مجلس الأمن يطالب بعودة الحكومة المدنية في السودان... السعودية تصنف مؤسسة لبنانية كيانا إرهابيا

الموضوعات: مجلس الأمن يطالب بعودة الحكومة المدنية في السودان وبايدن يضغط للإفراج عن المعتقلين؛ السعودية تصنف مؤسسة لبنانية كيانا إرهابيا و"حزب الله" يندد بالخطوة؛ واشنطن تقول إن تركيا لا تزال جزءا في برنامج "إف 16" رغم إعلان أنقرة العكس.

مجلس الأمن يطالب بعودة الحكومة المدنية في السودان وبايدن يضغط للإفراج عن المعتقلين

طالب مجلس الأمن الدولي بالإفراج عن القادة المدنيين المحتجزين وإعادة الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية في السودان. وأعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان عن قلقهم البالغ إزاء الاستيلاء العسكري على السلطة والذي وقع يوم الاثنين في السودان.

في الوقت نفسه حث الرئيس الأمريكي جو بايدن القادة العسكريين في السودان على الإفراج على المعتقلين فورا وإعادة مؤسسات الحكومة الانتقالية.

وقال القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إن اسم رئيس الحكومة الجديدة وأعضاء مجلس السيادة الجدد سيُعلن في غضون أسبوع، واضاف البرهان أن الجيش لن يتدخل في اختيار الوزراء ولكن سيختارهم رئيس الوزراء الذي سيتوافق عليه من مختلف قطاعات الشعب السوداني.

وقد استمرت المظاهرات في أنحاء السودان ضد استيلاء الجيش على السلطة والمطالبة بالحكم المدني.

قال الباحث في الدراسات الاستراتيجية، أبو بكر فضل، إن المجلس العسكري السوداني لا يستطيع الصمود أمام الضغوط الداخلية والخارجية، مشيرا إلى أن "المخرج هو الحوار مع كافة الأطراف والوصول إلى تفاهمات جديدة لتشكيل حكومة مدنية غير حزبية تخرج البلاد من حالة الاحتقان السياسي".

ولفت إلى أن "الدعم العربي لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان يصعب الاستمرار فيه مع التوجهات الجديدة التي حصلت مؤخرا"، مشددا على أن "البرهان لا يمكن أن يعين حكومة لأن قوى الحرية والتغيير أعلنت تسيير مليونية غدا السبت اعتراضا على قرارات البرهان".

السعودية تصنف مؤسسة لبنانية كيانا إرهابيا وحزب الله يندد بالخطوة

ندد حزب الله اللبناني في بيان بقرار السعودية تصنيف مؤسسة "القرض الحسن" اللبنانية كيانا إرهابيا واعتبره عدوانا على لبنان.

وقالت جماعة حزب الله إن هذا القرار المرفوض لا يقدم ولا يؤخر في عمل هذه ‏المؤسسة الإنسانية التي كرست نفسها لخدمة الفقراء والمحتاجين وذوي ‏الدخل المحدود وعموم الشعب اللبناني.

واعتبر أمن الدولة السعودي أن المؤسسة "مرتبطة بأنشطة لتنظيم حزب الله الذي تعتبره إرهابيا وهي تدير أمواله وتموّله وتدعم التنظيم لأغراض عسكرية، وحظرت المملكة التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر لصالح مؤسسة القرض الحسن.

قال الكاتب والباحث السياسي، إسماعيل النجار، إن مؤسسة القرض الحسن "مؤسسة خيرية إسلامية" تأسست من 25 عاما لمساعدة الفقراء الذين لا يستطيعون الحصول على قروض مالية من المصارف بفوائد عالية وتؤدي القروض بضمان دون أي فائدة.

وأوضح أن تصنيف المؤسسة بأنها إرهابية هو "عجز عن مواجهة حزب الله في الميدان والسياسة وانتقاما من الحزب الذي انتصر على كل الوحدات العسكرية المدعومة في سوريا ولبنان وانتقاما لموقف حزب الله المؤيد للجيش واللجان الشعبية في صنعاء".

واشنطن تقول إن تركيا لا تزال جزء في برنامج "إف 16" رغم إعلان أنقرة العكس

رجح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، التوجه إلى روسيا لتلبية احتياجات بلاده في شراء طائرات مقاتلة جديدة، في حال رفضت الولايات المتحدة تزويد أنقرة بها.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه البيت الأبيض إن مستشارين كبيرين للرئيسين الأمريكي جو بايدن والتركي رجب طيب أردوغان بحثا القضايا الدفاعية وسبل حل الخلافات بين البلدين.

وناقش جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي وإبراهيم كالين مستشار أردوغان برنامج الطائرة المقاتلة إف-35 الذي أقصت واشنطن أنقرة منه بسبب شرائها نظام دفاع صاروخي روسيا وعرض الولايات المتحدة على تركيا شراء طائرات إف-16 ومعدات تحديث.

كان الرئيس اردوغان قد أعلن ان تركيا لم تطلب شراء اف 16 وأنها تريد الأموال التي دفعتها لشراء اف 35 لكن المحادثات جارية لتسوية الأمر.

قال المحلل السياسي، مأمون أبو عامر، إن إعادة الأموال التي دفعتها تركيا في شراء مقاتلات إف-35 ليست من الأمور السهلة التي يمكن أن تحدث في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بالعالم، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تبحث عن مخرج في هذا الموضوع".

وأكد على أن "واشنطن لا تريد لأنقرة أن تبحث عن أي خيارات جديدة في ظل تواجد الخيار الروسي والصيني وكذلك الخيار الوطني التركي وكل تجربة لها تكلفتها الخاصة لكن الولايات المتحدة لا تريد بديل لارتباط تركيا بها وبمصالحها وحاجتها للصناعات العسكرية الأمريكية".

وذكر أنه "من ناحية جيواستراتيجية تريد واشنطن أن تبقى تركيا مرتبطة بحلف الناتو وسياساته خاصة في المنطقة وكذلك اقتصاديا إذ يعد الجيش التركي ثاني أكبر جيوش حلف شمال الأطلسي ما يدر دخلا على الشركات الأمريكية".

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