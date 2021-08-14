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    عالم سبوتنيك

    رئيس البرلمان الليبي يقول إن قانون الانتخابات سيصدر خلال أيام ولدينا خطط بديلة حال عجز الحكومة

    عالم سبوتنيك
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    قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن الاتفاقية التي تبقي بموجبها القوات التركية في ليبيا لن يزيلها إلا انتخاب الرئيس الجديد، الذي سيستطيع اتخاذ خطوات جادة في هذا الاتجاه.

    وأكد صالح في مقابلة إعلامية أن "مجلس النواب سلطة تشريعية تملك إصدار القوانين دون مشاركة من أحد وسيتم إصدار قانون الانتخابات في الأيام القليلة القادمة" مشيرا إلى انه "لا يوجد اعتراض على أي مواطن تتوافر فيه الشروط القانونية ولن يتم إقصاء أحد إلا وفق القانون".

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال الصحفي الليبي أحمد الخميسي  إن "قانون الانتخابات ما زال في طور النقاش بين الأعضاء للتصويت عليه يوم الاثنين المقبل، ولا توجد بوادر لإنفاذه، كما أن هناك اعتراض من قبل مجلس الدولة بشأن عدم الاستشارة وفق اتفاق الصخيرات الذي ينص على أن يكون مجلس الدولة استشاريا عندما يتم نقاش لبعض القوانين والتشريعات الصادرة من مجلس النواب".

    وأضاف الخميسي أنه "المفوضية العليا للانتخابات صرحت بأنه إذا لم يتم إقرار قانون الانتخابات الشهر الجاري ستؤجل الانتخابات، أو تجرى انتخابات واحدة إما رئاسية أو برلمانية لأن المفوضية لا تستطيع بعد نهاية أغسطس أن تنظم الاثنين معا، وهناك أيضا من يطالب بتأجيل الانتخابات إلى يوليو تموز 2022 ولوحظ أن مجلس النواب ماطل كثيرا كذلك مجلس الدولة، وكأنه ولد لعرقلة القوانين والانتخابات، والتوقعات تصب في اتجاه التأجيل".

    وفد أمريكي في تونس والرئيس يتوعد بطوفان ضد الفساد والنهضة تبحث عن تفاهمات

    استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد وفدا أمريكيا يرأسه مساعد مستشار الأمن القومي جوناثان فاينر، حاملا رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيها إنه الإدارة الأمريكية متمسكة بصداقتها الاستراتيجية مع تونس وتدعم المسار الديمقراطي فيها، كما تتطلع إلى الخطوات المقبلة للرئيس.

    وأكد الرئيس التونسي خلال اللقاء أن التدابير الاستثنائية التي اتخذها تندرج في إطار تطبيق الدستور، وتستجيب لإرادة شعبية واسعة، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يدعو للقلق على قيم الحرية والديمقراطية وتوعد الفاسدين "بطوفان تطهير".

    في الأثناء أعلنت حركة النهضة أنها تشكل لجنة لإدارة الأزمة، وتبحث عن تفاهمات، وسط انقسامات واستقالات في صفوفها .

    في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي "منذر ثابت" إن "زيارة ترجمت على أنها ضغط على الرئيس التونسي  من أجل العودة السريعة للمسار الديمقراطي وخاصةً المسار البرلماني، وهناك عبارات فهمت على أنها محاولة لتقييد حركة الرئيس في حدود دستور 2014 وهذه هى المواقف المعلنة من قبل البيت الأبيض" 

    وأوضح المحلل أن "هناك استياء أمريكي من أن المسار غير مشروط بتواجد البرلمان في نسخته القديمة، وكذلك غير مشروط  بوجود حركة النهضة والإسلام السياسي في مقدمة المشهد" مؤكدا أن "لاتجاه العام للرئيس هو الالتزام بتطبيق القانون ولم يوجد حتى الأن ما يثير المخاوف بشأن الحريات" وتوقع انقسام حركة النهضة إلى جناحين أحدهما متشدد ومصر  على البقاء وآخر ديمقراطي".

    الأمم المتحدة تقول إن الوضع خرج عن السيطرة في أفغانستان والسفار الامريكية تتلف وثائق مهمة

    أكد الرئيس أشرف غني خلال كلمة متلفزة ألقاها صباح اليوم، السبت، أن إعادة تنظيم القوات الأمنية والدفاعية هي الأولوية القصوى له، مشيرا إلى أنه لن يترك عشرين عاما من الإنجازات تذهب سدى.

    وفي وقت سابق أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن الوضع في أفغانستان خرج عن نطاق السيطرة فيما أمرت سفارة الولايات المتحدة في كابل الجمعة، موظفيها بإتلاف الوثائق الحساسة والرموز الأمريكية التي يمكن أن تستخدمها طالبان لأغراض دعائية مع اقتراب مسلحي الحركة من العاصمة.

    وعلى الصعيد الميداني أعلنت حركة طالبان السيطرة على مزيد من المدن من بينها مدينة شرنة، مركز ولاية بكتيكا شرق البلاد، وقالت إنه تشن هجوما جديدا على مدينة مزار شريف الاستراتيجية، في الوقت الذي تقول القوات الحكومية إنها قتلت نحو 60 عنصرا من طالبان في غارات بولاية بلخ.

    وفي حديثه لعالم سبوتنيك قال المتخصص في الشئون الآسيوية د . وائل عواد "إن حركة طالبان بدأت تسيطر بالفعل على معظم أرجاء أفغانستان ولن يحتاج سقوط العاصمة لوقتٍ كثير، وما تحتاجه حركة طالبان حالياً هو أن تتنازل الحكومة الحالية لصالح طالبان ومن ثم تحظى الأخيرة باعتراف دولي حيث تدرك الحركة أنها تحتاج إلى حنكة أكثر في عملية التعاون مع المجتمع الدولي خاصةً وأن الانطباعات الأولية عن حكمها السابق كانت سيئة للغاية"

    وأعرب الخبير عن اعتقاده بأنه" كان هناك تفاهماً بين الحركة والولايات المتحدة في قطر في فبراير الماضي ووقعتا تسمح بموجبها حركة طالبان للقوات الأمريكية والناتو بالانسحاب دون التعرض لهما لهذا لا ندري ماهية هذه الاتفاقية ، وعندما قامت السفارة بإتلاف هذه الوثائق فهى تدرك أن الحركة باتت على أبواب العاصمة، لذلك تخلصت أمريكا من هذه الوثائق التي قد تكشف الدور الأمريكي في تخريب أفغانستان حتى لا تعطي فرصة لطالبان لفضح الدور الأمريكي في تدمير الدولة".

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