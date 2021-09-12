رئيس الوزراء العراقي يزور طهران... الاتحاد التونسي للشغل يدعو لإجراء انتخابات نيابية مبكرة

الموضوعات: رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يبدأ زيارة رسمية لطهرن؛ الاتحاد التونسي للشغل يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية في تونس؛ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول إن لهروب الأسرى الفلسطينيين تداعيات إقليمية كبيرة.

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يبدأ زيارة رسمية لطهرن

توجه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، إلى إيران في زيارة رسمية على رأس وفد كبير رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعلن الكاظمي في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، أن زيارته إلى طهران، تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق التعاون، مؤكدا "إن العراق نجح في الاضطلاع بدور محوري بالمنطقة".

وأشار البيان، إلى أن الزيارة ستبحث الملفات ذات الاهتمام المشترك وتعضيد جهود نشر التنمية المستدامة، لافتا إلى أن رئيس مجلس الوزراء العراقي، سيجتمع بعدد من القيادات الإيرانية.

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي العراقي، عدنان السراج، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لإيران، تأتي ضمن البرنامج المخطط له بزيارة دول الجوار لتقريب وجهات النظر وعقد اتفاقيات.

وأوضح أن زيارة الكاظمي، تهدف " لتمديد ولايته والحصول على موافقات من الدول ذات التأثير على المشهد السياسي العراقي مع قرب إجراء الانتخابات في العاشر من أكتوبر المقبل".

ونفى أن يكون هناك رابط بين الزيارة وقصف مطار إربيل لأن وقت الزيارة في ذكرى الحادي عشر من سبتمبر والجهات التي تريد خروج الولايات المتحدة تريد أن تعطي رسالة للأمريكيين".

الاتحاد التونسي للشغل يدعو إلى انتخابات نيابية مبكرة لإنهاء الأزمة السياسية في تونس

طالب الاتحاد التونسي للشغل، بإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، لتشكيل برلمان جديد، يناقش مجددا الدستور من أجل تغيير النظام السياسي.

جاء ذلك في كلمة أدلى بها الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي، في ولاية المنستير، بخصوص يوم العلم، في الاتحاد الجهوي في المنطقة.

ودعا الطبوبي إلى ضرورة وضوح الرؤية في تونس، والمسار الذي سيسلكه الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأوضح أن جميع المواطنين في تونس يؤيدون تغيير الوضع الحالي في البلاد، من خلال مشاركة المكونات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

في هذا الصدد، قال الكاتب والمحلل السياسي التونسي، منذر ثابت، إن الاتحاد التونسي للشغل يؤكد على ضرورة تغيير تشكيلة البرلمان دون القفز على دور هذه المؤسسة الحيوية في النظام الديمقراطي، وأن تكون هي صاحبة قرار تغيير الدستور من عدمه.

وأشار إلى أن الاتحاد التونسي يرى أن الأهم من هذا هو ضرورة وجود سلطات متوازنة، كما أن مبدأ الفصل بين السلطات مسألة ضرورية وهامة، لذلك يشدد الاتحاد على ضرورة الذهاب لانتخابات تشريعية، لكن الذهاب لهذه الانتخابات لا يعني أن بنية النظام لا يمكن أن تتغير.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقول إن لهروب الأسرى الفلسطينيين تداعيات إقليمية كبيرة

قال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي، إن واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين من سجن جلبوع، تنطوي على تداعيات إقليمية وانعكاس على قطاعات أخرى.

و نقلت صحيفة معاريف العبرية عن كوخافي، أن "للحادث تداعيات إقليمية وانعكاس على جبهات أخرى و أن الجيش مستعد لجميع السيناريوهات".

وأضاف أن " الجيش سيواصل جهود البحث حتى القبض على أي إرهابي فر"، لافتا إلى أن "آلاف المقاتلين في الميدان وفي المقرات وفي وحدات المخابرات يحاولون القبض على الإرهابيين"، بحسب قوله.

وتمكنت قوات الأمن الإسرائيلي حتى الآن من إعادة اعتقال 4 أسرى من الستة الفارين من سجن جلبوع، فيما أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن أي صفقة تبادل أسرى مرتقبة مع إسرائيل سوف تتضمن الأسرى الستة الهاربين.

في هذا الصدد، قال المتخصص بالشأن الإسرائيلي، عليان الهندي، إن إعادة اعتقال 4 أسرى من الستة الذين فروا من سجن جلبوع، يفوت فرصة اندلاع المواجهات والتصعيد سواء من غزة أو الضفة الغربية.

وأضاف أن أي تصعيد عسكري بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة على خلفية موضوع هروب الأسرى، كان سيكون له انعكاسات على الإقليم بشكل عام لذلك كانت إسرائيل حريصة على عدم قتل الأسرى.