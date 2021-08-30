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    عالم سبوتنيك

    مشروع فرنسي بريطاني يقترح إقامة "منطقة آمنة" في كابول... هجوم صاروخي على قاعدة العند اليمنية

    عالم سبوتنيك
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    الموضوعات: مشروع فرنسي بريطاني أمام مجلس الأمن يقترح إقامة «منطقة آمنة» في كابول، ومقتل وجرح العشرات في هجوم على قاعدة العند العسكرية جنوبي اليمن، وبينيت يقدم مقترحا لبايدن يتضمن إقامة تحالف يضم إسرائيل ودول الخليج العربية لمواجهة إيران.

    مشروع فرنسي بريطاني أمام مجلس الأمن يقترح إقامة «منطقة آمنة» في كابول

    قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن فرنسا وبريطانيا ستقدمان مشروع قانون في جلسة طارئة للأمم المتحدة بشأن أفغانستان، الاثنين 30 أغسطس/ آب، يقترح إقامة منطقة آمنة في العاصمة كابول للأفراد الراغبين في مغادرة البلاد.

    وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لو جورنال دو ديمانش" الفرنسية، إن "مشروع القانون يهدف إلى تحديد منطقة آمنة في كابول، تحت سلطة الأمم المتحدة، تتيح استمرار العمليات الإنسانية".

    وذكر أن "هذا المقترح سيوفر إطارا للأمم المتحدة للتحرك بشكل عاجل، وسيسمح للأسرة الدولية مواصلة الضغط على حركة طالبان (المحظورة في روسيا)".

    إلى ذلك رفضت حركة "طالبان" فكرة إنشاء “منطقة آمنة” تسيطر عليها الأمم المتحدة في كابول باعتبارها غير ضرورية.

    أكد رئيس قسم العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي بمركز جنيف للدراسات، ناصر زهير، أن "المقترح الفرنسي البريطاني يحتاج الكثير من النقاشات قبل موافقة طالبان"، مشيرا إلى أن "هناك صعوبة في قبول طالبان بالمقترح، لأنها تعتبر أن أي أرض تحت سيطرة المجموعة الدولية يمثل استمرارا للتدخل والاحتلال الأجنبي"، معربا عن اعتقاده "ألا توافق "طالبان" على المقترح دون حوافز تتضمن الاعتراف بالحكومة التي ستشكلها طالبان".

    واعتبر أن "المخرج من هذا الأمر يتمثل في تركيا وقطر، حيث أن تركيا عضو في الناتو ويمكن أن تساهم في إنشاء المنطقة بالتعاون مع طالبان، كما أن الضغط القطري والوساطة التي تقوم بها قد تقود إلى سيناريو أقل ضررا للجميع"، على حد قوله.

    مقتل وجرح العشرات في هجوم على قاعدة العند العسكرية جنوب اليمن 

    أكد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، ارتفاع  أعداد قتلى القصف الصاروخي والجوي المزدوج الذي استهدف قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج، جنوبي اليمن، إلى 89 قتيلاً وجريحاً.

    واتهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، جماعة "أنصار الله"، بالوقوف وراء الهجوم، وشدد على ضرورة " مواجهة مشروع الموت الذي تقوده ميليشيا الحوثي، بدعم إيراني"، بحسب قوله.

    ولم تتبن جماعة "أنصار الله" حتى اللحظة الهجوم على قاعدة العند الجوية التي تعد الأكبر على مستوى اليمن.

    في هذا الصدد، اتهم الكاتب الصحفي اليمني، عبد الحفيظ الحطامي، جماعة "أنصار الله" بتنفيذ الهجوم على قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن، باستخدام ثلاث صواريخ باليستية. 

    وأوضح إن جماعة "أنصار الله" دأبت على التصعيد العسكري عند أي محاولة لاستئناف العملية السياسية في اليمن، أو الحديث عن أي مبادرة دولية للحل السياسي في اليمن، لذلك هي لا تحترم أي مبادرات سياسية لحل الأزمة في اليمن.

    وأشار إلى أن "هذه المواقف من قبل جماعة "أنصار الله" تأتي ضمن أجندات وإشارات من قبل المشروع الإيراني في اليمن، الذي يعربد في المنطقة العربية ويعرقل أي خطوة للسلام في اليمن أو سوريا أو أي مناطق تتدخل فيها إيران"، على حد قوله.

    بينيت يقدم مقترحا لبايدن يتضمن إقامة تحالف يضم إسرائيل ودول الخليج لمواجهة إيران

    ذكرت قناة "كان" العبرية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اقترح على الرئيس الأمريكي جو بايدن، إقامة تحالف عسكري أشبه بحلف شمال الأطلسي "ناتو"، يضم إسرائيل إلى جانب دول الخليج والأردن.

    وأوضحت أن الحديث يدور عن "مشروع دفاع مشترك بين إسرائيل ودول الخليج، والأردن، من أجل الحماية الشاملة من التهديد الإيراني".

    وأضافت أن الاقتراح يشمل بشكل أساسي "تركيب الرادارات وأجهزة الإنذار"، لمواجهة أي تهديد جوي من قبل إيران.

    في هذا الإطار، قال خبير الشؤون الأمريكية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، د. أحمد سيد أحمد:

    "إن فكرة إقامة "ناتو" في الشرق الأوسط لمواجهة إيران ليست جديدة، لكن لم تحظى هذه الفكرة حتى الآن بحماس الدول العربية ولا الإدارة الأمريكية".

    وأضاف أن "إدارة بايدن تسعى إلى التعامل مع التهديدات الإيرانية من خلال الاحتواء وليس المواجهة، ومن خلال العودة للاتفاق النووي وتحجيم إيران باتفاق ملزم برعاية أوروبية وضمانات دولية تضم روسيا والصين، كما أنها تسعى لتفضيل الخيارات الدبلوماسية على التهديد العسكري في ملفات عديدة.

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