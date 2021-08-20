"حزب الله" يقول إن شحنة مازوت إيرانية تبحر إلى لبنان والرئيس عون يتهم أطرافا بتعطيل تشكيل الحكومة

موضوعات حلقة "عالم سبوتنيك" لهذا اليوم: "حزب الله" يقول إن شحنة مازوت إيرانية تبحر إلى لبنان، ومعارضو الحزب يحذرون من عقوبات، والرئيس اللبناني يتهم أطرافا دون أن يسميها بتعطيل تشكيل الحكومة، وبعد محادثات نادرة، أردوغان يقول إن هناك تقدم في العلاقات بين تركيا والإمارات.

حزب الله يقول إن شحنة مازوت إيرانية تبحر إلى لبنان ومعارضو الحزب يحذرون من عقوبات.

قال "حزب الله" اللبناني إن شحنة مازوت تبحر من إيران إلى لبنان، محذرة الولايات المتحدة وإسرائيل من أي خطوات لوقف الشحنة في الوقت الذي يعاني فيه لبنان من أزمة وقود حادة.

وحذر معارضو "حزب الله" من عواقب هذه الخطوة، حيث قال سعد الحريري إنها تشكل مخاطرة بفرض عقوبات على بلد يعاني اقتصاده من الانهيار منذ ما يقرب من عامين.

ورفض المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل أمنون شيفلر، التعليق على ما إذا كانت إسرائيل ستقوم بأي عمل عسكري لوقف الشحنة واصفا إياها بأنها جزء من مخطط إيراني لتصدير ثورتها والترويج لعملائها.

بينما قالت الرئاسة اللبنانية إن الولايات المتحدة قررت مساعدة لبنان على توفير الكهرباء وأضافت أن السفيرة الأمريكية أبلغت الرئيس ميشال عون بالقرار خلال مكالمة هاتفية. ولم تعلق السفارة الأمريكية في لبنان بعد.

قال الخبير الاقتصادي اللبناني زياد ناصر الدين، "إنه تبين في لبنان أن أزمة الوقود كانت مفتعلة وليست أزمة عابرة والشعب اللبناني هو الذي كان يدفع ثمن ذلك، وتبين أن هناك جزء من تهريب هذه المواد وتخزينها بكميات كبيرة وأن الذين فعلوا ذلك هم مجموعة كبيرة من حلفاء وأدوات الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان، فالأزمة في لبنان متراكمة، جزء منها بسبب الحصار الأمريكي على لبنان، وما جرى بالأمس هو موافقة الولايات المتحدة الأمريكية على استجرار الطاقة من الأردن عبر سوريا ومن مصر عبر لبنان بعد رفضها لمدة أربع سنوات .

وأضاف ناصر، أن "هذه الموافقة تمت فقط بعد أن قام حزب مقاوم في لبنان باستجلاب المازوت والمحروقات من الخارج مما سمح بفتح ملفات كان غير مسموح بفتحها أو الاستفادة منها بسبب الفيتو الذي كان موضوعاً من الولايات المتحدة الأمريكية، وأشار ناصر إلى أنه من المفترض أن تغير الولايات المتحدة تعاطيها وسلوكها مع لبنان، لأن العدوان الاقتصادي الذي تشنه أمريكا على لبنان يؤذي الشعب اللبناني لدرجة كبيرة جداً".

الرئيس اللبناني يتهم أطرافا دون أن يسميها بتعطيل تشكيل الحكومة.

اتهم الرئيس اللبناني ميشال عون أطرافا لم يحددها بالسعي لتعطيل تشكيل حكومة جديدة ودفع البلاد نحو الفوضى. وقالت الرئاسة في بيان نقلا عن عون إن رئيس الجمهورية "قدّم ويقدّم لدولة الرئيس ميقاتي كلّ التسهيلات اللازمة من دون التوقّف عند حقيبة او اسم، طالما تنازل منذ البدء عن الثلث الضامن وغيره، إدراكاً منه لعمل عدّة قوى على منع تأليف الحكومة وتصميمها على أخذ البلد باتجاه الفوضى، تحقيقاً لغاياتها السياسيّة".

وذكر البيان أن عون يتعاون مع ميقاتي، لكن رئيس الوزراء المكلف يواجه مطالب متزايدة من آخرين بشأن مناصب في الحكومة الجديدة بهدف دفع ميقاتي إلى الاعتذار، وهي نتيجة قال عون إنه لا يريدها.

من جانبه قال رئيس وزراء لبنان المكلف نجيب ميقاتي في بيان إنه سيواصل جهوده لتشكيل حكومة.

قال المحلل السياسي اللبناني جورج القارح، إن "الأطراف التي تحدث عنها الرئيس اللبناني ميشال عون أطراف داخلية وحليفة له أكثر من كونها أطراف مجهولة أو أخرى، فالرئيس يتهم الأخرين والأخرون يتهمونه ، ولكن في واقع الحال المشكلة تكمن عند الرئيس اللبناني ومن حوله من الذين يؤلفون الحكومة وهذه الحقيقة أصبحت واضحة للكل".

وأضاف القارح أن "التسهيلات التي تحدث عنها ميشال عون لتشكيل الحكومة مجرد كلام فقط، فما هي هذه التسهيلات التي سيقدمها لتشكيل الحكومة، الحديث تكرر كثيراً بشأن هذه التسهيلات ولكن اللبنانيين لم يروا شيئاً حقيقياً على أرض الواقع، فهناك مجموعة لا تريد تشكيل حكومة لبنانية وهدفها عرقلة هذا الأمر وأصبح معروف من هؤلاء".

بعد محادثات نادرة أردوغان يقول إن هناك تقدم في العلاقات بين تركيا والإمارات.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محادثات نادرة أجراها يوم الأربعاء مع مسؤول إماراتي بارز إن بلاده والإمارات كانتا على تواصل في الأشهر الماضية وتمكنتا من إحراز بعض التقدم.

وأضاف أردوغان أنه ناقش الاستثمار في تركيا مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مشيرا إلى أن تقدم المحادثات بصورة جيدة يعني أن الإمارات سيكون لها "استثمارات ضخمة" في تركيا.

وتابع الرئيس التركي قائلا إنه منفتح على لقاء ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وشهدت العلاقات التركية الإماراتية توترا وخلافات كبيرة في السنوات الأخيرة بعد أن ساندت تركيا والإمارات أطرافا متناحرة في نزاعات بالمنطقة بما شمل الصراع الليبي وحصار قطر.

قال الخبير الاستراتيجي الإماراتي خلفان الكعبي "إن هناك أمورا كثيرة تجمع البلدان "تركيا والإمارات" وأمورا مشتركة بين الدولتين تصب في مصلحة الطرفين، فالاختلاف الذي كان حاصلاً لن يستمر للأبد، معرباً عن أن تعاون تركيا والإمارات سوياً سيكون لمصلحة المنطقة ككل، وبالرغم من الاختلافات التي حصلت بين البلدين إلا أن السنوات الماضية كانت العلاقات متميزة جداً ومن مصلحة الطرفين أن يتم هذا التقارب، وأضاف أنه لا يوجد طرف من الطرفين سواء تركيا أو الإمارات سيقدمان تنازلات ولكن يمكن اعتبارها أن كل طرف يسعى لمصلحة بلده ولمصلحة المنطقة ككل، ومن المتوقع في الفترة المقبلة أن الإمارات ستقوم باستثمارات كبيرة في تركيا مع العلم أن هناك استثمارات إماراتية موجودة فعلياً في تركيا ومستمرة ولكن ستزيد وتيرتها الفترة المقبلة".

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