تسجيل
17:15 GMT17 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    نائب وزير الخارجية الروسي في زيارة لسوريا... احتجاجات بالسودان تطالب بإقالة الحكومة الانتقالية

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202110171050460112-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9/

    الموضوعات: نائب وزير الخارجية الروسي يصل سوريا في زيارة تستمر ليومين. وزير العدل اللبناني يؤكد أن القاضي البيطار يحق له استدعاء من يريد في قضية مرفأ بيروت. احتجاجات بالسودان تطالب بإقالة الحكومة الانتقالية.

    نائب وزير الخارجية الروسي يصل سوريا في زيارة تستمر ليومين

    أعلن مصدر في السفارة الروسية في دمشق، أن نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي فيرشينين، سيصل إلى سوريا، الأحد 17 اكتوبر تشرين الأول، في زيارة تستمر يومين.

    وأضاف المصدر  إن "زيارة سيرغي فيرشينين لدمشق ستستمر يومين، ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين رفيعي المستوى السوريين".

    يأتي ذلك فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أتراك أن أنقرة تستعد لعمل عسكري ضد جماعة كردية في شمال سوريا، لكنهما أكدا أن هذا العمل متوقف على فشل المحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا حول هذا الشأن.

    في هذا السياق، قال عبد القادر عزوز المستشار بمجلس الوزراء إن زيارة نائب وزير الخارجية السوري لدمشق، تأتي في إطار التشاور بين دمشق وحلفائها، تزامنا مع التطورات التي تحدث في الشمال السوري.

    وأشار إلى أن القاء يأتي أيضا تزامنا مع انعقاد اللجنة الدستورية في جنيف التي يتطلع البعض لأن تنجز تقدما في المسار السياسي بعيدا عن أشكال التدخلات الخارجية.

    وأضاف عزوز أن التنسيق مستمر بيننا وبين الروس ضد التدخلات التركية السافرة في سوريا، مشيرا إلى أن قرار الدولة السورية الآن من أجل بسط السيطرة على كامل الأراضي السورية، وهي مسألة سيادية.

    وزير العدل اللبناني يؤكد أن القاضي البيطار يحق له استدعاء من يريد في قضية مرفأ بيروت

    وصف وزير العدل اللبناني هنري خوري قاضي التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بأنه "سيد" هذا الملف، مشيرا إلى أن "البيطار يحق له استدعاء من يريد".

    وفي كلمة له أمام حشد من مجموعة "نون" النسائية في بيروت التي نظمت تحركا أمام منزله في منطقة الحازمية، قال خوري إن "القانون هو الذي يحكم كل المواقف وأنه متمسك بالقانون وسيبقى متمسكا به".

    وأضاف أنه "التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرا إلى أنه لم يطلب منه إيجاد حل لإزاحة القاضي بيطار عن تحقيق المرفأ"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تهديد متعلق بهذا الموضوع، و أن القضاء سلطة مستقلة".

    في هذا الصدد، قال سركيس أبو زيد الكاتب الصحفي اللبناني، إن تصريحات وزير العدل اللبناني ليس كافيًا لاستقلال القضاء لأن المشكلة في لبنان هو قابلية القوانين للكثير من التفسيرات المتضاربة والاجتهاد مما يخلق تناقضا وانقساما وتشرذما.

    وأضاف أبو زيد أن هناك اجتماعا مرتقبا مع القاضي بيطار للاتفاق على مخرج من هذا المأزق، مشيرا إلى أنه على الحكومة ألا تتدخل لأن الدولة في لبنان هي مساومات بين القوى، لذا على الحكومة أن تترك القضاء مستقلا.

    احتجاجات بالسودان تطالب بإقالة الحكومة الانتقالية

    احتشد الآف المتظاهرين السودانيين أمام القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، للمطالبة باقالة الحكومة الانتقالية.

    وقال مراسل سبوتنيك، أن من بين المحتجين عدد من الحركات والأحزاب السودانية البارزة، منهم أعضاء ينتمون لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، و حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان .

    وأكد أن مجموعات كبيرة من المحتجين أعلنوا الاعتصام أمام القصر الجمهوري،  للمطالبة بإقالة الحكومة الانتقالية.

    إلى ذلك أعلن التحالف الحاكم في السودان، رفضه دعوات حل الحكومة، معتبرا أن "قرار الحل ملك لقوى الحرية والتغيير بالتشاور مع رئيس الوزراء وقوى الثورة".

    في هذا الإطار، قال رئيس منبر النيل الأزرق، فرح عقار، إن الحكومة السودانية بشكلها الحالي "تسببت في معضلات كثيرة باتت تهديدا للأمن القومي والوحدة الوطنية".

    وأوضح أن هذا الوضع، "أدى إلى انقسام في مجموعة الحرية والتغيير التي شكلت الحكومة منفردة وفق وثيقة دستورية ثنائية مع المجلس العسكري".

    وأشار إلى أن المبادرة التي طرحها رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، "لن تحل الأزمة لأن هناك ضيق في أفق المبادرة نفسها في ظل التعددية التي تشهدها السودان مع حالة الانحراف عن أهداف الثورة بعد أن تم اختطافها من أربعة أحزاب وأصبح القرار مرهون لدى دوائر أجنبية وخارجية".

    انظر أيضا:

    هل تملك الحكومة الانتقالية في السودان حق فرض التطبيع والعلمانية؟
    بيدرسون يحدد موعد عقد اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف
    وزير العدل اللبناني يؤكد حق القاضي البيطار في استدعاء من يريد كمسؤول عن ملف مرفأ بيروت
    نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين يصل إلى سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    وصول أمل كلوني إلى العرض الأول لفيلم ذا تندر بار (The Tender Bar) خلال مهرجان لندن السينمائي (2021 BFI) في لندن، إنجلترا 10 أكتوبر 2021.
    أحداث الأسبوع في صور
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... انتخابات البرلمان العراقي.. ظهور شجاع للمرأة
    انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك