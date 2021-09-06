طالبان تعلن السيطرة الكاملة على بنجشير.. العراق يطلق عملية ضد "خلايا داعش" في كركوك

الموضوعات: حركة طالبان تعلن السيطرة الكاملة على إقليم بنجشير شمالي كابول، والعراق يطلق عملية نوعية استباقية ضد "خلايا داعش النائمة" في كركوك شمالي بغداد، انطلاق جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا.

حركة طالبان تعلن السيطرة الكاملة على إقليم بنجشير شمالي كابول

قال المتحدث باسم حركة "طالبان" (المحظورة في روسيا)، ذبيح الله مجاهد، إن الحركة سيطرت بالكامل على إقليم بنجشير شمالي كابول.

وأضاف مجاهد في بيان أنه "تم الاستيلاء بالكامل على ولاية بنجشير آخر معقل لمرتزقة العدو، وأنه قد تم تأمين البلاد بالكامل، وأن الإقليم يخضع الآن للسيطرة الكاملة"، مؤكدا أن "الحرب في البلاد انتهت بعد السيطرة على بنجشير".

إلى ذلك، قالت الجبهة الوطنية للمقاومة على "تويتر" إنها تسيطر على "مواقع استراتيجية" في وادي بنجشير، مضيفةً أن "النضال ضد طالبان وشركائها سيستمر".

في هذا السياق، قال رئيس معهد الباب للدراسات الاستراتيجية في إسلام أباد الدكتور، جاسم تقي، إن:

"إعلان حركة طالبان سيطرتها على وادي بنجشير شمالي كابول يعتبر من جانب واحد ولا يعرف حتى الآن مدي مصداقية هذا الإعلان، لأن محاربي بنجشير قد ينسحبون إلى قمم الجبال ثم يقومون بأعمال القناصة".

وحول تشكيل الحكومة الجديدة أوضح، تقي، أن "هناك صراعا على السلطة داخل الحركة ما بين المدنيين وعلى رأسهم الملا عبد الغني برادر، وما بين العسكريين برئاسة سراج الدين حقاني لذلك فإن تشكيل الحكومة تأخر وسيتأخر أكثر لأن الصراع لازال قائما"، بحسب قوله.

العراق يطلق عملية نوعية استباقية ضد "خلايا داعش النائمة" في كركوك شمالي بغداد

أمر رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بتنفيذ عمليات عسكرية استباقية ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا ودول العالم) في محافظة كركوك شمالي البلاد، بعد مقتل 13 عنصر أمني في هجوم على حاجز أمني.

جاء ذلك خلال ترأس الكاظمي اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الوطني(يضم وزيري الدفاع والداخلية وقادة الأجهزة الأمنية) لبحث التطورات الأمنية في محافظة كركوك، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الوزراء.

وذكر البيان أن "سوء الإدارة والتقصير أحياناً في عمل القيادات العسكرية يؤديان لحصول بعض الخروقات"، مؤكدا أن "القيام بعملية نوعية استباقية، تمنع الخلايا النائمة (لداعش) من إعادة التشكيل وتكرار الخروقات".

قال الخبير الاستراتيجي والسياسي، د. صلاح بوشي، إن:

"الجهات الأمنية تسعي إلى الإجراءات الاستباقية والسيطرة على المواقع التي تحتضن خلايا تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا)، بالعراق".

وأشار إلى أن "المرحلة الحالية هي مرحلة هامة جدا، لأن العراق مقبل علي موسم انتخابي وسيكون هناك تحولات سياسية كبيرة، لافتا إلى أن أي خلل أمني أو عسكري سيؤثر إجمالا على الوضع العام وعلى الأمن المجتمعي، الأمر الذي سينعكس بالضرورة على المشهد الانتخابي، لذلك اتخذ رئيس الوزراء بعض الإجراءات لتكثيف الجهود الأمنية والاستخبارية لعدم تكرار الخروقات الأمنية".

انطلاق جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا

تنطلق غدا الثلاثاء وعلى مدى يومين، جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية المصرية التركية، تمهيدا لتطبيع العلاقات بين البلدين، بحسب وزارة الخارجية المصرية.

وأضافت في بيان إن السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية سيزور أنقرة لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين البلدين، والتي ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.

يأتي ذلك بعد أربعة أشهر على انطلاق الجولة الأولى من المشاورات المصرية -التركية، والتي عقدت في مايو/ آيار الماضي.

في هذا الصدد، قال مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية الدكتور، محمد فايز فرحات، إن:

"استئناف المحادثات مرة أخري بعد فترة من الجمود يعكس جدية الجانب التركي لحد ما في تصحيح العلاقة مع مصر".

وأعرب، فرحات، عن اعتقاده أن "المحادثات الجارية ستنتقل لمستوي أكثر تقدما من النقاش فيما يخص القضايا التي لا زالت عالقة بين الجانبين وعلى رأسها الملف الليبي"، موضحا أنه "لا زال من المبكر اتخاذ إجراءات محددة على مسار تصحيح العلاقات بين البلدين، وأن جزء من وظيفة المحادثات الاستكشافية هي بناء الثقة".

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