيش فيها منذ عقود ودعونا السلطات الإسرائيلية إلى الامتناع عن الترحيل أو أي خطوات أخرى من شأنها أن تؤجج التوترات وتقوض الجهود الرامية لتفعيل حل الدولتين المبني على التفاوض".

    وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، قال الخبير بالشئون الإسرائيلية فضل طهبوب:

    "إن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من إسرائيل تأجيل هذا الأمر وعدم إخلاء الأهالي، لذلك فالقرار هو قرار تأجيل وليس قرار إلغاء أو رفع يد إسرائيل عن حي الشيخ جراح، وبالتالي فالموضوع معلق حتى الآن، وأضاف أن المقترح الذي كان مطروحاً هو دفع سكان حي الشيخ جراح أجرة للإسرائيلين على اعتبار أنها أرض إسرائيلية، ولكن ليس من حق إسرائيل محاسبة الأهالي ومطالبتهم بدفع أموال مقابل إقامتهم في منازلهم".

    وأضاف طهبوب أنه "كان هناك وساطة وموقف أردني واضح في رفض ذلك الأمر، وتابع أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست معنية بإخلاء الأهالي أو خلق مشاكل في المنطقة لأن لديهم مشاكل أكبر مع دول أخرى مثل إيران والصين، وفي نفس الوقت لن يتهاون سكان القدس مع ما يحدث من قبل إسرائيل، علماً بأن الدعوة الأمريكية جاءت لتأجيل هذا الأمر فقط وإسرائيل لم تقدم أي مستند حتى الآن يثبت أن الأرض إسرائيلية".

    رئيس تونس يقول "لا عودة للوراء ولا حوار مع خلايا سرطانية"

    قال الرئيس التونسي قيس سعيد إنه "لا عودة إلى الوراء" ولا حوار مع من وصفهم "بخلايا سرطانية"، في إشارة إلى رفضه الحوار مع خصومه الذين وصفوا سيطرته على السلطة التنفيذية وتجميد البرلمان بالانقلاب.

    وبعد أن وصف خطواته بأنها انقلاب على الدستور، سعى حزب النهضة الإسلامي في بيان إلى فتح جسور الحوار مع سعيد وقال إنه يحرص على الحوار مع الرئيس للخروج من الأزمة. لكن سعيد قال ردا على الدعوات لإجراء محادثات "لا حوار إلا مع الصادقين".

    واقتربت الأزمة من نهاية اسبوعها الثاني دون أن يعين سعيد رئيسا جديدا للوزراء، ولم يعلن عن أي خطوات لإنهاء حالة الطوارئ أو خطة للفترة المقبلة. وكان اتحاد الشغل ذو التأثير القوي وكذلك الولايات المتحدة وفرنسا قد دعوا سعيد، إلى الإسراع بتعيين حكومة جديدة.

    وفي حديثه لـ"عالم سبوتنيك"، استبعد الكاتب والمحلل السياسي التونسي، لطفي العماري:

    "أن يكون هناك ملامح لحكومة جديدة وكل ما يمكن قوله إنها ستكون حكومة إنقاذ وستكون حكومة مصغرة قد لا تتجاوز العشر وزراء والاتجاه العام الآن هو أن يكون رئيس الحكومة القادم -رجل اقتصاد- ولديه معرفة بجميع الملفات الاقتصادية والاجتماعية، لأنه ليس هناك وقت لإضاعته في اكتشاف الدولة وأهم ملفاتها خاصةً وأن الوضع الاقتصادي قي تونس أصبح صعب جداً ولابد أن يتمتع رئيس الحكومة بكفاءة وقابلية داخلية والأهم أن يمتلك شبكة علاقات خارجية لأن معظم الحلول الاقتصادية في تونس لابد أن تأتي من المانحين الدوليين وهذا يتطلب توفير وإيجاد وتركيز من قبل رئيس حكومة ذي مصداقية من قبل الشعب التونسي ولديه كذلك مصداقية خارجية وشبكة علاقات يمكن أن تطمئن المانحين الخارجيين".

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