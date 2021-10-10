إيران تدعو لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي بشروط... بدء الانتخابات البرلمانية العراقية

إيران تدعو لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي بشروط؛ بدء التصويت العام في الانتخابات البرلمانية العراقية؛ "حماس" تعلن استعدادها لإتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

إيران تدعو لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي بشروط

وضع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، شرطا لعودة بلاده إلى مفاوضات الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن عبد اللهيان، أن "النقطة الأساسية التي تعني طهران في هذا الإطار هو أن كل الأطراف المعنية يجب تأتي بنية حقيقية لهذا الشأن".

وأضاف أن "النية الحقيقية في هذا المجال تعني أن تعود كل الأطراف المعنية إلى الالتزام بالتعهدات التي أخذتها على عاتقها سابقاً يما يتعلق بالاتفاق النووي".

في هذا السياق، قال الباحث في الفلسفة السياسية، رامي الخليفة العلي، إن هناك تباعد في وجهات النظر بين الولايات المتحدة من جهة و الجانب الإيراني من جهةٍ أخرى، لأن هناك خلاف حول أكثر من نقطة وأهمها هى مسألة العقوبات.

وأوضح أن إيران تريد رفع كامل العقوبات عنها، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تريد رفع العقوبات المتعلقة بالملف النووي فقط وهذا ما ترفضه إيران حتى الآن.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أيضاً التفاوض حول نقاطٍ أخرى مثل سياسة إيران في المنطقة والصواريخ البالستية ودعم إيران لبعض المليشيات التي تعتبرها الولايات المتحدة ميليشيات إرهابية، وهو ما ترفضه إيران أيضا، معتبرا أن التصريحات الإيرانية قد تكون أحد أسباب عرقلة استئناف المفاوضات للعودة للاتفاق النووي الإيراني.

بدء التصويت العام في الانتخابات البرلمانية العراقية

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في أول انتخابات برلمانية مبكرة يشهدها العراق منذ العام 2003.

و أدلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بصوته في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة العراقية بغداد، داعيا الشعب العراقي للخروج والتصويت في الانتخابات، من أجل تغيير الواقع ومن أجل العراق ومن أجل المستقبل.

من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المبكرة ستكون نقطة تحول في البلاد.

وأضاف إن " الانتخابات فرصة لبناء دولة قادرة ومقتدرة، لتصحح المسارات الخاطئة وتضرب الفساد وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسي واجتماعي جديد".

في هذا الإطار، قال الخبير السياسي و الاستراتيجي العراقي، د.نجم القصاب، إن الانتخابات البرلمانية العراقية، تعد فرصة تاريخية لتغيير الأخطاء والمسارات التي اُرتكبت في الانتخابات السابقة.

وأوضح أن هناك عامل يحفز الناخب لأن يذهب للإدلاء بصوته وهو عامل مفوضية الانتخابات الجديدة التي أثبتت نزاهتها واستقلاليتها، أما العامل الثاني وهو قانون الانتخابات الجديد، الذي يُعد فرصة تاريخية وحقيقية للذين يرغبون أن يغيروا الطبقة السياسية وخصوصاً التشريعية.

"حماس" تعلن استعدادها لإتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل

أعربت حركة "حماس" الفلسطينية، عن استعدادها للدخول في صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، والانخراط في عملية انتخابية لإعادة ترتيب القيادة الفلسطينية.

أكدت حماس في بيان عقب مباحثات مع الجانب المصري، حرصها على إتمام صفقة تبادل جديدة تضمن استجابة إسرائيل لمتطلبات تحرير الأسرى.

ولفتت إلى أنها ستعمل على تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام الذي تحاول إسرائيل استغلاله بفرض الوقائع على الأرض، فيما يتنصل العالم من مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، طلال العوكل، أن فرص نجاح إتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل "ضعيفة وقد يكون صعباً"، لأن الحكومة الإسرائيلية حكومة ضعيفة وهشة لا تستطيع أن تأخذ قرارات ذات أهمية كبيرة، بحسب قوله.

وأوضح إن "حركة حماس تريد أن تأخذ المبادرة من قبلها حتى تقول إن المشكلة ليست عندها وأنها مستعدة لإبرام صفقة تبادل الأسرى، وإنما المشكلة موجودة لدى الجانب الإسرائيلي".