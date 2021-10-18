تسجيل
14:41 GMT18 أكتوبر/ تشرين الأول 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    عالم سبوتنيك

    طهران ملتزمة بـ"الخطوة مقابل الخطوة" في المفاوضات النووية... مبادرة جديدة تهدف لاستقرار ليبيا

    عالم سبوتنيك
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/i/logo-itemprop.png
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/radio_sputnik_world/202110181050469022-%D8%B7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D8%AA%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7/

    الموضوعات: طهران تعلن التزامها بسياسة "الخطوة مقابل الخطوة" في المفاوضات النووية، و"حزب الله" يؤكد أنه لن يندفع إلى حرب أهلية ولن يهدد السلم الأهلي في لبنان، ووزيرة الخارجية الليبية تعلن عن مبادرة جديدة تهدف لـ "استقرار ليبيا".

    طهران تعلن التزامها بسياسة "الخطوة مقابل الخطوة" في المفاوضات النووية

    أكد نائب في مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، أن وزير خارجية البلاد حسين أمير عبد اللهيان أبدى للمشرعين التزام طهران بسياسة "الخطوة مقابل الخطوة" في المفاوضات بشأن برنامجها النووي.

    ونقل النائب حجة الإسلام علي رضا ميرسليمي، في تصريح لوكالة "فارس" شبه الرسمية، عن وزير الخارجية، تأكيده أنه يتعين على الولايات المتحدة إثبات حسن نواياها وصدقيتها و"القيام بمبادرة جادة قبل التفاوض".

    شدد عبد اللهيان بحسب النائب، على أن طهران تعتزم مواصلة الحوار بشأن القضايا التي حصلت منذ انسحاب إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي.

    في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي الإيراني، محمد المذحجي، إنه:

    "لا يتوقع عودة قريبة للمحادثات حول الاتفاق النووي مع إيران، لأن مسار هذه المفاوضات متعثر منذ تولي إدارة بايدن.

    وأوضح أن واشنطن تقوم بالتفاوض من أجل التفاوض، ما أدخل المفاوضات في طريق مغلق، مؤكدا أنه حتى لو تم استئناف المفاوضات فلن تكون كافية  للتوافق بين هذه الأطراف المتصادمة".

    وأرجع سبب ذلك إلى "التقارب الإيراني من الصين، ما يعني العداء للمشروع الأمريكي المتجه إلى لجم الصين"، مشيرا إلى أن المشكلة الآن "لم تعد الملف النووي بمفرده فهناك الكثير على الطاولة الآن".

    "حزب الله" يؤكد أنه لن يندفع إلى حرب أهلية ولن يهدد السلم الأهلي في لبنان

    أكد محمد رعد، رئيس الكتلة النيابية لـ"حزب الله" اللبناني، أن الحزب "لن يندفع إلى حرب أهلية ولن يهدد السلم الأهلي، لكنه لن يقبل بأن يذهب دم أهله هدرا"، وذلك تعليقا على أحداث الطيونة التي وقعت الخميس الماضي.

    وأضاف في لقاء سياسي عقده "حزب الله" أن "مشكلة الحزب مع جماعة القناصين "حسابه لحال"، مؤكدا أن "دم الضحايا ليس حبرا"، مشددا على أن الغدر القواتي الذي ارتكب، الخميس الماضي هذه المجزرة، له حسابه، داعيا الدولة اللبنانية أن تجري التحقيقات، وأن تصل للجاني وتحاسبه".

    إلى ذلك، أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن الوضع الأمني مستتب ولا تخوف لديه، مشيرا إلى أنه لن يدعو إلى جلسة لمجلس الوزراء، قبل إيجاد حل للمشكلة، لأنه لا يريد استفزاز أي فريق.

    في هذا الصدد، قال الباحث السياسي والكاتب اللبناني، ميخائيل عوض:

    "إن استخدام لغة التصعيد من قبل حزب الله يهدف إلى دفع الدولة ومؤسساتها للقيام بدورها"، مشيرا إلى أنه "في حال لم تقوم الدولة بدورها فلدى حزب الله إمكانية وأدوات للرد".

     وأوضح الباحث إن "لدى حزب الله أدوات كثيرة، كما أن علاقاته بالهيئات والفعاليات المسيحية في لبنان متنوعة يستطيع تأليبها وتأليب الرأي العام، كما يراهن على أن الدولة ستكون أكثر المتضررين، وبالتالي يمكنه حثها، لأن تكون الجهة التي تحاسب المتورطين".

    وزيرة الخارجية الليبية تعلن عن مبادرة جديدة تهدف لـ "استقرار ليبيا"

    أعلنت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية عن مبادرة "استقرار ليبيا"، مشيرة إلى أنه سيتم عقد مؤتمر وزاري دولي في 21 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، في طرابلس لدعم هذه المبادرة.

    وأضافت المنقوش في تصريح، إن "هذه المبادرة تتركز على مسارين، المسار الأمني العسكري والمسار الاقتصادي".

    وأوضحت  أن "الهدف من هذه المبادرة هو التأكيد على احترام سيادة ليبيا واستقلالها ومنع التدخلات الخارجية السلبية، وأن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية".

    في هذا الإطار، قال د. خالد الترجمان رئيس مجموعة العمل الوطني بليبيا:

    "إن مبادرة "استقرار ليبيا" التي أعلنتها وزيرة الخارجية، لن تسفر عن نتائج عملية باستثناء الخروج بيانات داعمة لخروج المرتزقة، وأيضا دعم المسارات الاقتصادية".

    وأوضح أن "المبادرة لن يكون لها تأثيرا مباشرا على أرض الواقع، لأنها جاءت متأخرة قبل وقت قصير من الانتخابات، فضلا عن الانقسام الذي تشهده ليبيا".

    وأعرب رئيس مجموعة العمل الوطني بليبيا عن اعتقاده بأن "الانتخابات قد لا تجرى في موعدها المقرر، مؤكدا أن كل الدلائل وتصريحات المسؤولين ترجح عدم عقدها".

    استمعوا إلى المزيد "عالم سبوتنيك"...

    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    شخصان يلتقطان صورة في حقل العشب المهلي وردي اللون في حديقة وسط وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) في هانام، كوريا الجنوبية ، 18 أكتوبر 2021.
    خريف وردي... تفتح أزهار"عشب الغزلان" في كوريا الجنوبية
    حملة لتطعيم رافضي لقاح كورونا وهم نيام
    تصبحون على خير يا رافضي التطعيم
    إنفوجرافيك... انتخابات البرلمان العراقي.. ظهور شجاع للمرأة
    انتخابات البرلمان العراقي... ظهور شجاع للمرأة
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك