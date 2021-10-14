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    الصدر يتعهد بمحاربة الفساد ويجمد عمل سرايا السلام.. الجزائر تعلن تفاصيل مؤامرة إسرائيلية

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    الموضوعات: الصدر يتعهد بمحاربة الفساد وضبط النفس ويجمد عمل سرايا السلام في محافظتين، والجزائر تعلن تفاصيل خيوط مؤامرة إسرائيلية تستهدف استقرار البلاد، وواشنطن تقول إنها لن تسمح لأنصار الله باستهداف السعودية وستدفع العملية السياسية.

    الصدر يتعهد بمحاربة الفساد وضبط النفس ويجمد عمل سرايا السلام في محافظتين

    تعهد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، للشعب العراقي، بأن يحارب الفساد بالقانون، ودعا في تغريدة جميع العراقيين إلى "ضبط النفس، وتقديم المصلحة العامة " قائلا إنه لن "يزعزع السلم الأهلي" وسيقاوم "الاحتلال والإرهاب والتطبيع" وأكد أنه يريد "رئاسة وزراء لا شرقية ولا غربية، ليعيد للعراق هيبته وقوته".

    كان الصدر دعا، في خطاب أعلن فيه تصدر نتائج الانتخابات العراقية، إلى "حصر السلاح بيد الدولة "، وأعلن تجميد عمل "سرايا السلام" في محافظتي ديالي وبابل "انطلاقا من الصالح العام".

    وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال أستاذ الفكر السياسي بالجامعة المستنصرية، د.عصام الفيلي إن:

    "الصدر يمتلك الكثير من الأدوات، ومن الناحية العملية لديه جماهيرية كبيرة، وعدد مقاعد هو الأكبر، لكن أي وعود يعد بها لن تتحقق إلا إذا بدأ بمحاربة الفساد المتغلغل في الطبقة السياسية".

    وأشار الفيلي إلى أن "المناطق التي جمدت فيها سرايا السلام هي ديالى وبابل وسرايا السلام جهدها العسكري موزع، ولدى الصدر استراتيجية لا يريد أن يفصح عنها استنادا إلى المعلومات التي يمتلكها، والتي جمد على أساسها سرايا السلام، ومن قبل ذلك جيش المهدي".  

    الجزائر تعلن تفاصيل خيوط مؤامرة إسرائيلية تستهدف استقرار البلاد

    أعلنت السلطات الجزائرية تفاصيل "مؤامرة إسرائيلية تستهدف استقرار البلاد"، وقال بيان إن "اعترافات ووثائق ومستندات" عثر عليها لدى حركة "الماك" الانفصالية كشفت علاقة هذه الجماعة بإسرائيل والمغرب.

    وبث التلفزيون الجزائري، الأربعاء، اعترافات أشخاص ينتمون للحركة الانفصالية حول نشاط مسلح، وأشارت التحقيقات إلى أن المتورطين كانوا على اتصال مع جهات إسرائيلية تحت غطاء مؤسسات "مجتمع مدني" وإن المخطط كان يتم تدبيره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأفاد البيان بأن الجماعة كان بحوزتها أسلحة وعتاد حربي ورايات ومنشورات تحريضية.

    وفي هذا السياق، قال المحلل السياسي فيصل مطاوي إن:

    "الموقوفين في هذه القضية ضبطت معهم أسلحة ومعدات رقمية، ولهم علاقة بمنظمة الماك التي تطالب باستقلال منطقة القبائل والتي تربطها علاقة بإسرائيل وبالمغرب، ومن الدلائل التي تحدثت عنها السلطات الجزائرية أن فرحات مهني مدير الماك سبق أن زار إسرائيل والمغرب وتحدث في الإعلام الإسرائيلي عن علاقات صداقة ستربط إسرائيل بما يسمي دولة القبائل عند إعلانها مستقبلا".

    وأشار مطاوي إلى أن "الإجراءات القانونية المحلية، والقانون الدولي يكفلان للمتهمين محاكمة قضائية عادلة وشفافة، وقد تلجأ السلطات الجزائرية للمنظمات الأممية مثل الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية لمحاكمة هؤلاء". 

    واشنطن تقول إنها لن تسمح لـ "أنصار الله" باستهداف السعودية وستدفع العملية السياسية

    نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مسؤول رفيع، الأربعاء، قوله إن بلاده لن تسمح بـ "استمرار استهداف الحوثيين للأراضي السعودية"، وذلك "من خلال دفع العملية السياسية"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تتعامل مع السعودية "كشريك".

    وخلال إحاطة صحافية حول الأزمة اليمنية، قال المسؤول الذي اشترط عدم نشر اسمه، إن إدارة الرئيس جو بايدن تولي "تركيزا كبيرا لحل الأزمة اليمنية، وسنقوم بذلك بالشراكة مع السعودية والحكومة اليمنية"، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية وصلت إلى قناعة تامة بأنه "لا يوجد حل عسكري" لهذه الأزمة.

    وقال خبير الشؤون الأمريكية عاطف الغمري إن:

    "بيان إدارة بايدن يشتمل على تناقض واضح، فمن ناحية هذه الإدارة لم تستقر على رؤية واضحة بشأن قضايا الشرق الأوسط بسبب اختلاف الفرقاء داخل الإدارة، ومن جانب آخر أمريكا تأثرت بهذا الانقسام فيما يتعلق بالرؤية للإرهاب وتمثل ذلك في انسحابها المفاجئ من أفغانستان".

    وأكد الغمري إلى أن "ما قيل عن دفع العملية السياسية هو مجرد بيان لن يؤدي إلى نتيجة، وذلك بسبب ارتباط الحوثيين الشديد بإيران، لكن لم يحدث تغير حقيقي من إدارة بايدن تجاه السعودية أو الشرق الأوسط، نظرا لعدم تبلور رؤية أمريكية تجاه المنطقة وقضاياها".

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