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    عالم سبوتنيك

    الصدر يتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية... ميقاتي يتحدث عن عراقيل كثيرة بوجه تشكيل الحكومة

    عالم سبوتنيك
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    بايدن يمنح القيادة العسكرية حرية التصرف لشن عمليات ضد "داعش" في أفغانستان، وميقاتي يقول إنه لا يفكر في الاعتذار عن تشكيل الحكومة لكنه يؤكد أن هناك عراقيل كثيرة، والصدر يعلن عودته للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق.

    بايدن يمنح القيادة العسكرية حرية التصرف لشن عمليات ضد "داعش" في أفغانستان

    أعلن الجيش الأمريكي أنه وجه ضربة بطائرة مسيرة في شرق أفغانستان، استهدفت عضوا بتنظيم "داعش" الإرهابي( المحظور في روسيا)، مسؤول عن التخطيط وذلك بعد يوم من هجوم خارج مطار كابول أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا.

    وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربة وقعت في إقليم ننكرهار شرقي كابول، لكنها لم توضح ما إذا كان الهدف مرتبطا بهجوم المطار.

    وفي وقت سابق، وافق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على منح قيادة بلاده العسكرية الحرية الكاملة للقيام بعمليات ضد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي في أفغانستان، وذلك لحماية الجنود الأمريكيين هناك.

    في هذا السياق، قال أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، د. طارق فهمي، إن هناك حالة من الارتباك والتردد داخل الإدارة الأمريكية في التعامل مع صعود حركة طالبان للسلطة في أفغانستان، وبالتالي ما يعلنه الرئيس الأمريكي بشأن التعامل مع المستجدات في هذا البلد، وخصوصا مواجهة تنظيم "داعش" خراسان هو محل شك، لأن ذلك يحتاج لخطط عملية واستراتيجية، وهو أيضا غير متوفر بالنظر لحالة الارتباك داخل الإدارة الأمريكية.

    وأوضح أن عمليات الاتصالات الأمنية والاستخباراتية ما بين طالبان وعناصر المخابرات المركزية الأمريكية، هدفها بالأساس عمليات التنسيق والاخلاء والتمشيط العسكري والاستراتيجي، وليس مواجهة تنظيم "داعش" خراسان.

    ميقاتي يقول إنه لا يفكر في الاعتذار عن تشكيل الحكومة لكنه يؤكد أن هناك عراقيل كثيرة

    أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، أنه لا يفكر في الاعتذار عن تشكيل الحكومة في الوقت الراهن، لكنه كشف في الوقت نفسه عن وجود مجموعة كبيرة من العراقيل التي تواجهه في هذا الصدد.

    وأضاف في تصريحات لقناة "العربية"، إن "هناك بعض العقبات التي يأمل في تجاوزها، لكنه حذر في الوقت ذاته من أن الوضع في لبنان لا يزال خطيرا للغاية".

    وأوضح أنه " في كل اجتماع يبدأون وكأنهم في المربع الأول، لكنه لا يقول كل شيء في الإعلام كي لا ينشر الإحباط".

    في هذا الصدد، قال المحلل السياسي اللبناني، جورج العاقور، إن جوهر العراقيل التي تواجه تشكيل الحكومة اللبنانية، هو فقدان الإرادة السياسية لدى الطبقة السياسية، محملا الطبقة السياسية المسؤولية عن فشل المبادرة الفرنسية لتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن لبنان عاد إلى مربع الفساد وتحاصص المغانم والصراع على الحقائب الوزارية.

    وأضح أن الوضع الظاهر هو أنه لا نية من كل الأطراف اللبنانية في تشكيل الحكومة وفقا لمعايير المبادرة الفرنسية، لافتا إلى أن الخيار الآخر هو الذهاب لانتخابات نيابية مبكرة في لبنان، على أن تقوم الأكثرية الفائزة بتشكيل الحكومة الجديدة.     

    الصدر يعلن عودته للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق

    أعلن زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، تراجعه عن قرار مقاطعة  الانتخابات البرلمانية المبكرة المقرر إجراؤها في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

    وقال الصدر في تصريحات تلفزيونية إنه "تسلم ورقة إصلاحية من القوى السياسية، و أنها جاءت وفقا لتطلعاته".

    وأضاف أن "العودة إلى المشروع الانتخابي باتت أمرا مقبولا، و أن التيار الصدري سيخوض الانتخابات بعزم لإنقاذ العراق من الفساد والاحتلال والتبعية والتطبيع"، مؤكدا أن "المصلحة اقتضت أن يخوض تياره انتخابات مليونية"، على حد قوله

    في هذا الصدد، قال رئيس مركز التفكير السياسي، د. حسان الشمري، إن هناك عدة عوامل حفزت زعيم التيار الصدري للتراجع عن قرار مقاطعة الانتخابات النيابية المبكرة، منها  طبيعة المبادرات التي أطلقها الرئيس العراقي ورئيس الوزراء، فضلا عن الضمانات التي قدمتها بعض القوى السياسية العراقية و الشيعية منها بالتحديد للصدر فيما يتعلق بالانتخابات.

    وأوضح أن التيار الصدري يسعى لأن يكون قوة ردع سياسي أمام الفصائل المسلحة، لأن هناك قلق بالغ بالعراق من أن تقوم هذه الفصائل بالسيطرة على العراق، مؤكدا أن قرار تراجع الصدر عن مقاطعة الانتخابات، سيقطع الطريق على بعض القوى السياسية التي كانت تبحث عن مبرر لتأجيل الانتخابات.

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