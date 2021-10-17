نائب وزير الخارجية الروسي في زيارة لسوريا... احتجاجات بالسودان تطالب بإقالة الحكومة الانتقالية

الموضوعات: نائب وزير الخارجية الروسي يصل سوريا في زيارة تستمر ليومين. وزير العدل اللبناني يؤكد أن القاضي البيطار يحق له استدعاء من يريد في قضية مرفأ بيروت. احتجاجات بالسودان تطالب بإقالة الحكومة الانتقالية.

نائب وزير الخارجية الروسي يصل سوريا في زيارة تستمر ليومين

أعلن مصدر في السفارة الروسية في دمشق، أن نائب وزير خارجية روسيا، سيرغي فيرشينين، سيصل إلى سوريا، الأحد 17 اكتوبر تشرين الأول، في زيارة تستمر يومين.

وأضاف المصدر إن "زيارة سيرغي فيرشينين لدمشق ستستمر يومين، ومن المقرر أن يلتقي خلال الزيارة عددا من المسؤولين رفيعي المستوى السوريين".

يأتي ذلك فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أتراك أن أنقرة تستعد لعمل عسكري ضد جماعة كردية في شمال سوريا، لكنهما أكدا أن هذا العمل متوقف على فشل المحادثات مع الولايات المتحدة وروسيا حول هذا الشأن.

في هذا السياق، قال عبد القادر عزوز المستشار بمجلس الوزراء إن زيارة نائب وزير الخارجية السوري لدمشق، تأتي في إطار التشاور بين دمشق وحلفائها، تزامنا مع التطورات التي تحدث في الشمال السوري.

وأشار إلى أن القاء يأتي أيضا تزامنا مع انعقاد اللجنة الدستورية في جنيف التي يتطلع البعض لأن تنجز تقدما في المسار السياسي بعيدا عن أشكال التدخلات الخارجية.

وأضاف عزوز أن التنسيق مستمر بيننا وبين الروس ضد التدخلات التركية السافرة في سوريا، مشيرا إلى أن قرار الدولة السورية الآن من أجل بسط السيطرة على كامل الأراضي السورية، وهي مسألة سيادية.

وزير العدل اللبناني يؤكد أن القاضي البيطار يحق له استدعاء من يريد في قضية مرفأ بيروت

وصف وزير العدل اللبناني هنري خوري قاضي التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بأنه "سيد" هذا الملف، مشيرا إلى أن "البيطار يحق له استدعاء من يريد".

وفي كلمة له أمام حشد من مجموعة "نون" النسائية في بيروت التي نظمت تحركا أمام منزله في منطقة الحازمية، قال خوري إن "القانون هو الذي يحكم كل المواقف وأنه متمسك بالقانون وسيبقى متمسكا به".

وأضاف أنه "التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، مشيرا إلى أنه لم يطلب منه إيجاد حل لإزاحة القاضي بيطار عن تحقيق المرفأ"، مؤكدا أنه "لا يوجد أي تهديد متعلق بهذا الموضوع، و أن القضاء سلطة مستقلة".

في هذا الصدد، قال سركيس أبو زيد الكاتب الصحفي اللبناني، إن تصريحات وزير العدل اللبناني ليس كافيًا لاستقلال القضاء لأن المشكلة في لبنان هو قابلية القوانين للكثير من التفسيرات المتضاربة والاجتهاد مما يخلق تناقضا وانقساما وتشرذما.

وأضاف أبو زيد أن هناك اجتماعا مرتقبا مع القاضي بيطار للاتفاق على مخرج من هذا المأزق، مشيرا إلى أنه على الحكومة ألا تتدخل لأن الدولة في لبنان هي مساومات بين القوى، لذا على الحكومة أن تترك القضاء مستقلا.

احتجاجات بالسودان تطالب بإقالة الحكومة الانتقالية

احتشد الآف المتظاهرين السودانيين أمام القصر الجمهوري بالعاصمة السودانية الخرطوم، للمطالبة باقالة الحكومة الانتقالية.

وقال مراسل سبوتنيك، أن من بين المحتجين عدد من الحركات والأحزاب السودانية البارزة، منهم أعضاء ينتمون لحزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقا، و حركة العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان .

وأكد أن مجموعات كبيرة من المحتجين أعلنوا الاعتصام أمام القصر الجمهوري، للمطالبة بإقالة الحكومة الانتقالية.

إلى ذلك أعلن التحالف الحاكم في السودان، رفضه دعوات حل الحكومة، معتبرا أن "قرار الحل ملك لقوى الحرية والتغيير بالتشاور مع رئيس الوزراء وقوى الثورة".

في هذا الإطار، قال رئيس منبر النيل الأزرق، فرح عقار، إن الحكومة السودانية بشكلها الحالي "تسببت في معضلات كثيرة باتت تهديدا للأمن القومي والوحدة الوطنية".

وأوضح أن هذا الوضع، "أدى إلى انقسام في مجموعة الحرية والتغيير التي شكلت الحكومة منفردة وفق وثيقة دستورية ثنائية مع المجلس العسكري".

وأشار إلى أن المبادرة التي طرحها رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، "لن تحل الأزمة لأن هناك ضيق في أفق المبادرة نفسها في ظل التعددية التي تشهدها السودان مع حالة الانحراف عن أهداف الثورة بعد أن تم اختطافها من أربعة أحزاب وأصبح القرار مرهون لدى دوائر أجنبية وخارجية".