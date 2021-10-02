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    عالم سبوتنيك

    البرلمان التونسي يعلن أنه في حالة انعقاد دائم..وإيران تقوم بمناورات عسكرية قرب الحدود مع أذربيجان

    عالم سبوتنيك
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    البرلمان التونسي يعلن أنه في حالة انعقاد دائم ويُحمل الرئيس مسؤولية تأزم الأوضاع السياسية، ورغم انتقادات باكو، الجيش الإيراني يبدأ مناورات قرب الحدود مع أذربيجان، وانتهاء اجتماعات المغرب دون توافق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات الليبية.

    البرلمان التونسي يعلن أنه في حالة انعقاد دائم ويُحمل الرئيس مسؤولية تأزم الأوضاع السياسية

    أصدرت رئاسة مجلس النواب التونسي بيانا دعت فيه إلى اعتبار مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم، وحملت الرئيس  التونسي قيس سعيد "المسؤولية الكاملة عن إغلاق المجلس" داعية النواب "لاستئناف عملهم".

    وجددت رئاسة البرلمان التونسي موقفها الرافض للإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيّد ومنها تجميد مجلس النواب، واعتبرتها "باطلة".

    وقالت رئاسة المجلس في بيان إنها تعتبر إجراءات سعيّد "تعطيلا فعليا للدستور التونسي وسطوا على صلاحيات مجلس نواب الشعب وتجميعا مخيفا لكل السلطات في يد فرد واحد".

    في هذا السياق، قال المحلل السياسي التونسي، محمد بوعود، إن حركة النهضة لا تراهن على شيء في الوقت الحاضر إلا محاولات مستميتة للبقاء في المشهد السياسي، لكنه أكد أن الدائرة تضيق أكثر كون مجلس النواب أصبح مجمدا، فيما يقبع أبرز حلفاء النهضة إما قيد الإقامة الجبرية أو في السجون، إضافة للانقسام داخل حركة النهضة نفسها.

     وأضاف أن ما يحدث الآن هو محاولة أخيرة من النهضة لإثبات الوجود ورسالة لمن بقي معها أو من في الخارج بأن  مجلس النواب مازال هو السلطة الشرعية، لكن هذه السلطة الشرعية معطلة بحكم الأمر الواقع منذ 25 يوليو تموز.

    رغم انتقادات باكو، الجيش الإيراني يبدأ مناورات قرب الحدود مع أذربيجان

    بدأ الجيش الإيراني، مناورات عسكرية في شمال غرب البلاد قرب الحدود مع أذربيجان، وذلك بعد أيام من انتقادات وجهتها باكو لهذه الخطوة.

    وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن إجراء مناورات عسكرية هو قرار "سيادي"، مشددة على أن طهران لن تتسامح مع  أي "تواجد إسرائيلي" على حدودها"، في إشارة للتعاون العسكري المتزايد بين أذربيجان وإسرائيل.

    وقال قائد القوات البرية الإيرانية، كيومرث حيدري، إن المناورات تهدف إلى تعزيز الجهوزية القتالية للوحدات العسكرية في هذه المنطقة.

    في هذا الصدد، قال رئيس مركز الدراسات العربية الإيرانية، علي نوري زادة، إن المناورات العسكرية الإيرانية، تأتي في إطار الرد على المناورات العسكرية التي أجريت  في العاصمة الآذرية باكو بمشاركة تركيا وأذربيجان وباكستان.

    وأكد أن المناورات  الإيرانية للتأكيد أيضا على أن إيران لديها القوة والقدرة لمواجهة أي تحدي قد يأتي من الشمال".

    وأوضح أن مشاركة الجيش الإيراني وليس الحرس الثوري الإيراني في المنارورات، يعد دليل على أن إيران تنظر إلى تحديات أكبر باعتبار أن هناك خطراً على أمنها القومي وسيادتها، لأن إسرائيل تشجع أذربيجان مع تركيا وباكستان لتشكيل حلف ما ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على حد قوله.

    انتهاء اجتماعات المغرب دون توافق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات الليبية

    دعا أعضاء وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في ختام الاجتماع التشاوري الذي عقد بالرباط، المجتمع الدولي لدعم العملية الإنتخابية في ليبيا.

    يأتي ذلك فيما لم تتوصل الاجتماعات التي يستضيفها المغرب بين لجنتي البرلمان والأعلى للدولة بليبيا، إلى نتائج محددة بشأن القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات التشريعية.

    وقال سعد بن شرادة عضو المجلس الأعلى للدولة، أن هناك خلافات بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، تتمثل في تمسك لجنة البرلمان بعدم تعديل قانون الانتخابات الرئاسية، فيما تتمسك لجنة الأعلى للدولة بضرورة إدخال تعديلات على القانون، وهو ما يهدد عملية التوافق.

    في هذا الإطار، قال النائب بالبرلمان الليبي، ابراهيم الدرسي، إن رفض مجلس الدولة لقانون الانتخابات الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب، جاء بذريعة ضرورة الاتفاق السياسي والتشاور مع مجلس النواب، و هو ما دفعه في مخالفة صريحة وواضحة لإصدار قانون أخر للرئاسة، مما سبب مشاكل بين القانونين.

    وأكد أن هذا يدل على مدى العجز الذي توصل إليه الطرفان(مجلس الدولة ومجلس النواب) للتوصل إلى توافق أو تفاهمات بشأن قانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، معتبرا أن "هناك عرقلة كبيرة لإجراء الانتخابات في الواقع"، بحسب قوله.

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