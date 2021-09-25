أردوغان يقول إن واشنطن تدعم جماعات إرهابية في سوريا... الجزائر تحذر من خطوات تصعيدية جديدة ضد المغرب

الموضوعات: أردوغان يقول إن واشنطن تدعم جماعات إرهابية في سوريا والعلاقات معها يجب أن تكون في وضع مختلف، إيران تعلن التوصل لتفاهمات مع بغداد لنزع سلاح المنظمات الكردية شمال العراق، مسؤول جزائري يحذر من خطوات تصعيدية جديدة ضد المغرب.

أردوغان يقول إن واشنطن تدعم جماعات إرهابية في سوريا والعلاقات معها يجب أن تكون في وضع مختلف

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة الارتقاء بالعلاقات التركية- الأمريكية لتحتل مكاناً غير ما هي عليه الآن.

وأضاف أردوغان أن "الولايات المتحدة تدعم حالياً التنظيمات الإرهابية أكثر بكثير مما كان متوقعاً، في الوقت الذي ينبغي لها فيه أن تكافح تلك التنظيمات"، في إشارة للتنظيمات الكردية في سوريا.

واعتبر الرئيس التركي، أن الحكومة السورية أصبحت تشكل "بؤرة تهديد" على جنوب تركيا، معربا عن توقعه أن "تسلك روسيا نهجا مختلفا" لإبداء التضامن مع أنقرة، على حد قوله.

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري،غسان يوسف، أن أردوغان يريد أن يستقطب الجانب الروسي لدعم تركيا في سوريا، لكنه أكد أن هذه المحاولات لن تنجح، لأن الموقف الروسي من الوجود الأمريكي والتركي الغير شرعي في سوريا واضح.

وأوضح أن سوريا تقف الآن على أعتاب معركة فاصلة لخروج القوات الأمريكية والتركية من أراضيها، وكذلك تحرير كل المناطق من المجموعات الإرهابية، ومن المتوقع أن الأشهر القادمة ستكون حاسمة باعتبار أن روسيا وسوريا مصممتان على طرد المجموعات الإرهابية و استيعاب السوريين مرةً أخرى على جميع الأراضي السورية".

إيران تعلن التوصل لتفاهمات مع بغداد لنزع سلاح المنظمات الكردية شمال العراق

قال وزير الأمن الإيراني، إسماعيل خطيب، إن طهران توصلت لتفاهمات مع بغداد لنزع سلاح الفصائل المسلحة الكردية المناوئة لإيران في أسرع وقت.

ووجه خطيب تحذيرا "للقواعد الأمريكية والإسرائيلية في إقليم كردستان"، مؤكدا أن أي عمل لزعزعة الأمن والاستقرار في إيران سيواجَه "برد قوي وهجومي من قبل القوات الإيرانية الباسلة"، بحسب وكالة فارس.

وكان الجيش العراقي وصف تصريحات رئيس هيئة أركان الجيش الإيراني، محمد باقري، بشأن وجود تهديدات ضد طهران من الأراضي العراقية بغير المبررة، مؤكدا رفضه استخدام الأراضي العراقية للعدوان على أي من دول الجوار.

في هذا الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة بغداد، د. إحسان الشمري، إنه لا يوجد اتفاق رسمي ما بين العراق وإيران لنزع سلاح الفصائل المسلحة الكردية المناوئة لطهران.

وأوضح الشمري أن ما حدث هو تفاهمات إيرانية عراقية بأن لا تكون الأراضي العراقية مصدر لتهديد الأمن القومي لجيرانها".

وأشار "أن الحكومة العراقية أكدت أن بغداد لن تسمح لأي جهة أياً كانت أن تستخدم الأراضي العراقية لزعزعة استقرار دول الجوار.

مسؤول جزائري يحذر من خطوات تصعيدية جديدة ضد المغرب

حذر دبلوماسي جزائري كبير من أن بلاده قد تلجأ إلى مزيد من الإجراءات التصعيدية في خلافها مع المغرب، بعد قطع العلاقات وإغلاق المجال الجوي.

وقال عمار بلاني مسؤول ملف دول المغرب العربي بوزارة الخارجية الجزائرية لوكالة رويترز، إنه "من غير الممكن استبعاد اللجوء لإجراءات إضافية دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات التي ربما تكون موضع دراسة".

وأعلنت الجزائر قبل أيام قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المملكة المغربية، متهمة المغرب بتنفيذ ما وصفته بـ"الأعمال الدنيئة" ضدها، موضحة أن "عداء المغرب ممنهج ومبيت".

في هذا السياق، قال المحلل السياسي الجزائري، د. توفيق بوقاعدة، إن المسؤلين الجزائريين يتحدثون عن كل الإجراءات التي من شأنها الحد من العلاقات الجزائرية المغربية سواء في بعدها الاقتصادي أو في بعدها الدبلوماسي.

لكنه أشار إلى أنه لا يمكن استبعاد البعد العسكري في حالة وجود أي اختراق أو تصعيد آخر من قبل المملكة المغربية باتجاه الجزائر؛ لكنه أكد أن البعد العسكري سيكون آخر الاحتمالات التي تلجأ إليها الجزائر في مواجهة هذه الاستفزازات المغربية، بحسب قوله.

وأوضح أن الكرة الآن في مرمى صانع القرار المغربي، لأن كل الخيارات مفتوحة إلى أن تتلاشى أسباب نشوب هذه الأزمة من بدايتها، مؤكدا أن العلاقة بين الجزائر والمغرب لا تحتاج إلى وساطات بقدر حاجتها إلى التزام.