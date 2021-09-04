تعثر اتفاق التسوية في درعا جنوبي سوريا... بينيت يعلن تشكيل فريق مشترك مع واشنطن للتعامل مع إيران

الموضوعات: تعثر اتفاق التسوية في درعا جنوبي سوريا بعد رفض المسلحين تسليم سلاحهم المتوسط والثقيل، بينيت يعلن تشكيل فريق مشترك مع واشنطن للتعامل مع إيران، الاتحاد التونسي للشغل يطالب بتشكيل حكومة جديدة و يدعو للاستفتاء على تعديل النظام السياسي.

تعثر اتفاق التسوية في درعا جنوبي سوريا بعد رفض المسلحين تسليم سلاحهم المتوسط والثقيل

قال مصدر أمني لوكالة "سبوتنيك"، إن اتفاق التسوية في درعا البلد جنوبي سوريا قد تعطل بعد يومين من تنفيذ عملية التسوية بسبب رفض المسلحين تسليم أسلحتهم المتوسطة والثقيلة.

وأوضح المصدر أن "وفدا روسيا دخل درعا البلد في محاولة لإعادة إحياء الاتفاق إلا أن الوفد خرج دون التوصل لأي نتيجة".

وأضاف: "اللجنة المركزية للمسلحين ووجهاء وعشائر درعا حاولوا أيضًا إقناع المسلحين بتنفيذ بنود الاتفاق إلا أنهم فشلوا في ذلك".

في هذا السياق، قال الباحث السياسي والاستراتيجي السوري، علاء الأصفري: "إن المسلحين يتراجعون عن اتفاقاتهم باستمرار وهذه هى المرة العاشرة التي يتعثر فيها الاتفاق نتيجة تعنت المسلحين ورفضهم لأي تسوية حقيقية أو الالتزام حتى بتنفيذ بنود الاتفاق، لذلك فإن الحل الأفضل هو الحل العسكري للجيش السوري لأن المسلحين لا يفهمون ولا يتعاملون إلا بلغة القوة".

وتابع: "إن خيار الجيش السوري واضح وهو القيام بعملية تنظيف لكل البؤر الإرهابية في كل أنحاء درعا مع منع أي محاولات لإراقة الدماء، ومن المفترض أن يتدخل الجيش السوري بشكل سريع وعاجل ومن المتوقع خلال الأيام القادمة سيتم تنظيف درعا وريفها بالكامل من هؤلاء الإرهابيين"، على حد قوله.

بينيت يعلن تشكيل فريق مشترك مع واشنطن للتعامل مع إيران

قال رئيس وزراء إسرائيل، نفتالي بينيت، خلال لقائه مع منظمات يهودية في الولايات المتحدة، إنه اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على تشكيل فريق مشترك للتعامل مع الملف الإيراني.

وأكد أنه لا ينوي شن حملة علنية ضد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران.

وأوضح أن "تل أبيب تعارض الاتفاق النووي، لكنها تتفهم موقف الولايات المتحدة من هذه القضية، مشددا على أن استراتيجية تل أبيب ليست فقط حول ما إذا كانت هناك عودة للاتفاق النووي أم لا".

في هذا الصدد، قال الباحث في الفلسفة السياسية الدولية، رامي الخليفة العلي، إن "مهمة هذا الفريق هو التعامل سياسيا مع المفاوضات بخصوص الملف النووي الإيراني".

وأضاف أن مهمته أيضا تتعلق "بخصوص سياسة إيران في المنطقة وكذلك من ناحية السياسة الداخلية والجماعات المعارضة الموجودة داخل وخارج إيران، وأيضا دور إيران الذي تريده في الملفات المتداخلة مع مصالح الولايات المتحدة سواء في منطقة سوريا ولبنان، أو حتى في أفغانستان حديثًا، وبالتالي هناك حاجة أمريكية لمقاربات في أكثر من زاوية مع السياسة الإيرانية"، بحسب قوله.

الاتحاد التونسي للشغل يطالب بتشكيل حكومة جديدة و يدعو للاستفتاء على تعديل النظام السياسي

طالب الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، بالإسراع بتشكيل حكومة جديدة، داعيا في الوقت نفسه لضرورة إجراء استفتاء لإصلاح النظام السياسي في البلاد.

وقال الطبوبي إن المنظومة السياسية والدستورية في تونس لم تترك مجالا للتقدم، ومن الضروري طرح استفتاح لإصلاح النظام السياسي.

وأضاف أن ذلك الدستور "ساهم في حالة الانسداد التي مرت بها البلاد في السنوات الأخيرة"، ودعا إلى إجراء استفتاء وطني لتغييره، كما دعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن.

في هذا الإطار، قال المحلل السياسي التونسي، بلحسن اليحياوي، إن "الكتل الحزبية والأحزاب السياسية في تونس يضمون صوتهم إلى صوت الاتحاد التونسي للشغل في المطالبة بتشكيل حكومة".

وأضاف اليحياوي أن "مطلب تعديل النظام السياسي بات مطلبا عبر عنه كثير من الفاعلين في الشارع التونسي، لكنه أشار إلى أن هناك انقسام بين الأحزاب السياسية حول تغيير النظام السياسي".

وأوضح أن هناك كتل سياسية عدة لا ترى ضرورة للتغيير، بل يناسبها هذا النظام الهجين الذي يجمع بين النظام الرئاسي والبرلماني، في حين أن بعض الكتل الحزبية الأخرى ترى من الضروري فعلا تغيير هذا النظام السياسي والذهاب نحو نظام إما رئاسي صرف أو برلماني صرف.