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    عالم سبوتنيك

    الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والعاهل المغربي يكلف عزيز أخنوش بتشكيل الحكومة

    عالم سبوتنيك
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    ناقشت حلقة "عالم سبوتنيك" عدة موضوعات على رأسها؛ ميقاتي يتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان دون تأخير بعد تشكيل الحكومة. ورئيس الوزراء المغربي المكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. بالإضافة إلى تأكيد مصادر سورية أن معركة إدلب قد تنطلق في أي لحظة.

    بعد تشكيل الحكومة... ميقاتي يتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان دون تأخير

    وقع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسوم تشكيل الحكومة، وذلك بعد أكثر من شهر على تكليفه عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة.

    حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي
    حكومة لبنان الجديدة
    وتعهد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد في أعقاب إعلان تشكيل الحكومة، بالبدء فورا في إجراءات لتحسين الوضع المعيشي، مشيرا إلى أنه بدأ اتصالات بالفعل في هذا الصدد، كما تعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون أي تأخير.

    ودعا ميقاتي "من يريد عرقلة عمل الحكومة" إلى الخروج منها، لافتا إلى أن هدف حكومته "هو الإنقاذ والبناء والتعاون معاً"، مضيفا: "لا يوجد في الحكومة شيء معطّل وليس لأي فريق أي ثلث ضمن مجلس الوزراء".

    في هذا السياق، قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اللبناني، جورج العاقوري، إن هناك عوامل عديدة ساهمت في نجاح تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه أكد أن التواصل الإيراني الفرنسي والموقف الإيراني الذي فرض نفسه في العلن لعب دوراً كبيراً في تشكيل الحكومة اللبنانية.

    وأوضح أن الأمر الثاني هو أن هذه الخطوة جاءت للحفاظ على التيارات الداخلية في لبنان، مؤكدا أن هناك أكثر من ثلث معطل للحكومة متمثل في حزب الله وحليفه الرئيس اللبناني ميشال عون، لذلك فمقولة نجيب ميقاتي أنه لا يوجد ثلث معطل للحكومة "لا أساس لها من الصحة وبعيدة عن الواقع تماماً"، على حد قوله.

    رئيس الوزراء المغربي المكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة

    قال رئيس الحكومة المكلف في المغرب، عزيز أخنوش، أنه "سيتم فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة ذات برامج متقاربة".

    إنفوجرافيك... أرقام عن الانتخابات المغربية الأخيرة
    أرقام عن الانتخابات المغربية الأخيرة
    وأعرب أخنوش عن أمله في أن تضم هذه التشكيلة الحكومية، "أعضاء في المستوى، ينفذون الاستراتيجيات الكبرى لجلالة الملك والبرامج الحكومية".

    وحقق حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يتزعمه اخنوش، المرتبة الأولى في الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي وحصل على 102 مقاعد في البرلمان و9997 في المجالس البلدية.

    في هذا الإطار، قال المحلل السياسي المغربي، الدكتور مصطفى المريني، "إن الانتخابات التي أفرزت للمغرب مشهداً سياسياً ستؤدي بالطبع إلى حكومة سياسية وليس من المعقول الحديث عن حكومة تكنوقراط، لافتا  إلى أن هناك احتمالية لمشاركة أشخاص تكنوقراط في الحكومة، لكن ذلك سيتم تحت ضغوط سياسية.

    وأضاف أن "حزب التجمع الوطني للأحرار"، أكد أنه ليس هناك أي خطوط حمراء للتحالف مع الأحزاب الأخرى، كما أن الأحزاب التي تصدرت النتائج وراء الحزب الفائز، أكدت هي الأخرى رغبتها في تشكيل تحالف حكومي، قادر على مواجهة التحديات السياسية و الاقتصادية التي تواجه المغرب.

    مصادر سورية تؤكد أن معركة إدلب قد تنطلق في أي لحظة

    توقع مصدر ميداني سوري اشتعال المعارك بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة المتحصنة في ريف إدلب الجنوبي "في أي لحظة" خلال الأيام المقبلة.

    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أثناء رحلة عمل إلى مدينة سان بطرسبورغ، روسيا 6 سبتمبر 2021
    © Sputnik . Russian Ministry of Affairs
    لافروف: روسيا تقترح على تركيا سبلا لحل قضية إدلب شمالي سوريا
    وأكد أن جبهات ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي شهدت تصعيدا استثنائيا خلال الأسبوعين الماضيين على خطوط التماس، بالتزامن مع حشود عسكرية للمجموعات المسلحة إلى محاور جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.

    وأكد أن هناك تنسيق مع الجانب الروسي لكل الاحتمالات على أرض الميدان، مشددا على ضرورة العمل على إبعاد خطر المسلحين عن المناطق المدنية في ريف حماة الشمال الغربي، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يتم إلا من خلال العمل الميداني، وخاصة بعد فشل تركيا في تطبيق كل الاتفاقات السابقة" .

    في هذا الصدد، قال اللواء يحيى سليمان الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، إن معركة إدلب الآن أصبحت أولوية، معربا عن اعتقاده "أن التحضيرات للمعركة قد بدأت بالفعل"، لكنه أكد أن موعد انطلاق المعركة ستكشفه الأيام المقبلة".

    وأضاف سليمان أنه لا يستطيع تأكيد ما قاله مصدر ميداني سوري بأن معركة إدلب قد تنطلق في أي لحظة، مشيرا إلى أن ذلك يعود بالدرجة الأولى إلى الحليف الروسي الذي يستطيع أن يضغط أكثر على الجانب التركي ليلتزم بالاتفاقيات المعقودة معه والتي أطالت أمد وجوده في الشمال السوري.

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    حكومة لبنان الجديدة
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