تسجيل
14:23 GMT10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    إيران تدعو لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي بشروط... بدء الانتخابات البرلمانية العراقية

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202110101050393424-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A6%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A-%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D9%88%D8%A8%D8%AF%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9/

    إيران تدعو لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي بشروط؛ بدء التصويت العام في الانتخابات البرلمانية العراقية؛ "حماس" تعلن استعدادها لإتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

    إيران تدعو لاستئناف المفاوضات حول برنامجها النووي بشروط

    وضع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، شرطا لعودة بلاده إلى مفاوضات الاتفاق النووي في العاصمة النمساوية فيينا.

    ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن عبد اللهيان، أن "النقطة الأساسية التي تعني طهران في هذا الإطار هو أن كل الأطراف المعنية يجب تأتي  بنية حقيقية لهذا الشأن".

    وأضاف أن "النية الحقيقية في هذا المجال  تعني أن تعود كل الأطراف المعنية إلى الالتزام بالتعهدات التي أخذتها على عاتقها سابقاً يما يتعلق بالاتفاق النووي".

    في هذا السياق، قال الباحث في الفلسفة السياسية، رامي الخليفة العلي، إن هناك تباعد في وجهات النظر بين الولايات المتحدة من جهة و الجانب الإيراني من جهةٍ أخرى، لأن هناك خلاف حول أكثر من نقطة وأهمها هى مسألة العقوبات.

    وأوضح أن إيران تريد رفع كامل العقوبات عنها، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تريد رفع العقوبات المتعلقة بالملف النووي فقط وهذا ما ترفضه إيران حتى الآن.

    وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أيضاً التفاوض حول نقاطٍ أخرى مثل سياسة إيران في المنطقة والصواريخ البالستية ودعم إيران لبعض المليشيات التي تعتبرها الولايات المتحدة ميليشيات إرهابية، وهو ما ترفضه إيران أيضا، معتبرا أن التصريحات الإيرانية قد تكون أحد أسباب عرقلة استئناف المفاوضات للعودة للاتفاق النووي الإيراني.

    بدء التصويت العام في الانتخابات  البرلمانية العراقية

    فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، للتصويت العام في أول انتخابات برلمانية مبكرة يشهدها العراق منذ العام 2003.

    و أدلى رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بصوته في أحد مراكز الاقتراع في العاصمة العراقية بغداد، داعيا الشعب العراقي للخروج  والتصويت في الانتخابات، من أجل تغيير الواقع ومن أجل العراق ومن أجل المستقبل. 

    من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن المشاركة الواسعة في الانتخابات التشريعية المبكرة ستكون نقطة تحول في البلاد.

    وأضاف إن " الانتخابات فرصة لبناء دولة قادرة ومقتدرة، لتصحح المسارات الخاطئة وتضرب الفساد وتعمل على مراجعة الدستور عبر عقد سياسي واجتماعي جديد".

    في هذا الإطار، قال الخبير السياسي و الاستراتيجي العراقي، د.نجم القصاب، إن الانتخابات البرلمانية العراقية، تعد فرصة تاريخية لتغيير الأخطاء والمسارات التي اُرتكبت في الانتخابات السابقة.

    وأوضح أن هناك عامل يحفز الناخب لأن يذهب للإدلاء بصوته وهو عامل مفوضية الانتخابات الجديدة التي أثبتت نزاهتها واستقلاليتها، أما العامل الثاني وهو قانون الانتخابات الجديد، الذي يُعد فرصة تاريخية وحقيقية للذين يرغبون أن يغيروا الطبقة السياسية وخصوصاً التشريعية.

    "حماس" تعلن استعدادها لإتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل

    أعربت حركة "حماس" الفلسطينية،  عن استعدادها للدخول في صفقة جديدة لتبادل الأسرى مع إسرائيل، والانخراط في عملية انتخابية لإعادة ترتيب القيادة الفلسطينية.

    أكدت حماس في بيان عقب مباحثات مع الجانب المصري، حرصها على إتمام صفقة تبادل جديدة تضمن استجابة إسرائيل لمتطلبات تحرير الأسرى.

    ولفتت إلى أنها ستعمل على تحقيق وحدة الشعب الفلسطيني، وإنهاء الانقسام الذي تحاول إسرائيل استغلاله بفرض الوقائع على الأرض، فيما يتنصل العالم من مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية.

    في هذا الإطار، قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، طلال العوكل، أن فرص نجاح إتمام صفقة جديدة لتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل "ضعيفة وقد يكون صعباً"، لأن الحكومة الإسرائيلية حكومة ضعيفة وهشة لا تستطيع أن تأخذ قرارات ذات أهمية كبيرة، بحسب قوله.

    وأوضح إن "حركة حماس تريد أن تأخذ المبادرة من قبلها حتى تقول إن المشكلة ليست عندها وأنها مستعدة لإبرام صفقة تبادل الأسرى، وإنما المشكلة موجودة لدى الجانب الإسرائيلي".

    انظر أيضا:

    بينيت: التأكد من عدم امتلاك إيران لأسلحة نووية قضية وجودية لإسرائيل
    إيران: العمل جار لتدشين مفاعل خنداب للماء الثقيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    ضيف يصل إلى الحمراء من عرض أزياء مجموعة صيف 2022 من بالينسياغا، في إطار أسبوع الموضة في باريس، فرنسا، 2 أكتوبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    تعليق مواقع التواصل الاجتماعي
    إنفوجرافيك... أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك