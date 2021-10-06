إسرائيل مستعدة لحل النزاع البحري مع لبنان دون شروط.. الأمم المتحدة تضمن نزاهة الانتخابات العراقية

الموضوعات: وزيرة الطاقة الإسرائيلية تقول إن إسرائيل مستعدة لحل النزاع البحري مع لبنان لكن دون أي شروط، والأمم المتحدة تؤكد وضع التدابير اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات العراقية، وماكرون يحاول التهدئة مع الجزائر ويدعو للحوار.

وزيرة الطاقة الإسرائيلية تقول إن إسرائيل مستعدة لحل النزاع البحري مع لبنان لكن دون أي شروط

قالت كارين الحرار، وزيرة الطاقة الإسرائيلية، إن بلادها مستعدة لإحياء جهود حل نزاعها مع لبنان حول ترسيم مياههما الإقليمية في البحر المتوسط لكنها لن تقبل أن تملي بيروت شروط التفاوض.

وأضافت الحرار أن المفاوضات بدأت بخط واحد ثم رفع اللبنانيون الخطوط مشيرة إلى أن هي ليست طريقة للتفاوض. وتوقفت المحادثات السابقة بعد أن قدم كل جانب خرائط متعارضة توضح الخطوط المقترحة للحدود والتي زادت بالفعل مساحة المنطقة المتنازع عليها.

اقرأ أيضا - مصر وإسرائيل تناقشان خطط التعاون في مجال الغاز الطبيعي

وبدأت المحادثات التي تتوسط فيها الولايات المتحدة قبل عام في محاولة لحل النزاع الذي تسبب في إرجاء التنقيب في المنطقة التي يمكن أن تكون غنية بالغاز. وتوقفت المحادثات في مايو/ أيار.

قال المحلل السياسي، ياسر الحريري في حديثه لعالم سبوتنيك، إن "لبنان يضع المصلحة الداخلية في مسألة ترسيم الحدود البحرية وفق ما يخدم رؤيته".

وأوضح أن "الرؤية اللبنانية يتم التفاوض عليها مع الولايات المتحدة والأمم المتحدة والقوى الفاعلة فيما يخص ترسيم الحدود".

وأشار إلى أن "الخرائط تكشف أن لبنان يملك 1200 كيلومتر وليس 860 من المنطقة الخالصة التي رسمت سابقا وهو ما أكد عليه رئيس الجمهورية عندما التقى المبعوث الأمريكي الشهر الماضي".

الأمم المتحدة تؤكد وضع التدابير اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات العراقية

قالت المبعوثة الأممية للعراق جينين بلاسخارت، إن الأمم المتحدة تسعى جاهدة لضمان نجاح الانتخابات العراقية القادمة، مؤكدة أنها سوف تختلف عن سابقاتها مع وجود رقابة دولية وإشراف الأمم المتحدة.

وأضافت جنين بلاسخارت إنه تم توفير 900 مراقب دولي لكي يتواجدوا في جميع مراكز الانتخابات في العراق، بالإضافة إلى أن الإشراف الأممي سيتواجد في 5 محافظات رئيسية وهي بغداد والبصرة وأربيل وكركوك والموصل.

وأكدت جنين أن الانتخابات المقبلة ستكون مغايرة عن انتخابات 2005 ولن يشوبها أي تزوير وبكل الأحوال لن تكون مثل انتخابات 2018 التي شابها التزوير أيضا بحسب تصريحات المبعوثة الأممية.

اقرأ أيضا - رئيس مركز التفكير السياسي العراقي: يوجد خلاف بين مبعوثة الأمم المتحدة ومفوضية الانتخابات العراقية

ويحق لأكثر من 14 مليون عراقي، التصويت في الانتخابات المبكرة، لاختيار 329 نائباً، ضمن 83 دائرة انتخابية في الانتخابات التي تجري يومي السبت والأحد القادمين.

قال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، إن:

"الأمم المتحدة قامت بعدة خطوات فيما يخص الانتخابات العراقية ابتداء من تعيين ممثل عنها معني بشؤون الانتخابات". وأضاف: "أصدر مجلس الأمن قرار رقم 2576 ينص على وجود مراقبين دوليين وهذا يحدث في حالات نادرة جدا وأيضا الدعم الكبير لمفوضية الانتخبات وهذا يعبر عن تطلع الأمم المتحدة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة".

وأشار إلى "وجود خلاف بين مفوضية الانتخابات وممثلة الأمم المتحدة وهذا يشي إلى وجود خلاف حول طبيعة الإجراءات التي لا ترتقي إلى المعايير الدولية في نزاهة الانتخابات".

وأكد على أن "عدد 900 مراقب دولي لا يكفي لمراقبة الانتخابات العراقية في كل المراكز ولكنه يساعد بشكل كبير في كشف التلاعب والتزوير، كما يساعد في اتخاذ المزيد من الإجراءات للحد من التلاعب والتزوير".

ماكرون يحاول التهدئة مع الجزائر ويدعو للحوار

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن أمله في انتهاء التوتر الدبلوماسي القائم مع الجزائر قريبا. وقال ماكرون إنه يتمنى تهدئة الأمور مشيرا إلى أنه من الأفضل اللجوء إلى الحوار مؤكدا أنه تربطه علاقات "ودية جدا" مع الرئيس الجزائري.

واستدعت الجزائر يوم السبت سفيرها في باريس بعد أن نقلت صحيفة لو موند عن ماكرون قوله إن "النظام السياسي العسكري" الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس "كراهية فرنسا". وفي اليوم التالي، أغلقت الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية، وفقا لما قاله الجيش الفرنسي.

يأتي هذا الخلاف إثر توتر حدث الأسبوع الماضي عندما قالت فرنسا إنها ستخفض عدد التأشيرات المتاحة لمواطني بلدان المغرب العربي، وهو الأمر الذي دفع الجزائر إلى الاحتجاج رسميا.

اقرأ أيضا - وزير الخارجية الجزائري يصف تصريحات ماكرون بالإفلاس

أكد الكاتب الصحفي الجزائري، أنور مالك على وجود صراع حقيقي بين فرنسا والجزائر، موضحا أنه "لا يوجد خلاف بين الرئيس ماكرون والنظام الجزائري برمته بل مع دوائر داخل المؤسسة العسكرية".

وقال إن "هذا الأمر يكشف عن خلافات عسكرية وليست سياسية بين البلدين وخاصة ملف مالي تحديدا الذي يتوجه نحو روسيا أكثر من الحليف القديم فرنسا".

ولفت إلى أن "الموضوع يتعلق باحترام القوانين الداخلية للجزائر من قبل الطيران العسكري الفرنسي الذي أخذ طيلة ثمان سنوات ماضية يمر عبر الأجواء الجزائرية وكان باتفاق شفهي في عهد بوتفليقة وهو ما ترفضه الجزائر حاليا".

للمزيد من التفاصيل والأخبار تابعوا "عالم سبوتنيك"...