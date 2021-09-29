تسجيل
15:20 GMT29 سبتمبر/ أيلول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    مستشار الأمن القومي الأمريكي في مصر... فرنسا تقلص التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202109291050291214-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8/

    الموضوعات: مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث في مصر قضايا ليبيا وحقوق الإنسان وفلسطين؛ فرنسا تقلص التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب بعد خلاف بسبب الهجرة؛ ماكرون يقول إن الصفقات العسكرية مع اليونان ليست موجهة ضد أحد.

    مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث في مصر قضايا ليبيا وحقوق الإنسان وفلسطين

    قال البيت الأبيض في بيان إن «جيك سوليفان مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي سيعقد اجتماعات غدا مع مسؤولين مصريين في القاهرة بشأن قضايا حقوق الإنسان، والانتخابات الليبية والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية».

    وقالت المتحدثة الرسمية باسم مجلس الأمن الوطني في البيت الأبيض، إيميلي هورن: "سيناقش الوفد الأميركي والوفد المصري دعم الانتخابات في ليبيا والأمن الوطني، بما فيه في دول القرن الافريقي. وسيؤكد المستشار ساليفان ضرورة الالتزام بحقوق الإنسان في إطار العلاقات الاستراتيجية المشتركة".

    كانت واشنطن قد حجبت ما قيمته 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر، حتى تتخذ القاهرة خطوات محددة تتعلق بحقوق الإنسان. 

    في حديثه لـ «عالم سبوتنيك» قال دكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية والشؤون الأمريكية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية:

    «إن زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي لمصر في هذا التوقيت تمثل أهمية كبيرة سواء من حيث الدوافع أو النتائج المترتبة عليها». وأضاف أن «الزيارة تأتي كذلك وسط حالة من الفتور والاستياء لدى الجانب المصري خاصة بعد قرار إدارة بايدن تعليق جزء من المساعدات العسكرية وربطها بحالة حقوق الإنسان في مصر بل وصل الأمر بالضغط على الجانب المصري للإفراج عن أسماء محددة». 

    وأضاف أحمد أن «سوليفان يحاول التهدئة والتأكيد على الشراكة في العلاقة ويوجه رسالة بأن الإدارة الأمريكية تقدر المصالح المشتركة وجاءت الزيارة في هذا التوقيت منعا لتفاقم التصعيد».

    كما أوضح سيد أحمد أن الفترة السابقة شهدت تقاربا للرؤى بين القاهرة وواشنطن فيما يتعلق بمقاربة الملف الليبي، وضرورة المضي قدما في خارطة الطريق وصولا إلى إجراء الانتخابات في موعدها في ديسمبر كانون الأول، أيضا هناك توافق على قضية إخراج قوات المرتزقة والميليشيات من ليبيا لكن هناك بعض التباينات منها التحفظات الأمريكية والموقف مثلا من المشير خليفة حفتر لكن القاهرة تدعم كافة الأطراف.

    فرنسا تقلص التأشيرات لمواطني الجزائر والمغرب بعد خلاف بسبب الهجرة

    قال جابرييل أتال المتحدث باسم الحكومة اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ستقلص عدد التأشيرات التي تتيحها لمواطني دول المغرب العربي نظرا لرفض حكومات تلك الدول قبول المهاجرين غير الشرعيين الذين تُعيدهم السلطات الفرنسية لبلادهم.

    وأوضح أتال أن الحكومة الفرنسية ستخفض إلى النصف عدد التأشيرات التي تتاح لمواطني الجزائر والمغرب كما ستقلص تلك المتاحة للتونسيين بمقدار الثلث تقريبا.

    وقال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة للصحفيين في الرباط إن «القرار ظالم ولا يعكس واقع التعاون القنصلي على مكافحة الهجرة غير الشرعية».

    وأصبحت الهجرة قضية رئيسية في حملة انتخابات الرئاسة الفرنسية المقرر إجراؤها في أبريل نيسان العام المقبل، حيث تتحدى أحزاب يمينية ويمينية متطرفة سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون المنتمي لتيار الوسط. 

    وفي حديثه لـ «عالم سبوتنيك» قال بوزيان مهماه الكاتب والمحلل السياسي الجزائري:

    «إن الجانب الإنساني أساسي في هذه المسألة حيث يجب أن يوضع ضمن أطره الدولية والأممية، فتنقل الأشخاص حق مكفول ضمن القوانين المنظمة والتي تقرها سياسات كل الدول، إذن فالحديث عن الهجرة يستتبع ذكر الهجرة غير الشرعية، ومنبتها ليس فقط الأوضاع السياسية والاجتماعية في المنطقة المغاربية، فالحد من التأشيرات يضع طموحات الشباب المغاربي أمام الجدار، ويقصي أحلامهم في أوروبا».

    وأضاف مهماه أن «الجانب الفرنسي وما يفعله الآن يجر الانتقادات للرئيس الحالي وهذا ما يضر بالمصالح الفرنسية أكثر منه إضرارا بالمصالح المغاربية التي تضررت بالفعل منذ بعيد لأن الحد من التنقل ولجوء فرنسا إلى الهجرة الانتقائية يؤدي باستمرار إلى استنزاف العقول وبالتالي فالحد من التأشيرات إضرار بالحق الإنساني في التنقل وهو فعل يغذي الهجرة غير الشرعية لا محالة».

    ماكرون يقول إن الصفقات العسكرية مع اليونان ليست موجهة ضد أحد

    قال الزعيمان اليوناني والفرنسي إن اليونان وقعت اتفاقا مع فرنسا لشراء ثلاث فرقاطات جديدة فرنسية تبلغ قيمتها نحو ثلاثة مليارات يورو مع إتاحة خيار لشراء فرقاطة رابعة.
    وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إن الاتفاق سيدعم سيادة البلدين. وأكد ماكرون أن الاتفاق ليس "موجها ضد أحد"، وأنه "يساهم في الاستقلال الأوروبي والأمن الدولي". وقال إنه «يتعين على أوروبا الكف عن السذاجة عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحها وبناء قدراتها العسكرية الخاصة». 

    ودخلت فرنسا في أزمة دبلوماسية لم يسبق لها مثيل مع الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا في وقت سابق من هذا الشهر بسبب اتفاق أمني نووي ثلاثي أدى إلى تراجع كانبيرا عن عقد لشراء غواصات فرنسية التصميم بمليارات الدولارات.

    وفي حديثه لـ «عالم سبوتنيك» قال علي المرعبي رئيس تحرير مجلة كل العرب الصادرة في باريس:

    «إن الاتفاق الذي تم بين الرئيس ماكرون ورئيس وزراء اليونان هو بكل الدلائل رد على الإهانة والخسارة الفرنسية الكبيرة جراء إلغاء صفقة الغواصات مع استراليا والتي يقف خلفها بريطانيا والولايات المتحدة».

    وأضاف المرعبي أن "فرنسا منذ فترة طويلة تحاول الابتعاد عن تأثير الناتو بقرارها في أوروبا بل على سياستها الأوروبية خاصة وقد تبلور هذا الموقف الفرنسي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحتى لا تنجح الولايات المتحدة في اجتذابها وابتزازها لأوروبا دائما بحجة الحماية من العدو، إذن هناك توجه فرنسي يبدو على شكل استقلالية استراتيجية عسكرية عن حلف الناتو».

    للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعوا «عالم سبوتنيك»… 

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    الزوار يشاهدون فريق الاستعراض الجوي الصقر الأحمر التابع لسلاح الجو الصيني، في معرض الصين الدولي للطيران والفضاء، أو معرض الصين الجوي، في تشوهاى، مقاطعة قوانغدونغ، الصين 28 سبتمبر 2021.
    أكبر معرض جوي صيني في العالم
    حظر تسريحات الشعر واللحى الأنيقة في أفغانستان
    حظر تسريحات الشعر الأنيقة وحلق اللحى في أفغانستان
    مقارنة عسكرية بين صربيا وكوسوفو
    مقارنة عسكرية بين صربيا وكوسوفو
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك