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    عالم سبوتنيك

    مسيرات سودانية تطالب بتسليم السلطة للمدنيين.. الحوثي يرد على بن سلمان ونجاح ثاني صفقة لتبادل الأسرى

    عالم سبوتنيك
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    موضوعات حلقة اليوم: مسيرات سودانية تطالب بتسليم السلطة للمدنيين ولا رد من المجلس العسكري، والحوثي يرد على بن سلمان، ونجاح ثاني صفقة لتبادل الأسرى في اليمن، وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين وقاعدة أمريكية في رسالة لإيران.

    مسيرات سودانية تطالب بتسليم السلطة للمدنيين ولا رد من المجلس العسكري

    أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لفض مظاهرة في العاصمة الخرطوم شارك فيها نحو 20 ألف شخص دعما لعملية انتقال للديمقراطية بقيادة مدنية.

    وكشفت محاولة انقلاب الأسبوع الماضي، التي اتهم المسؤولون جنودا موالين لنظام عمر البشير السابق بالضلوع فيها، عن انقسامات كبيرة بين الجماعات العسكرية والمدنية التي تتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية من المفترض أن تستمر حتى عام 2023 وتفضي إلى انتخابات.

    وجاء العديد من المتظاهرين من خارج الخرطوم بالحافلات والقطارات من مدينتي عطبرة ومدني مثلما كان الحال خلال الاحتجاجات ضد الحكم العسكري بعد الإطاحة بحكم البشير.

    وقال الكاتب والمحلل السياسي السوداني، محمد كامل، إن:

    "المسيرات التي خرجت في السودان "تعبر عن رغبة الشعب السوداني في تطبيق أهداف ثورة ديسمبر بنقل السلطة كاملة للمدنيين". وأوضح أن هناك "وثيقة دستورية تحكم الفترة الانتقالية وأقرت شراكة بين العسكريين والمدنيين في السلطة الانتقالية ولكل طرف منهما دور معلوم ينتهي بانتهاء الفترة الانتقالية".

    وأضاف كامل: "بعض الأطراف في السلطة ضللت المواطنين بالقول إن العسكريين يتسلطون على الفترة الانتقالية وبالتالي لابد من الخروج لردعهم والتأكيد على مدنية الدولة".

    وأشار إلى أن "المكون العسكري لم يصرح بأنه لن يسلم السلطة للمدنيين لأن هناك وثيقة تحكم الأطراف ولها جداول زمنية محددة لتسليم رئاسة المجلس السيادي للطرف المدني".

    ولفت إلى أن هناك "بعض القوى تريد أن تزيح المكون العسكري من السلطة غير آبهة بالوثيقة الدستورية وهذا الخلط تسبب في خروج المسيرات والمسيرات المضادة وكل هذه الأمور تحتاج إلى وساطة من العقلاء لكي يعيدوا ترتيب المشهد واستمرار السلطة بالشراكة المقررة دستوريا إلى نهايتها في 2024".

    الحوثي يرد على بن سلمان... ونجاح ثاني صفقة لتبادل الأسرى في اليمن  

    جدد رئيس الوفد المفاوض في جماعة "أنصار الله" اليمنية والناطق باسمها، محمد عبد السلام، اشتراط جماعته وقف العمليات العسكرية للتحالف العربي بقيادة السعودية، ورفع القيود التي يفرضها على المنافذ التي تديرها؛ لتحقيق السلام في اليمن.

    ويأتي موقف "أنصار الله" المفاوض، بعد تأكيد ولي العهد السعودي، خلال لقائه في العاصمة السعودية الرياض، مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن مبادرة بلاده يمكنها إنهاء الأزمة اليمنية.

    على صعيد آخر أنجز الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً، وجماعة "أنصار الله"، أكبر صفقة تبادل أسرى في محافظة تعز جنوب غربي اليمن عبر وساطة محلية، فيما تمثل ثاني صفقة تبادل بين الجانبين خلال أسبوعين.وتم الإفراج عن 136 أسيراً ومختطفاً لدى أنصار الله، مقابل إطلاق قوات الجيش اليمني في المحافظة سراح 70 من مقاتلي الجماعة".

    قال الكاتب والمحلل السياسي اليمني، محمد الديلمي، إن:

    "السعودية رفضت لقاء وزير الدفاع الأمريكي قبل زيارة مستشار الأمن القومي لها الذي عرض على الرياض وقف الحرب تماما".

    وذكر أنه "لم يخرج من السعودية بيان إلا بعد يومين من الزيارة وهذا يعني أن السعودية ما زالت مصرة على أن تفرض سلاما بشروطها المتمثلة في المرجعيات الثلاث".

    وأوضح أن "كل القوى الفاعلة لم تعد تعطي قيمة لتلك المرجعيات وتريد حلا جذريا لمسألة وقف الحرب في اليمن لأنها تسببت في أكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم في القرن الحادي والعشرين".

    وأضاف: "للسعودية أهداف في اليمن خاصة المهرة لأنها تريد تمرير خط أنابيب لنفطها حتى يصل إلى بحر العرب ويتجاوز مضيق هرمز ولا تريد سلاما إلا بتحقيق شروطها".

    وزير خارجية إسرائيل يزور البحرين وقاعدة أمريكية في رسالة لإيران

    استضافت البحرين وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في أرفع زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إسرائيلي للدولة الخليجية منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي، كما شملت الزيارة جولة في قاعدة أمريكية في رسالة لموقف مشترك في مواجهة إيران.

    واجتمع لابيد مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد آل خليفة.

    وطبّعت البحرين والإمارات العلاقات مع إسرائيل في اتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة تعرف باسم اتفاقات أبراهام التي بُنيت على عوامل مشتركة من المصالح التجارية إلى المخاوف بشأن إيران. وحذا السودان والمغرب حذوهما.

    وفي قطاع غزة، انتقدت حركة حماس البحرين لاستضافتها لابيد، وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم إن هذا يمثل "تشجيعا للاحتلال على مواصلة جرائمه بحق شعبنا الفلسطيني ومقدسات الأمة".

    قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني محمد المذحجي إن:

    "هذه الزيارة لها علاقة مباشرة بالدور المطلوب من إيران أن تلعبه في المنطقة، خاصةً بعد مجيء -إبراهيم رئيسي-رئيساً لإيران وهو محسوب على الجناح الذي يريد علاقات طيبة مع الصين والاتفاقية الاستراتيجية بين إيران والصين، علماً بأن الولايات المتحدة تعتبر الصين الخطر الرئيسي والوجودي على الولايات المتحدة والمصالح الأمريكية في العالم".

    وأضاف المذحجي أنه "من هنا يمكن تفسير أسباب هذه الزيارة وكذلك التصعيد الذي نشهده على الحدود مع أذربيجان في الشمال، مشيراً إلى أن إيران تجري مناورات كبيرة على الحدود مع أذربيجان التي لديها علاقات طيبة مع إسرائيل وكل ما نشهده في المنطقة يحدث بسبب الصراع الصيني الأمريكي واصطفاف دول المنطقة مع الصين من ناحية ودول أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى".

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