الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان والبرهان يعفي ستة سفراء... وغضب خليجي من تصريحات القرداحي

الموضوعات: الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان، والبرهان يعفي 6 سفراء للسودان من بينهم سفير واشنطن، واتصالات دولية مع المسؤولين المعزولين؛ غضب خليجي من تصريحات قرداحي حول الأزمة في اليمن قبل توليه الوزارة؛ والوزير ينفي تبني مواقف معادية، البنتاغون يؤكد أن خروج تركيا من برنامج المقاتلة الأمريكية "إف-35" مسألة "لا رجوع عنها" لكنه يعتبر اجتماع مسؤولي الدفاع في البلدين "مثمرا".

الاتحاد الأفريقي يعلق عضوية السودان والبرهان يعفي 6 سفراء للسودان من بينهم سفير واشنطن واتصالات دولية مع المسؤولين المعزولين

أعلن الاتحاد الإفريقي تعليق مشاركة السودان في كافة الأنشطة الخاصة به، بعد إطاحة العسكريين بالحكومة المدنية مطلع الأسبوع الجاري، وقال في بيان إن مجلس السلم والأمن التابع له تبنى هذا القرار الذي سيظل ساريا، ما لم يتم استئناف السلطة الانتقالية من قبل المدنيين.

في سياق متصل أعفى القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان 6 سفراء سودانيين من مناصبهم، من بينهم سفير السودان لدي واشنطن، وأفادت مصادر دبلوماسية بأن سفراء السودان لدى 12 دولة رفضوا سيطرة الجيش على السلطة، فيما تواصلت الاتصالات الدولية مع أعضاء الحكومة المعزولة.

وفي حديثه لـ "سبوتنيك" قال عضو تجمع المهنيين عبد الواحد إبراهيم إن:

"قرار الاتحاد الإفريقي أمر بالغ التأثير على النظام الانقلابي الجديد، ومن المفترض حسب اللوائح أن يحيل مجلس الأمن والسلم الإفريقي في غضون شهرين هذا الأمر لمجلس الأمن الدولي، لعقد جلسة واتخاذ قرار، كما أن قرار الاتحاد الإفريقي معناه قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع السودان مما يعني محاصرة الانقلاب".

وأضاف إبراهيم أن "موقف الدول الأوربية والغربية موحد تجاه السودان يصعب مجابهته من قبل البرهان، كما أن الموقف الداخلي المصاب بالشلل سيزيد الأمر تعقيدا ولا يراهن البرهان إلا على موقف مثل موقف روسيا والصين".

غضب خليجي من تصريحات قرداحي حول الأزمة في اليمن قبل توليه الوزارة، والوزير ينفي تبني مواقف معادية

استدعت كل من السعودية والبحرين والإمارات والكويت سفرائها من لبنان احتجاجا على تصريحات لوزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، قبل توليه الوزارة اعتبر فيها أن "السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني، وأن الحوثيين يمارسون الدفاع عن النفس".

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وقال قرداحي عقب اجتماع المجلس الوطني للإعلام إن "ما قاله عن حرب اليمن لم يكن طرفا فيه بل قاله كصديق"، مؤكدا أنه "ضد الحرب العربية ولم يهاجم ولم يشتم يوما السعودية والإمارات التي يعتبرها بلده الثاني"، كما أشار إلى أنه "ملتزم بسياسة الحكومة اللبنانية الخارجية بالحفاظ على أفضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة" معتبرا أن "الجهات التي تقف وراء هذه الحملة معروفة، وهي التي تتهمه منذ تشكيل الحكومة بأنه آت لقمع الإعلام".

وفي هذا السياق قال المحلل السياسي د. أحمد الزين إن:

"تصريحات قرداحي تعود لتاريخ سابق على توليه الوزارة، فضلًا عن أنه لم يهاجم أو يهين طرفا دون طرف وإنما هو أدان الحرب، مما يثير التساؤل حول توقيت وهدف نشرها الآن، لافتا إلى أن الهدف على الأرجح هو التصعيد للخط السياسي القريب من سليمان فرنجية، وهو يدخل في الصراع الرئاسي كون فرنجية مرشحًا للرئاسة".

وحول تأكيد رئيس الوزراء على متانة العلاقة مع دول الخليج أشار الزين إلى أن "ما قاله ميقاتي جيد، لكن كان يفضل أن يضيف لما قاله إن تصريحات قرداحي لم تتضمن إهانة ضد أي طرف" مؤكدا أن "الكتل السياسية ستوظف هذا الموضوع لمصالحها وصراعاتها السياسية شأن كل شيء في لبنان فبينما سيتمسك الثنائي الشيعي بالوزير، سيطالب التيار الوطني الحر بإقالته تصويبا على فرنجية".

البنتاغون يؤكد أن خروج تركيا من برنامج المقاتلة الأمريكية "إف 35" مسألة "لا رجوع عنها" لكنه يعتبر اجتماع مسؤولي الدفاع في البلدين "مثمرا"

التقى مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الأربعاء، نظراءهم في وزارة الدفاع التركية، لمناقشة تداعيات استبعاد أنقرة من برنامج مقاتلات "إف-35".

وقال المتحدث باسم البنتاغون، أنتون سيميلروث، في بيان، إن المباحثات ركزت على تسوية القضايا الناجمة عن استبعاد تركيا من البرنامج، مشيرا إلى أن الاجتماع كان مثمرا، وسيعقد اجتماع مماثل في واشنطن في الأشهر المقبلة.

وقال المحلل السياسي، مصطفى أوزجان، إن "المفاوضات الجارية الآن بين تركيا والولايات المتحدة ترتكز على استرداد المبالغ المالية التركية لشراء مقاتلات "إف-35"، وهو مبلغ مدفوع سلفا، وعلى استبدال مقاتلات إف خمسة وثلاثين بمقاتلات إف ستة عشر".

وحول إمكانية تصنيع تركيا لمقاتلات "إف-35" أوضح أوزجان أن "تركيا ربما تستطيع ربما تطوير هذا الطراز لكنه أمر سابق لأوانه، وربما يتم التطوير في إطار حلف الأطلسي"، مشيرا إلى أن "لدى تركيا بدائل أخرى في حال نكوص واشنطن مثل شرائها من روسيا".

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