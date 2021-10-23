انتهاء الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية دون تحقيق أي اختراق إيجابي

الموضوعات: انتهاء الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية دون تحقيق أي اختراق إيجابي. واشنطن تؤكد أن محادثات الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ينبغي أن تُستكمل سريعا، والجزائر تدعو إلى خطة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب.

انتهاء الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية دون تحقيق أي اختراق إيجابي

أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أن الجولة الحالية من محادثات اللجنة الدستورية السورية، لم تحقق أية نتيجة وكانت مخيبة للآمال.

ووصف بيدرسن الجولة السادسة لاجتماع اللجنة الدستورية السورية بأنها "محبطة للغاية"، ولم تصل إلى تفاهم لصياغة مسودة دستور جديد أو الاتفاق على موعد الجولة القادمة.

من جهته، قال أحمد الكزبري، ممثل الحكومة السورية، إن وفد الحكومة بذل "كل ما في وسعه لإنجاح هذه الجولة"، منحيا باللائمة بشكل مباشر على وفد المعارضة.

و أضاف أن وفد الحكومة استمع إلى المقترحات التي قدمها بعض المشاركين، ووصف بعضا منها بأنها بعيدة عن الواقع وتعكس "أفكارا خبيثة وأجندات عدوانية".

في هذا السياق، قال الكاتب والمحلل السياسي السوري غسان يوسف، إن فشل الجولة السادسة من المحادثات كانت متوقعة، لأنه لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف المعنية وخاصة مع الدولة السورية.

وأضاف أنه كان هناك اختلاف على سيادة الجمهورية العربية السورية وماهية الدولة وتصنيف الاحتلال، وبالتالي كان يجب التنسيق من قبل ووضع جدول أعمال محدد ومن ثم إطلاق المحادثات وهو ما لم يحدث بهذا الشكل.

وأكد أن فشل الجولة الأخيرة من المحادثات يتحمله الجميع، والذي يتحمله أكثر هو غير بيدرسون الذي لم يُعِد لها جيدا لهذه الجولة، وكذلك لم يجد تفاهمات مع كل الأطراف بل ضغط على الوفد الحكومي بغرض فرض دستور جديد على الجمهورية العربية السورية يسمح بالتدخل الأجنبي، على حد قوله.

- لماذا تحاول أمريكا دفع لبنان للتفاوض على ترسيم الحدود مع إسرائيل؟

قال آموس هوكشتاين، الوسيط الأمريكي في عملية التفاوض غير المباشر لترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، إن المحادثات التي يأمل في إحيائها، ينبغي أن تُستكمل خلال فترة قصيرة إذا أُريد لها النجاح.

وأضاف هوكشتاين خلال مقابلة مع قناة "الحدث" التلفزيونية أثناء زيارة لبيروت، أن إجراء المحادثات غير المباشرة العام الماضي بين الطرفين في وجود الولايات المتحدة والأمم المتحدة كان منعطفا مهما، لكن لم يتضح بعد ما إذا كان الوقت قد حان لاستئناف المفاوضات.

وأعرب عن أمله ألا تستغرق المحادثات وقتا طويلا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن "الأمر لو استغرق وقتا طويلا فإنه لن يحدث"، مشددا على ضرورة التركيز والتحرك سريعا.

في هذا الصدد، قال المحلل السياسي اللبناني، أحمد عزالدين، إن لبنان بحاجة لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، خصوصا بعدما أُعلن في لبنان أن إسرائيل بدأت تنقب عن الغاز في المناطق المتنازع عليها بين الطرفين.

وأضاف أن الموفد الأمريكي جاء والتقى المسؤولين في لبنان وكان مرحب به بالرغم من تسجيل البعض لعدة ملاحظات حول موقف الموفد الأمريكي الذي يُتهم في لبنان بالتحيز لطرفٍ على حساب الأخر، مؤكداً أن لبنان متمسك بترسيم الحدود عن الخط الذي يعطيه 1400 كيلومتر مربع.

© flickr.com / UN Mission in Mali خبير يتوقع تجاوبا أفريقيا مع دعوة الجزائر لخطة عمل مشتركة لمكافحة الإرهاب

أعرب وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، عن استعداد بلاده لاستضافة اجتماع وزاري لدول الاتحاد الأفريقي، يهدف إلى وضع خطة عمل أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف.

جاء ذلك خلال مشاركة لعمامرة، في اجتماع وزاري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم خلاله التباحث حول موضوع الوقاية ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، حسبما ذكرت "بوابة أفريقيا الإخبارية".

وشدد لعمامرة على جهود بلاده كمنسق الاتحاد الأفريقي في هذا المجال، وذلك لتمكين دول القارة من الاستجابة الفعلية للتحديات التي تفرضها هذه الآفة العابرة للحدود.

في هذا الإطار، قال المحلل السياسي الجزائري، بوزيان مهماه، إن دعوة الجزائر لخطة أفريقية مشتركة لمكافحة الإرهاب جاءت كمدخل للجزائر لتحقيق تكاتف أفريقي لمكافحة الإرهاب خاصةً في هذا التوقيت تحديداً.

وأضاف أنه لا ينبغي النظر للإرهاب بأنه عبارة عن الجماعات المسلحة فقط التي تنحرف وتتجاوز الأطر القانونية والدستورية التي تحكم الدول، مشيرا إلى أن أنماط الإرهاب عديدة ومختلفة، لذلك من المتوقع أن الدول الأفريقية سوف تصغي بعمق إلى الرؤية الجزائرية، بحسب قوله.